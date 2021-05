Neymar llora la trágica muerte de un amigo: “Faltaba poco para vernos”

El fallecimiento de cantante brasileño Mc Kevin, de tan solo 23 años de edad, conmocionó a todos en su país por la forma en que se dio.

Al respecto, una de las personas que se mostró más sentida por su partida fue Neymar Jr, quien a través de su cuenta de Instagram despidió al cantante y compartió la captura de pantalla de la última conversación que mantuvo con él.

“No me lo creo, 23 años. Niño, te juro que no sé qué decir. Solo agradecer el cariño que me tenías. Tatuaje, camiseta, fotos, botas…habíamos acordado vernos ahora en vacaciones, pero lamentablemente no podremos hacerlo. Estoy seguro de que aún te abrazaré y te agradeceré por confiar en mí, en la persona que soy. Descansa en paz, niño”, publicó Neymar.

Mc Kevin falleció al caer de un quinto piso en un hotel en la zona Oeste de Río de Janeiro. El cantante fue trasladado por los bomberos en estado muy grave al Hospital Miguel Couto (en la zona Sur), pero el joven no resistió.