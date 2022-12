Francia vs Marruecos | La selección de Kylian Mbappé llega con todo a favor en las semifinales del Mundial

El domingo dejó un profundo dolor en el mundo del baloncesto luego de conocerse la lamentable noticia del fallecimiento de Paul Silas, exjugador de la NBA que ganó tres campeonatos y que también llegó a convertirse en entrenador, siendo el primero en dirigir a la leyenda viviente LeBron James.

Luego de anunciarse el fallecimiento del exjugador de 79 años, uno de los primeros en pronunciarse fue el comisionado de la NBA, Adam Silver, quien recordó la huella dejada por el triple campeón.

“Lamentamos el fallecimiento del All-Star y entrenador Paul Silas (…) Las duraderas contribuciones de Paul al baloncesto se ven a través de los muchos jugadores y entrenadores que inspiró“, expresó Silver a través de un comunicado.

We mourn the passing of former NBA All-Star and head coach Paul Silas. Paul’s lasting contributions to the game are seen through the many players and coaches he inspired, including his son, Rockets head coach Stephen Silas. We send our deepest condolences to Paul’s family. -Adam