El plan de 3 pasos del Barcelona para lograr el fichaje de Leo Messi este verano

El miércoles elMancheter City le dio un repaso futbolístico con goleada al Real Madrid para meterse a la final de Champoniosn League, en una exhibición de buen juego que terminó con marcador de 4-0. Dos goles de Bernardo Silva, un autogol de Éder Militao y un tanto de Julián Álvarez, pusieron cifras definitivas al encuentro.

Pero durante el partido ocurrió algo que pasó desapercibido, pero que las cámaras en la transmisión pudieron registrar y fue un pequeño cruce que tuvieron Kevin De Bruyne y el entrenador Pep Guardiola en pleno desarrollo del encuentro.

En el video se puedo observar como el mediocampista belga pierde una pelota ante la fuerte marca de Militao, segundos antes se escuchó a Guardiola desde la raya decirle “pasala, pasala” y posterior a la perdida de De Bruyne, el jugador se volteó hacía el entrenador para decirle “callate, callate” y hacer un gesto con la mano.

Guardiola: “Pass the ball, Pass the ball!”



Kevin De Bruyne: “Shut up! Shut Up!” 🤣👊 pic.twitter.com/2kejPutE0s