Asesinan a jugador del Barcelona

Una fuerte noticia sacude al mundo del futbol. Desde ecuador, llega la confirmación del fallecimiento de Mario Pineida, jugador del Barcelona SC que perdió la vida mientras se encontraba comprando en un negocio de carne. Según los primeros reportes, dos hombres en motocicleta aprovecharon la situación para dispararle al lateral y su familia.

Es importante destacar que varios impactos de bala en el cuerpo del jugador se confirmaron tras la llegada de las autoridades, así como la situación de otras dos mujeres afectadas. Una de ella es la madre del futbolista, quien fue llevada rápidamente a urgencias, mientras que de la otra no se conoce su identidad, pero sí se ha revelado su fallecimiento.

De manera inmediata, en el lugar, las autoridades se hicieron presentes para acordonar la zona y comenzar con la recopilación de pruebas. Esta acción permitió que los curiosos se acercaran a ver la escena, difundiendo algunos videos en redes en los que se puede ver al jugador tirado en el suelo tras el ataque.

Hasta el momento la investigación está en curso y no se ha confirmado algún detenido por el asesinato del deportista; muchos reportes han señalado la zona como un lugar de alto riesgo al ser protagonista de violencia producida por el narcotráfico.

¿Quién fue Mario Pineida?

Con 33 años, el jugador, que se desempeñaba como lateral, tuvo la oportunidad de brillar en equipos importantes como el Fluminese de Brasil, El Nacional o Independiente del Valle.

Asimismo, su calidad lo llevó al representativo ecuatoriano en algunas ocasiones, ocho exactamente, participando en la eliminatoria a la Copa del Mundo en Rusia 2018 y la Copa América 2021. Este año su participación lo llevó a portar la cinta de capitán en algunas ocasiones con el Barcelona, pero su participación fue de más a menos viendo algunos juegos desde el banco de suplentes

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...