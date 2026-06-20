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Zlatan Ibrahimović critica a Iván Barton y a la FIFA tras expulsión de Miguel Almirón
El exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimović criticó al árbitro salvadoreño Iván Barton y a la FIFA tras la expulsión del paraguayo Miguel Almirón durante el partido entre Turquía y Paraguay en la Copa Mundial 2026.
La decisión arbitral se produjo luego de que Barton aplicara la denominada “Ley Prestianni”, una normativa impulsada por la FIFA que sanciona con tarjeta roja a los jugadores que se cubren la boca para dirigirse a un rival.
La medida fue aplicada por primera vez en una Copa del Mundo y generó reacciones inmediatas a nivel internacional.
Como comentarista de Fox Sports, Ibrahimović cuestionó la decisión y expresó: “¿Taparse la boca ahora es tarjeta roja? Esto ya no es fútbol. Esto es un circo dirigido por burócratas de traje que nunca han sentido el fuego del campo de juego”.
El exdelantero también criticó el rumbo que está tomando el fútbol moderno y sostuvo que las nuevas reglas están eliminando la esencia competitiva del deporte.
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Estados Unidos avanza a la siguiente ronda del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Australia
La selección de Estados Unidos se convirtió en el segundo equipo en asegurar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial Norteamérica 2026, luego de imponerse 2-0 ante Australia en la segunda jornada del grupo D.
El conjunto estadounidense abrió el marcador al minuto 11 con un autogol de Cameron Burgess, quien intentó rechazar un centro raso enviado desde la banda izquierda y terminó enviando el balón a su propia portería.
La segunda anotación llegó al minuto 43 por medio de Alex Freeman, quien marcó de cabeza en una jugada que fue revisada por el VAR debido a un supuesto fuera de lugar, pero finalmente fue validada.
Durante el encuentro, Estados Unidos mostró mayor dominio del balón y generó mejores ocasiones de gol. En los momentos de pausa del partido, la afición estadounidense fue animada con música de Aerosmith y Bon Jovi.
Australia intentó reaccionar en el segundo tiempo en busca de reducir la diferencia, pero la defensa estadounidense mantuvo el control y evitó cualquier intento de remontada.
Con este resultado, Estados Unidos alcanzó seis puntos y aseguró su presencia en los dieciseisavos de final, aunque aún espera confirmar su posición para enfrentar a uno de los mejores terceros lugares.
Por su parte, Australia se mantiene con tres unidades y queda a la espera del resultado entre Turquía y Paraguay. Este último será su próximo rival en la tercera y última jornada de la fase de grupos.
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República Checa y Sudáfrica empatan y complican sus opciones en el Mundial 2026
República Checa y Sudáfrica empataron 1-1 en un partido correspondiente al Grupo A del Mundial 2026 disputado en Atlanta, Estados Unidos, resultado que complica las aspiraciones de ambas selecciones de avanzar a la siguiente fase del torneo.
El conjunto europeo tomó ventaja rápidamente en el marcador y mantuvo la diferencia durante gran parte del encuentro. Sin embargo, los africanos lograron igualar en los minutos finales mediante un lanzamiento penal, en un duelo equilibrado que terminó dejando un punto de escaso valor para ambos equipos.
Antes de cumplirse el primer minuto de juego, Patrik Schick generó la primera ocasión para República Checa con un cabezazo que se marchó cerca de la portería defendida por Ronwen Williams.
El dominio checo se reflejó en los primeros minutos y al minuto seis llegó la apertura del marcador. Tras un saque de banda largo para Adam, el jugador ganó la línea de fondo y envió un centro retrasado que Sojka dejó servido para Michal Sadilek, quien definió con un potente zurdazo cruzado para establecer el 1-0.
Sudáfrica respondió al minuto 12 con un disparo de Oswin Appollis desde fuera del área que, tras desviarse en la defensa, pasó cerca del ángulo superior derecho de la portería defendida por Matej Kovar.
El equipo africano comenzó a ganar protagonismo y al minuto 16 estuvo cerca del empate con un centro de Mudau que fue rematado desviado por Rayners. A partir de ese momento, los “Bafana Bafana” incrementaron la presión mediante posesiones largas y ataques rápidos, mientras los europeos optaban por replegarse.
En el minuto 33, Teboho Mokoena fue amonestado tras una fuerte falta sobre Cerv en el mediocampo, sanción que le impedirá disputar el próximo compromiso de Sudáfrica. Siete minutos después, Mbatha también recibió tarjeta amarilla por una infracción sobre el número 10 checo. La jugada derivó en un tiro libre ejecutado por Hlozek, cuyo remate terminó en las gradas.
La oportunidad más clara del primer tiempo para Sudáfrica llegó en los descuentos. Un centro de Modiba fue mal despejado por Kovar, dejando el balón a disposición de Iqraam Rayners, quien remató presionado y envió la pelota lejos del arco.
La segunda mitad comenzó nuevamente con protagonismo checo. Cerv probó desde larga distancia obligando a Williams a enviar el balón al córner. Posteriormente, Schick conectó un cabezazo que terminó en las manos del guardameta sudafricano.
Con el paso de los minutos, el partido perdió profundidad y ambos equipos tuvieron dificultades para generar ocasiones claras. República Checa defendía la mínima ventaja mientras Sudáfrica intentaba acercarse al empate sin éxito.
Tras la pausa de hidratación, el equipo africano volvió a insistir con llegadas protagonizadas por Appollis y Evidence Makgopa, aunque sin precisión en la definición.
La igualdad llegó al minuto 85. La árbitra Tori Penso señaló un penal a favor de Sudáfrica luego de que un disparo de Maseko impactara en la mano de Pavel Sulc dentro del área. Mokoena asumió la responsabilidad y convirtió con un remate ajustado al poste derecho de Kovar para establecer el 1-1 definitivo.
Los siete minutos añadidos se desarrollaron con ambos equipos buscando el triunfo más con intensidad que con claridad futbolística, conscientes de que el empate comprometía seriamente sus opciones de clasificación.
Con este resultado, República Checa y Sudáfrica deberán enfrentar en la próxima jornada a los líderes del Grupo A. Los europeos se medirán ante México, mientras que los africanos lo harán frente a Corea del Sur.
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Ghana derrota a Panamá sobre el final en su debut mundialista
La participación de Panamá, último representante de Concacaf que aún no había debutado en la Copa del Mundo 2026, comenzó con una derrota por 1-0 ante Ghana en un encuentro disputado bajo la lluvia en el estadio de Toronto.
Durante la primera mitad, los canaleros mostraron sus mejores momentos ofensivos. Cecilio Waterman lideró el ataque panameño, respaldado por José Luis Rodríguez y Édgar Bárcenas. Sin embargo, las oportunidades de peligro generadas no pudieron concretarse debido a la falta de precisión en los metros finales.
Por su parte, Ghana presentó una propuesta más conservadora que la mostrada por otras selecciones africanas en sus respectivos debuts, limitando considerablemente sus incursiones ofensivas durante los primeros 45 minutos.
En la segunda parte, el conjunto africano adelantó ligeramente sus líneas y buscó que Antoine Semenyo, jugador del Manchester City, asumiera la generación de juego. No obstante, Panamá mantuvo un bloque defensivo compacto que dificultó la circulación ofensiva de su rival.
Ante la falta de profundidad en ataque, el entrenador danés Thomas Christiansen recurrió al ingreso del delantero Ismael Díaz. Sin embargo, su participación estuvo centrada principalmente en la presión alta, mientras permanecía como único referente ofensivo, sin que las ocasiones claras de gol llegaran para los panameños.
En los minutos finales, Ghana recuperó el control del partido y logró replegar a Panamá en su propio campo. A pesar de ello, la sensación de peligro seguía siendo limitada, especialmente tras la salida de Jordan Ayew, delantero de referencia del conjunto africano.
Cuando todo parecía encaminado a un empate, Ghana encontró la diferencia en el tiempo agregado. Al minuto 90+5, una acción de velocidad por la banda izquierda superó la resistencia defensiva panameña. Dentro del área chica apareció Caleb Yirenkyi, quien definió con suavidad para marcar el único gol del encuentro y sellar la victoria africana.
Con este resultado, Ghana suma tres puntos y mantiene una leve esperanza de aspirar a ubicarse entre los mejores terceros del torneo, aunque necesitará incrementar su cuota goleadora para contar con un criterio de desempate más favorable.