Kylian Mbappé recibe la Bota de Oro en el Santiago Bernabéu
Vestido de gala y arropado por el club blanco, el delantero francés Kylian Mbappé recibió este viernes la Bota de Oro, premio que reconoce al máximo goleador de las ligas europeas.
La ceremonia se realizó en el Santiago Bernabéu, donde Mbappé estuvo acompañado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, su entrenador, Xabi Alonso, y sus compañeros de equipo, quienes celebraron junto a él su destacada primera temporada como madridista.
Durante el evento, Mbappé expresó su emoción por cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid y agradeció el apoyo de la afición.
“Es un placer jugar en el Real Madrid, cumplir mi sueño de niño y espero que sean muchos años más para ganar muchas cosas. Agradezco el cariño desde el primer día que llegué y antes de venir, de todos los madridistas”, dijo el delantero.
🚨 La ceremonia completa de Kylian Mbappé recibiendo su primera BOTA DE ORO.
Xabi Alonso valora disculpas públicas de Vinícius tras polémica en el clásico
El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, expresó su satisfacción por las disculpas públicas ofrecidas por Vinícius Junior a sus compañeros y a la afición, luego de su reacción violenta al ser sustituido durante el clásico de La Liga.
El club dejó en manos de Alonso la resolución de lo ocurrido, y este sostuvo una conversación con el delantero durante el entrenamiento de este jueves para limar asperezas y fortalecer la cohesión del equipo.
Aunque el comunicado de Vinícius incluyó disculpas a sus compañeros, al presidente Florentino Pérez y a la afición, no mencionó directamente al entrenador español. Según fuentes del club, el encuentro entre ambos fue cordial y permitió reconducir la situación dentro del vestuario.
Estas leyendas del Real Madrid y Barcelona traerán la magia del “clásico” a San Salvador
El próximo 8 de noviembre, el estadio Jorge “Mágico” González será el escenario de un encuentro especial que reunirá a las leyendas del Real Madrid y el Barcelona, reviviendo la emoción del clásico español.
Por el Real Madrid Legends destacan figuras como Iker Casillas, campeón del mundo a nivel de clubes y con la selección, acompañado de Pepe, Guti, Christian Karembeu y Steven McManaman, entre otros.
El Barcelona Legends también contará con grandes nombres, incluyendo a Romario y Carles Puyol, además de Phillip Cocu, Javier Saviola y Yaya Touré, entre otras estrellas.
El evento promete traer nostalgia y espectáculo a los aficionados salvadoreños que podrán disfrutar de algunos de los mejores jugadores que han marcado la historia de ambos clubes.
Bilal Nadir se desploma durante partido del Marsella
La décima jornada de la Ligue 1 vivió momentos de tensión el miércoles por la noche en el Velódromo, durante el partido entre el Olympique de Marsella y el Angers.
Todo comenzó cuando Bilal Nadir, centrocampista marroquí de 21 años, se desplomó en los últimos minutos del encuentro. Nadir, que había ingresado al campo al minuto 76, recibió atención inmediata del personal médico y los servicios de emergencia del estadio.
El club informó este jueves que el jugador no perdió el conocimiento y que sus signos vitales se mantenían normales tras el incidente. Posteriormente, Bilal Nadir fue trasladado a un hospital para realizarle una evaluación médica completa.