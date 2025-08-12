Real Madrid arrasa 4-0 en amistoso y prepara su regreso en LaLiga y Champions

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este martes el lanzamiento de un sistema de protección online destinado a combatir el racismo, la discriminación y el abuso contra jugadores, árbitros y clubes en redes sociales.

La iniciativa, que entrará en vigor esta semana durante los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, contempla sanciones que van desde la suspensión de cuentas en plataformas digitales hasta restricciones de acceso a estadios y denuncias ante autoridades competentes.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, destacó el compromiso “firme e innegociable con el respeto” y subrayó que “el racismo, la discriminación y cualquier forma de violencia no tienen lugar ni en las canchas ni en las redes”.

El sistema se implementará en colaboración con Signify Group, empresa londinense especializada en protección de atletas contra el abuso en línea. Utilizando inteligencia artificial y análisis humano, la plataforma Threat Matrix identificará en tiempo real publicaciones con lenguaje racista, amenazante o discriminatorio en múltiples redes sociales durante los días de partido.

Los casos más graves serán reportados a las autoridades judiciales y notificados a los clubes para aplicar medidas internas, incluyendo restricciones en estadios. Además, se solicitarán sanciones a las plataformas, como la eliminación de contenido y la suspensión permanente de cuentas ofensivas.

Esta acción forma parte de un esfuerzo continuo de la Conmebol contra la discriminación, que en marzo creó un grupo de trabajo encabezado por el exfutbolista brasileño Ronaldo y que desde 2022 mantiene la campaña «¡Basta! No más racismo en el fútbol», con sanciones más duras a clubes cuyos seguidores cometan actos discriminatorios.

