Asesinan a jugador del Barcelona
Una fuerte noticia sacude al mundo del futbol. Desde ecuador, llega la confirmación del fallecimiento de Mario Pineida, jugador del Barcelona SC que perdió la vida mientras se encontraba comprando en un negocio de carne. Según los primeros reportes, dos hombres en motocicleta aprovecharon la situación para dispararle al lateral y su familia.
Es importante destacar que varios impactos de bala en el cuerpo del jugador se confirmaron tras la llegada de las autoridades, así como la situación de otras dos mujeres afectadas. Una de ella es la madre del futbolista, quien fue llevada rápidamente a urgencias, mientras que de la otra no se conoce su identidad, pero sí se ha revelado su fallecimiento.
De manera inmediata, en el lugar, las autoridades se hicieron presentes para acordonar la zona y comenzar con la recopilación de pruebas. Esta acción permitió que los curiosos se acercaran a ver la escena, difundiendo algunos videos en redes en los que se puede ver al jugador tirado en el suelo tras el ataque.
Hasta el momento la investigación está en curso y no se ha confirmado algún detenido por el asesinato del deportista; muchos reportes han señalado la zona como un lugar de alto riesgo al ser protagonista de violencia producida por el narcotráfico.
¿Quién fue Mario Pineida?
Con 33 años, el jugador, que se desempeñaba como lateral, tuvo la oportunidad de brillar en equipos importantes como el Fluminese de Brasil, El Nacional o Independiente del Valle.
Asimismo, su calidad lo llevó al representativo ecuatoriano en algunas ocasiones, ocho exactamente, participando en la eliminatoria a la Copa del Mundo en Rusia 2018 y la Copa América 2021. Este año su participación lo llevó a portar la cinta de capitán en algunas ocasiones con el Barcelona, pero su participación fue de más a menos viendo algunos juegos desde el banco de suplentes
El Salvador participó en la votación por el premio “The Best” de la FIFA
Ayer se desarrolló la gala de los premios “The Best”, entregados por la FIFA y dónde los entrenadores y capitanes de las diferentes selecciones nacionales otorgan sus votos.
En el caso de El Salvador, votaron en la rama masculina Julio Sibrián y Hernán Darío Gómez, mientras que en femenino lo hicieron Éric Acuña y Brenda Cerén.
En la categoría de mejor jugador, Sibrián votó por Ousmane Dembélé, mientras que “Bolillo” respaldó a Lamine Yamal, Acuña votó por Chloe Kelly, y Cerén por Mariona Caldentey.
En la categoría de mejor entrenador, Sibrián y Gómez coincidieron en su voto por Luis Enrique, Acuña y Cerén también coincidieron con Sonia Bompastor.
Kylian Mbappé le gana al PSG en tribunales y esta es la millonaria suma que le deben pagar
La justicia laboral francesa ha dado la razón al actual delantero del Real Madrid en su pugna financiera contra su antiguo equipo. La resolución, emitida este martes, pone fin a meses de especulaciones y batallas administrativas sobre los pagos que el club presidido por Nasser Al-Khelaïfi había retenido.
El fallo del Consejo de Prud’hommes establece que los montos adeudados corresponden a salarios devengados y primas que estaban estipuladas en el contrato del futbolista y que no fueron liquidadas tras su salida hacia el fútbol español.
La disputa se originó cuando el PSG decidió congelar ciertos pagos, argumentando la existencia de un “acuerdo de caballeros” en el que el jugador supuestamente renunciaba a ciertas bonificaciones si se marchaba libre. Sin embargo, el tribunal ha considerado que:
Validez Contractual: Las obligaciones firmadas en el contrato prevalecen sobre acuerdos verbales no formalizados.
Impago Salarial: La retención de sueldos y primas de fidelidad carecía de base legal suficiente bajo la normativa laboral francesa.
Monto Total: La cifra de 61 millones de euros incluye tanto los salarios brutos pendientes como las bonificaciones que el jugador reclamaba desde su desvinculación oficial el pasado verano.
Un revés para la directiva de Al-Khelaïfi
Esta sentencia representa una derrota significativa para la estrategia legal del PSG, que ya había recibido advertencias previas por parte de los comités de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia. Aunque el club aún tiene la opción de apelar la decisión ante instancias superiores, el fallo de Prud’hommes otorga a Mbappé una victoria contundente en el terreno judicial.
Para el astro francés, este veredicto reafirma su postura de que los contratos deben cumplirse íntegramente, cerrando así uno de los capítulos más tensos de su carrera fuera de los terrenos de juego.
FIFA entregará el premio The Best este martes
El premio The Best de la FIFA se entregará el martes a las 17h00 GMT en Doha, anunció la instancia mundial en un comunicado este domingo.
Esta cena de gala con 800 invitados se celebrará la víspera de la final de la Copa Intercontinental entre París Saint-Germain y Flamengo, también en Doha.
Entre los favoritos, destaca el Balón de Oro Ousmane Dembélé (PSG), su compatriota Kylian Mbappé (Real Madrid) o el joven Lamine Yamal (FC Barcelona).
Otros atacantes del fútbol europeo, como el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) o el inglés Harry Kane (Bayern Múnich) también figuran en la lista decidida por un «panel de expertos» reunido por la FIFA.
En la categoría femenina hay hasta diecisiete jugadoras: la selección de Inglaterra, bicampeona de Europa, cuenta con hasta cinco nominadas, el mismo número de jugadoras que España.
Vencedor de la Liga de Camopeones con PSG, el entrenador español Luis Enrique es el favorito entre los nominados a mejor entrenador, contra seis rivales entre los que destacan el neerlandés Arne Slot (Liverpool) o el alemán Hansi Flick (FC Barcelona).
En el fútbol femenino, la entrenadora neerlandesa Sarina Wiegman parte como favorita, tras haber conquistado el pasado verano boreal su tercera Eurocopa consecutiva en los banquillos.
Otros premios reconocerán a los mejores guardametas en categoría masculina y femenina, mientras que los premios Marta (femenino) y Puskas (masculino) se entregarán a los mejores goles del año.
Los galardonados son elegidos por el voto de aficionados, de representantes de medios de comunicación y de los capitanes y seleccionadores de los equipos nacionales de fútbol.