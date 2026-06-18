Detienen a sujeto que aprovechó descuido del motorista para llevarse un panelito

El pleno del Consejo Superior del Trabajo desarrolló su séptima sesión para analizar los avances del país en materia laboral, entre ellos la salida de El Salvador de la lista corta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un hecho que las autoridades califican como histórico.

Durante la reunión, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, destacó que este resultado es producto del trabajo tripartito entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores.

Según el funcionario, abandonar la observación permanente de la OIT genera confianza y envía señales positivas a los mercados internacionales. Además, sostuvo que la mejora en la reputación laboral del país puede contribuir a fortalecer la inversión, el acceso a financiamiento y la cooperación internacional.

Castro enfatizó que este avance pertenece a todo el país y representa un antes y un después en la historia laboral salvadoreña, en el marco del diálogo entre los distintos sectores productivos.

El Consejo Superior del Trabajo está integrado por representantes del Gobierno, del sector empresarial y de los trabajadores, con el objetivo de dar seguimiento a los desafíos del mercado laboral y promover acuerdos nacionales.

#CRONIO Este jueves, se desarrolla la Sesión Solemne del Consejo Superior del Trabajo, un encuentro que reune a representantes de los trabajadores, empleadores y Gobierno. El titular de Trabajo, @RolandoCastroSv, señaló que esta jornada marca el inicio de una nueva etapa para… https://t.co/tidUhL9G2F — Diario Digital Cronio (@croniosv) June 18, 2026

En la sesión también participó el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, quien destacó la importancia de la salida de El Salvador de la lista corta de la OIT.

“Salimos de la lista corta de la OIT, lo que podría no tener significado para muchas personas, pero que cuando lo leemos en clave de la política internacional, tiene muchas ventajas para un país no estar bajo esa observación. Es una situación que debemos de trabajar y mantener”, afirmó Ulloa.

El vicepresidente agregó que mantenerse fuera de esa lista representa un desafío permanente para el país y agradeció a los representantes de los sectores empresarial y laboral por la confianza depositada en las políticas públicas impulsadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

“Salir de la lista corta es un desafío y un reto que tenemos que mantener, para seguir gozando de ese estatus, de ese privilegio de estar fuera, de esa auditoría que se hace a los países”, manifestó el funcionario.

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