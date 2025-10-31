Kylian Mbappé recibe la Bota de Oro en el Santiago Bernabéu

Vestido de gala y arropado por el club blanco, el delantero francés Kylian Mbappé recibió este viernes la Bota de Oro, premio que reconoce al máximo goleador de las ligas europeas.

La ceremonia se realizó en el Santiago Bernabéu, donde Mbappé estuvo acompañado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, su entrenador, Xabi Alonso, y sus compañeros de equipo, quienes celebraron junto a él su destacada primera temporada como madridista.

Durante el evento, Mbappé expresó su emoción por cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid y agradeció el apoyo de la afición.

“Es un placer jugar en el Real Madrid, cumplir mi sueño de niño y espero que sean muchos años más para ganar muchas cosas. Agradezco el cariño desde el primer día que llegué y antes de venir, de todos los madridistas”, dijo el delantero.

