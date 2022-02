El caso de la primera mujer en el mundo que logró curarse del VIH con novedoso tratamiento

Diversas investigaciones han demostrado que la grasa abdominal puede vincularse con diversos padecimientos, como las enfermedades cardiacas y la diabetes. En las mujeres, se recomienda cuidar la circunferencia de la cintura para que no sobrepase las 35 pulgadas, y en los hombres, las 40 pulgadas. Si quieres reducir la grasa en esta zona, estos tips de los expertos para perder grasa visceral pueden ayudarte.

Expertos entrevistados por el sitio especializado Eat This, Not That, revelaron algunas razones científicas por las que la grasa se acumula alrededor del vientre y algunas estrategias para evitarlo.

1 Dormir más

Unas ocho horas de sueño cada noche pueden ayudar a quemar más calorías, pero también a reducir el consumo de alimentos altos en grasas y azúcares. La directora del Centro de Sueño, Metabolismo y Salud de la Universidad de Chicago, Eve Van Cauter, le dijo a la publicación que “nuestro cuerpo no está diseñado para la privación del sueño. El humano es el único mamífero que hace esto“.

2 Ejercicio cardiovascular

Contrariamente a lo que se piensa en general, los abdominales no son tan efectivos para moldear el abdomen si éste se encuentra rodeado de un exceso de grasa. Lo mejor entonces, según los expertos en entrenamiento, es realizar ejercicio cardiovascular como andar en bicicleta o caminar. Una sesión de spinning con intervalos variados de velocidad e inclinación pueden ser muy útiles.

3 Relájate

Una investigación de la Universidad de Yale encontró que el estrés y la grasa abdominal están estrechamente vinculados, pues la mayor exposición al estrés suele reflejarse en una mayor producción de cortisol, la famosa “hormona del estrés”, que puede generar una mayor acumulación de grasa visceral.

4 Busca terapia

La psicología es tan extensa que abarca muchas problemáticas humanas, entre ellas el sobrepeso. Existe terapia conductual intensiva para la obesidad en la que puedes encontrar las razones por las que tu manera de comer no es saludable o por las que acumulas grasa. Tu proveedor de atención médica puede ayudarte a encontrar un especialista para ello.

Por: Diario de Nueva York.