Tras haber ganado las elecciones Joan Laporta habló de la continuidad de Lionel Messi en Barcelona

Keylor Navas es el futbolista más exitoso en la historia de Costa Rica y Concacaf, en su paso por el Real Madrid logró ganar tres Champions Leagues consecutivas, todo un hito para cualquier futbolista de esta área, sin embargo, el tico asegura que nunca se sintió del todo cómodo porque había sectores del club que nunca le brindaron confianza.

En una entrevista para la publicación oficial del Paris Saint-Germain, Navas fue cuestionado acerca de en qué club percibía más cariño y confianza hacia su figura y trabajo, a lo que el portero no titubeo y constantemente respondió que en París encontró la confianza que en Madrid nunca halló.

“Siento el cariño de todos aquí, en París. En España tenía la sensación de que una parte del club no creía totalmente en mí. Estaré siempre eternamente agradecido a la afición del Real Madrid por el apoyo incondicional que me mostraron y que todavía hoy me muestran pese al hecho de haber cambiado de equipo”, expuso el actual subcampeón de la Champions League.

Keylor Navas no reculó y profundizó haciendo una comparación con lo vivido hasta el momento en la capital francesa donde el costarricense asegura que desde el primer momento la afición y directiva parisina los habían hecho sentir bien respaldado.

“Aquí en el PSG las cosas son un poco diferentes. Todo el mundo cree en mí e intento corresponder a su confianza en cada partido”, aseguró.

Añadió que el equipo sueña con enfrentar otra final de Champions League y alcanzar el título más ansiado por los inversionistas cataríes que han hecho del PSG uno de los clubes más importantes de Europa. Cabe destacar que el Paris Saint-Germain tiene la ventaja de 4-1 sobre Barcelona en marcador global de octavos de final.