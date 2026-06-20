Nacionales
Tome nota: instalación de pasarela generará cierres en la carretera al Puerto de La Libertad
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que se realizarán cierres totales y parciales en el sector de Tuscania, sobre la carretera al Puerto de La Libertad, debido a trabajos de instalación de una nueva pasarela peatonal.
Según la institución, los cierres totales están programados para el martes 23 y miércoles 24 de junio, en el horario comprendido entre las 2:00 a.m. y las 3:00 a.m.
Asimismo, se aplicarán restricciones parciales en distintos horarios nocturnos y de madrugada en ambos sentidos de circulación, tanto hacia el Puerto de La Libertad como hacia Santa Tecla.
Las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas, salir con anticipación y mantenerse atentos a las indicaciones del personal desplegado en la zona para evitar contratiempos durante el desarrollo de los trabajos.
Nacionales
Investigan a empresa tras accidente laboral que dejó un fallecido en Santa Ana
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó que la empresa donde ocurrió el accidente laboral que dejó un trabajador fallecido ya había sido inspeccionada previamente por la institución debido a incumplimientos en materia de seguridad ocupacional.
Según el funcionario, durante visitas anteriores se detectó que la compañía no contaba con un comité de seguridad y que las observaciones realizadas por los técnicos del Ministerio de Trabajo no fueron atendidas. “Además de las recomendaciones que brindamos con nuestros técnicos, ninguna cumplieron”, señaló.
Castro lamentó la muerte del trabajador y advirtió que la empresa deberá responder por las irregularidades encontradas. “Hoy lamentamos la pérdida de vidas humanas. Van a tener que indemnizar a sus familias y también tendrán que responder todos los hallazgos encontrados”, sostuvo.
El accidente ocurrió en una obra de construcción ubicada en la colonia Villas de San Rafael, sector del puente El Trébol, en Santa Ana, donde un derrumbe de tierra dejó soterrados a dos trabajadores.
Equipos de socorro lograron rescatar con vida a uno de ellos, quien fue trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, la segunda víctima fue encontrada sin signos vitales durante las labores de búsqueda.
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las causas del colapso. La obra está vinculada a la empresa AYM Ingenieros, la cual formará parte de las investigaciones para establecer si existieron incumplimientos en las medidas de seguridad ocupacional que pudieron influir en el accidente.
Las autoridades buscan determinar las responsabilidades correspondientes tras la muerte del trabajador.
Nacionales
Rescatan a ciudadano estadounidense en la playa Costa del Sol
Equipos de emergencia realizaron el rescate de una persona de nacionalidad estadounidense en la playa Costa del Sol, ubicada en el distrito de San Luis La Herradura, La Paz Centro.
De acuerdo con información preliminar, se trató de un rescate simple ejecutado por los cuerpos de socorro que mantienen vigilancia permanente en la zona, con el objetivo de atender cualquier incidente que pueda poner en riesgo a los visitantes.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a respetar las recomendaciones de seguridad y seguir las indicaciones de guardavidas y personal de emergencia al ingresar al mar.
Nacionales
Autoridades clausuran escuela de manejo que no contaba con permisos
Inspectores del Viceministerio de Transporte (VMT) identificaron a un grupo de personas que ofrecía clases de manejo sin contar con la autorización correspondiente para operar.
Según el informe, la escuela de manejo J & D brindaba capacitación a nuevos conductores sin poseer las credenciales necesarias emitidas por el VMT, situación que, de acuerdo con la institución, representa un riesgo para la seguridad vial.
Tras la inspección, personal de Inspectoría del VMT procedió al cierre de dos puntos de operación de la escuela, ubicados en el Barrio San Jacinto, en San Salvador, y en Los Planes de Renderos.
Asimismo, el viceministerio informó que ha iniciado el proceso de aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de estafa.
Las autoridades señalaron que mantienen un monitoreo constante en examinadoras y escuelas de manejo a escala nacional para verificar que estas empresas cuenten con la autorización correspondiente y así garantizar la seguridad vial de los usuarios.
Durante las inspecciones, los equipos verifican que las escuelas dispongan de mecanismos para realizar exámenes teóricos, circuitos para el desarrollo de pruebas prácticas, instalaciones estandarizadas y otros aspectos técnicos requeridos para su funcionamiento.