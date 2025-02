Michelle Trachtenberg murió por causa ‘indeterminada’

Con el dolor provocado por la muerte de Michelle Trachtenberg, Sarah Michelle Gellar y Blake Lively, actrices que compartieron crédito con la fallecida, publicaron emotivos mensajes para honrar la memoria y despedir a la joven artista.

Sarah Michelle Gellar fue de las primeras en reaccionar tras conocerse la noticia de la muerte de Trachtenberg. Juntas trabajaron en la serie «Buffy la cazavampiros», donde interpretaron a las hermanas Buffy y Dawn Summers.

Gellar, quien en la década de los 90 y gracias a esa serie logró una amplia popularidad como una ícono del cine juvenil, lamentó la muerte de Trachtenberg, a quien expresó su amor y profunda admiración.

«Michelle, escúchame. Escucha. Te quiero. Siempre te querré. Lo más difícil que hay que hacer en este mundo, es vivir en él. Seré valiente. Viviré… por ti», publicó Gellar junto a postales de las escenas que compartieron juntas en la serie.

Siempre en el mismo tono nostálgico, Blake Lively, protagonista de «Gossip Girl» y quien también compartió créditos en esta producción televisiva con Trachtenberg, también sumó su emotivo mensaje horas después de conocerse la noticia.

«Era una persona amable hasta la médula. Ella era electricidad. Sabías cuando entraba en una habitación porque la vibra cambiaba… todo lo hacía al 200% y era divertida… se reía a carcajadas. Se enfrentaba a la autoridad cuando sentía que algo iba mal, se preocupaba profundamente por su trabajo», publicó Lively junto a una postal del primer día en que se conocieron en el set de grabación de Gossip Girl.

La estrella de vida de Michelle Trachtenberg llegó a su fin ayer miércoles, luego de haber sido encontrada sin vida en su residencia en Nueva York, Estados Unidos. Sin embargo, su legado artístico seguirá vigente, sobre todo, tras ser un ícono del cine infantojuvenil en las décadas de los 90 y los 2000.

La joven murió a sus 39 años de edad, aunque las causas de su deceso no han sido clarificadas por las autoridades policiales, según detalló The New York Post esta mañana. Sin embargo, recientemente estuvo en tratamiento por problemas en el hígado, algo que había complicado su salud notablemente.

Michelle Trachtenberg saltó a la fama desde su niñez cuando, en la década de los 90, protagonizó la cinta «Harriet, la espía», con la que se posicionó como una de las actrices infantiles con mayor proyección en esos años.

Posteriormente, participó en la popular serie de televisión «Buffy, la cazavampiros» y en películas como «Inspector Gadget», junto a Matthew Broderick. En su adolescencia fue parte del film «Euroviaje Censurado», considerada, actualmente, como una película de culto del género de comedia.

