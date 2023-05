Madrid cae frente a la Real Sociedad

Desde el inicio de la temporada la continuidad de Toni Kroos en el Real Madrid era toda una incógnita, el alemán tenía contrato hasta final de temporada y su renovación estaba clara. Sin embargo este martes se dio a conocer según varios informes que el mediocampista y el club blanco llegaron a un acuerdo para un año más de contrato.

El periodista Fabrizio Romano informó que Real Madrid ya tiene el contrato firmado y sellado por Kroos, el cual lo vinculará hasta junio de 2024 con la entidad española. El Real Madrid solo esperan para comunicarlo, pero la renovación de Kroos es un hecho.

Toni Kroos new deal at Real Madrid will be valid until June 2024, no options or clauses included. ⚪️📄 #RealMadrid



The contract has been signed, it’s 100% done and sealed — just waiting on the club to release an official statement. pic.twitter.com/pBCawNuk26