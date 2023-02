Milena Morales apunta a los Juegos San Salvador 2023 y a los Panamericanos

Milena Morales afina la puntería para disparar en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, sus primeros del Ciclo Olímpico, además es la primera atleta salvadoreña de la modalidad de pistola, que por el momento, está clasificada a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Para Milena son dos competencias de alto calibre para este año que encarará con mucho optimismo y motivación.

“La verdad me visualizó en grande por el trabajo que se está haciendo. Mis horarios de la universidad ya los organicé, mis horarios de tareas y todo. Ya llevo una trayectoria que me ha permitido agarrar bastante experiencia y ya no me siento tan primeriza”, comentó la atleta de 21 años.

Milena tiene tres años de trayectoria como atleta de pistola y alterna el deporte con su carrera de licenciatura en psicología en la Universidad Evangélica de El Salvador.

“Siendo mis primeros juegos, obviamente, entrar a la final, lo veo probable, porque ya empecé a cumplir con el puntaje establecido en el femenino, es entre 560 y 565, de hecho toqué ese puntaje a finales del año pasado”, recalcó Milena, quien es hermana de Melissa Mikec, atleta que cambió de rifle a pistola y podría ser su compañera de equipo para los Juegos San Salvador 2023.

Competir como anfitriones de los XXIV Juegos San Salvador 2023 es importante y especial, considera la tiradora.

“Por estar en casa tendremos el apoyo de todos, comenzando por mi familia y mis amigos, mi entrenadora y el país en general. Mis proyecciones son grandes y habrá competencias fuera del país que hace que uno vaya super preparado”, expresó.

En los Juegos San Salvador 2023, la deportista disparará en pruebas individual, mixto y por equipos de pistola de aire 10 metros y el individual femenino pistola deportiva 25 metros.

Milena representó al país en los Juegos Panamericanos Juveniles Cali 2021 y en noviembre del 2022 obtuvo su primera clasificación en un continental mayor.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...