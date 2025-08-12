Connect with us

Real Madrid arrasa 4-0 en amistoso y prepara su regreso en LaLiga y Champions

Publicado

Hace 54 minutos

el

Tras una temporada sin títulos, el Real Madrid inició con victoria su preparación rumbo a la nueva campaña, goleando 4-0 al Tirol austríaco en un amistoso disputado en Innsbruck.

El equipo dirigido por Xabi Alonso mostró contundencia con dos goles del francés Kylian Mbappé (minutos 13 y 59) y aportes de los brasileños Éder Militão (11) y Rodrygo (81), imponiéndose con claridad ante el modesto conjunto local.

Con este triunfo, el Real Madrid se alista para su debut en LaLiga, programado para el próximo martes en el Santiago Bernabéu, donde recibirá a Osasuna. El club busca recuperar protagonismo nacional frente a su histórico rival FC Barcelona y reafirmar su poderío en la Liga de Campeones de Europa.

Conmebol lanza sistema digital para combatir racismo y abuso en redes durante competencias

Publicado

Hace 49 minutos

el

12 agosto, 2025

Por

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este martes el lanzamiento de un sistema de protección online destinado a combatir el racismo, la discriminación y el abuso contra jugadores, árbitros y clubes en redes sociales.

La iniciativa, que entrará en vigor esta semana durante los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, contempla sanciones que van desde la suspensión de cuentas en plataformas digitales hasta restricciones de acceso a estadios y denuncias ante autoridades competentes.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, destacó el compromiso “firme e innegociable con el respeto” y subrayó que “el racismo, la discriminación y cualquier forma de violencia no tienen lugar ni en las canchas ni en las redes”.

El sistema se implementará en colaboración con Signify Group, empresa londinense especializada en protección de atletas contra el abuso en línea. Utilizando inteligencia artificial y análisis humano, la plataforma Threat Matrix identificará en tiempo real publicaciones con lenguaje racista, amenazante o discriminatorio en múltiples redes sociales durante los días de partido.

Los casos más graves serán reportados a las autoridades judiciales y notificados a los clubes para aplicar medidas internas, incluyendo restricciones en estadios. Además, se solicitarán sanciones a las plataformas, como la eliminación de contenido y la suspensión permanente de cuentas ofensivas.

Esta acción forma parte de un esfuerzo continuo de la Conmebol contra la discriminación, que en marzo creó un grupo de trabajo encabezado por el exfutbolista brasileño Ronaldo y que desde 2022 mantiene la campaña «¡Basta! No más racismo en el fútbol», con sanciones más duras a clubes cuyos seguidores cometan actos discriminatorios.

Barcelona cierra la pretemporada con goleada en el Trofeo Joan Gamper

Publicado

Hace 2 días

el

10 agosto, 2025

Por

El FC Barcelona concluyó este domingo su preparación para la temporada 2025-2026 con una contundente victoria 5-0 sobre el Como italiano, en el Trofeo Joan Gamper disputado en el estadio Johan Cruyff.

Los dobletes de Fermín López (21’, 35’) y Lamine Yamal (42’, 49’), junto al gol de Raphinha (37’), encaminaron un triunfo que dejó buenas sensaciones a pocos días del debut liguero contra el Mallorca.

El encuentro reunió a viejos conocidos, como el técnico del Como, Cesc Fàbregas, y el capitán Sergi Roberto. Antes del inicio, Marc-André Ter Stegen, recientemente ratificado como capitán tras resolver un conflicto con el club, dirigió un mensaje a la afición, prometiendo luchar por todos los títulos esta temporada.

Con la vista puesta en defender el triplete nacional logrado el curso pasado, el equipo de Hansi Flick mostró que está listo para iniciar la defensa de su título de campeón de España.

Lewandowski se lesiona y es duda para el inicio de LaLiga

Publicado

Hace 4 días

el

8 agosto, 2025

Por

El delantero polaco Robert Lewandowski sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo y podría perderse el inicio de la temporada, según confirmó este viernes el FC Barcelona a través de un comunicado oficial.

“El jugador tiene unas molestias en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad”, informó el club, descartando así al ariete de 36 años para el Trofeo Joan Gamper, en el que el Barça enfrentará al Como de Italia.

La presencia de Lewandowski en el debut liguero ante el Mallorca, el próximo 16 de agosto, también está en duda. Su posible ausencia supondría un revés para el equipo dirigido por Hansi Flick, que inicia una nueva etapa tras la salida de Xavi Hernández.

