Falleció exlanzador de Grandes Ligas en trágico accidente en Nueva York

Anthony Varvaro, exlanzador de Grandes Ligas, falleció el domingo en un accidente vehicular en Nueva York cuando se trasladaba a su trabajo para los actos de la ceremonia del 11 de septiembre. Varvaro había anunciado su retiro de Las Mayores en 2016 para convertirse en agente de la Policía de Nueva York.

Varvaro, de 37 años de edad, era agente de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. El lanzador jugó béisbol en la Universidad de Saint John de la ciudad de Nueva York y debutó el 24 de septiembre de 2010 como pitcher de los Marineros de Seattle.

De 2011 a 2014 estuvo como relevista de los Bravos de Atlanta y en 2015 jugó su último año en Las Mayores con las Medias Rojas de Boston.

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento del ex lanzador de los Bravos, Anthony Varvaro. Anthony, de 37 años, jugó partes de seis temporadas en las mayores, incluidas cuatro con Atlanta. Se retiró voluntariamente de la MLB en 2016 para convertirse en oficial de policía de la Autoridad Portuaria”, informaron los Bravos de Atlanta en redes sociales.

We are deeply saddened on the passing of former Braves pitcher Anthony Varvaro. Anthony, 37, played parts of six seasons in the majors, including four with Atlanta.



He voluntarily retired from MLB in 2016 to become a Port Authority police officer. pic.twitter.com/YSoisa79o4