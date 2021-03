El angustioso instante en el que un futbolista del Atlético Madrid se desplomó en pleno entrenamiento

Luego de una extensa entrevista del ex secretario técnico del Barcelona, Éric Abidal, al diario The Telegraph, el ex futbolista comentó que si el conjunto catalán no habría fichado a Griezmann, Neymar habría vuelto el verano de 2019.

“Diez días antes de cerrar el mercado hablé con Leonardo (director deportivo del PSG)… Necesitábamos un extremo y cuando Neymar estuvo en Barcelona fue increíble. El presidente, sin embargo, decidió fichar a Griezmann” declaró Abidal.

El ex secretario técnico no vaciló al decir que estaba 100% seguro de que se hubiese podido fichar al astro brasileño, y a pesar de que no quiso comentar cuál jugador era mejor para él, si aseguró que Neymar es un verdadero extremo y era lo que se necesitaba en ese momento.

Según Abidal, uno de los argumentos en contra de Neymar era el caso judicial que tenía contra el club, lo que dificultó un poco más la posible transferencia desde París a Barcelona. El brasileño tenía que detener el proceso judicial si quería regresar al club. Sin embargo, Abidal manifestó que eso no fue su problema, ya que la disputa entre el jugador y el equipo ocurrió cuando él todavía no llegaba al club, pero cree sí se pudo haber fichado al crack del PSG.

De igual manera, Abidal mencionó que el técnico que él consideraba la mejor opción para el Barcelona tras la destitución de Valverde era Pochettino y que habló con él para traerlo al club, pero no fue el único que quería ficharlo. Abidal también tenía una lista de opciones entre las que se encontraban Allegri y Xavi, pero finalmente se terminó apostando por Setién.