El Salvador enfrenta a Canadá con la tarea de encontrar el gol y los tres puntos en la octagonal de Concacaf

Tras dos empates sin goles en el Cuscatlán, ahora se viene el primer juego de la selección mayor como visitante, ante Canadá, en la tercera fecha del octogonal final de la Concacaf. En la espalda y sobre sus hombros, el equipo nacional lleva el peso que le genera el compromiso de no perder hoy en el BMO Field de Toronto, para no caer en desbalance de puntos y complicaciones con las matemáticas.

Esta tarde, frente a los de la hoja de maple, la consigna de la Azul debe ser recuperarse en cuanto a los cuatro puntos cedidos en casa, anteriormente con los dos 0-0 ante Estados y Unidos y Honduras, en el arranque del tramo final del camino a Catar 2022.

A parte de eso, el equipo cuscatleco debe hacer la tarea pendiente, relacionada a la falta de gol. Ya cumplió 180 minutos sin gol. En los juegos anteriores, no es que la Azul no haya buscado las anotaciones, sino que se le puso cuestra arriba. Todo el equipo hilvanó hacia el frente, pero el arco del rival tuvo un letrero gigante que decía cerrado.

«Cuando tenemos las oportunidades tenemos que ser más pacientes, pisar el área y tomar decisiones correctas. Creo que eso nos ha faltado un poco, pero mo me preocupa tanto eso, sino que cuando lleguemos bien, con pelota dominada al arco rival, tenemos que tomar la decisión correcta y eso es lo que nos ha faltado», indicó el seleccionador mayor, Hugo Pérez.

El estratega de la Azul valoró, por un lado, el trabajo defensico de todo su equipo, pero al mismo tiempo cree que es hora de facturar goles, que es con lo que ganan los partidos.

Por otra parte, el timonel de la Azul podría hacer cambios en su esquema para el compromiso de esta tarde.

«Los 22 que viajaron están listos, pero puede haber cambios para el juego ante Canadá. Los que jugaron los primeros dos partidos y ante Canadá no lo hagan no van a salir del equipo titualr porque han jugado mal antes o no rindieron al 100 por ciento. Simplemente es porque hay otros jugadores que quiero ver. Pero hasta este miércoles decidiré el once titular», externó el seleccionador.

Pérez espera que su equipo sea contundente en el choque de este miércoles, para poder meterse en el rumbo que lleva a pelear por los tres boletos sin escala al Mundial de Catar 2022.

«Los partidos se ganan con goles. Quiere decir que para hacerlos se deben crear más oportunidades. Hay que pisar más al área del rival. Nosotros podemos jugar más directo, pero no quiere decir eso que vamos a crear más oportunidades a gol. Lo que sí tenemos que aprovechar ante Canadá son las jugadas que vamos a armar. Debemos ser contundentes en una o dos», externó Pérez.