Nacionales
Detienen a sujeto que aprovechó descuido del motorista para llevarse un panelito
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Pastor Alexis Villalta Mendoza, de 34 años, acusado de hurtar un vehículo perteneciente a una empresa de venta de rines.
El hecho se registró sobre la carretera Ruta Militar, en San Miguel Centro, departamento de San Miguel. De acuerdo con las autoridades, una cámara de seguridad captó el momento en que Villalta aprovechó que el motorista se encontraba en la parte de carga de un vehículo tipo panelito para ingresar a la cabina, encender el automotor y llevárselo.
Tras el hecho, el sujeto fue intervenido y capturado por agentes policiales en el departamento de Morazán.
La PNC indicó que Villalta será remitido por el delito de hurto.
Nacionales
Capturan a adolescente señalado de distribuir sustancias ilícitas desde su vivienda
El Plan Control Territorial y las acciones de seguridad pública que se llevan a cabo en el marco del régimen de excepción no se detienen en todo el territorio nacional.
Así lo han dado a conocer las autoridades luego de realizar un procedimiento que terminó con la captura de un adolescente que se dedicaba a la distribución de drogas.
Se trata de Matthios Vladimir Hernández Flores, de 14 años, quien fue aprehendido luego de un registro policial realizado en su vivienda.
Las autoridades informaron que en el procedimiento, con el apoyo de unidades K9, fueron incautadas 12 bolsas con marihuana, con un peso aproximado de 34.5 gramos cada una, así como dos bolsas con drogas sintéticas que totalizaban 2.4 gramos.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, reiteró que las autoridades no se detendrán en el combate contra las estructuras criminales y advirtió que ningún delito cometido por pandilleros será tolerado.
Sucesos
Sorprenden y multan a personas que arrojaban basura en San Salvador
La Alcaldía de San Salvador continúa identificando y sancionando a personas que arrojan basura en lugares no autorizados, como parte de las acciones para mantener limpia la ciudad.
Según informó la comuna, tras una denuncia ciudadana fueron identificadas varias personas que llegaron a depositar desechos frente al albergue para personas en situación de calle Katya Miranda, ubicado en San Salvador Centro, pese a que en el lugar existe un rótulo que prohíbe arrojar basura.
Las autoridades municipales detallaron que empleados de la alcaldía coordinaron acciones para sorprender a los responsables, a quienes se les solicitó retirar los residuos depositados en la zona.
Además de la limpieza del lugar, a los involucrados se les impuso la multa correspondiente por incumplir la normativa vigente relacionada con el manejo adecuado de los desechos.
“La alcaldía reiteró que continuará aplicando sanciones a quienes conviertan calles, aceras y espacios públicos en botaderos ilegales. Asimismo, destacó que “los buenos salvadoreños no ensucian”.
La alcaldía de San Salvador Centro no tolerará acciones como esta, que atentan contra la salubridad y libre circulación de la gran mayoría. pic.twitter.com/wnc6UNF5Kp
— PrensaSanSalvadorCentro (@Prensa_SSCentro) June 18, 2026
Nacionales
Consejo Superior del Trabajo destaca salida de El Salvador de la lista corta de la OIT
El pleno del Consejo Superior del Trabajo desarrolló su séptima sesión para analizar los avances del país en materia laboral, entre ellos la salida de El Salvador de la lista corta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un hecho que las autoridades califican como histórico.
Durante la reunión, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, destacó que este resultado es producto del trabajo tripartito entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores.
Según el funcionario, abandonar la observación permanente de la OIT genera confianza y envía señales positivas a los mercados internacionales. Además, sostuvo que la mejora en la reputación laboral del país puede contribuir a fortalecer la inversión, el acceso a financiamiento y la cooperación internacional.
Castro enfatizó que este avance pertenece a todo el país y representa un antes y un después en la historia laboral salvadoreña, en el marco del diálogo entre los distintos sectores productivos.
El Consejo Superior del Trabajo está integrado por representantes del Gobierno, del sector empresarial y de los trabajadores, con el objetivo de dar seguimiento a los desafíos del mercado laboral y promover acuerdos nacionales.
#CRONIO Este jueves, se desarrolla la Sesión Solemne del Consejo Superior del Trabajo, un encuentro que reune a representantes de los trabajadores, empleadores y Gobierno.
El titular de Trabajo, @RolandoCastroSv, señaló que esta jornada marca el inicio de una nueva etapa para… https://t.co/tidUhL9G2F
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 18, 2026
En la sesión también participó el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, quien destacó la importancia de la salida de El Salvador de la lista corta de la OIT.
“Salimos de la lista corta de la OIT, lo que podría no tener significado para muchas personas, pero que cuando lo leemos en clave de la política internacional, tiene muchas ventajas para un país no estar bajo esa observación. Es una situación que debemos de trabajar y mantener”, afirmó Ulloa.
El vicepresidente agregó que mantenerse fuera de esa lista representa un desafío permanente para el país y agradeció a los representantes de los sectores empresarial y laboral por la confianza depositada en las políticas públicas impulsadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
“Salir de la lista corta es un desafío y un reto que tenemos que mantener, para seguir gozando de ese estatus, de ese privilegio de estar fuera, de esa auditoría que se hace a los países”, manifestó el funcionario.