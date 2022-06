Los memes que deja la separación de Shakira y Piqué tras 12 años de relación

Foto: Cortesía

Durante una reciente transmisión del reality show ‘La Casa de los Famosos’, Laura Bozzo protagonizó una fuerte pelea con Natalia Alcocer e Ivonne Montero en la que se dijeron de todo

Y es que, la conductora no dudó en mostrar su indignación contra el ‘bando’ de Niurka, pues según ellos habrían sido los encargados de nominar a ‘El Potro’.

Todo el conflicto comenzó cuando Natalia comenzó a llorar luego de darse a conocer que el ex integrante de ‘Acapulco Shore’ había sido el expulsado de la casa, provocando que la ‘Señorita Laura’ arremetiera contra ella.

“¿Mi gente? ¿Perdón? ¿Mi gente qué, Laura? ¿De qué estás hablando? ¡No, perdóname! ¡No es mi gente! No tiene que gritar. Usted déjeme a mí sentir lo que yo quiera”, dijo Alcocer.

Sin embargo, como era de esperarse, Bozzo continuó con la discusión y aseguró que Alcocer era una persona “hipócrita”.

A lo que Natalia le respondió: “Usted no me grite a mí, porque usted no ha recibido más que respeto de mi parte. Usted me respeta, como yo la he respetado”.

“Yo no necesito tu respeto. ¡Reverenda hipócrita!”, siguió Bozzo.

“Yo no soy hipócrita. La que no sabe ni siquiera qué quiere es usted. Usted no va a decir lo que yo siento. Que yo me sepa llevar con todo el mundo y tenga la personalidad no es mi culpa, no como usted”, continuó Natalia Alcocer.

Posteriormente, Ivonne Montero intervino en la conversación, acción que enfureció más a Laura y la situación subió de tono, pues la actriz le dijo a la peruana que se saliera del show y no solamente lo advirtiera.

Al respecto, Laura Bozzo arremetió en su contra, advirtiéndole que se “decida” por un solo hombre.

“Y tú -Ivonne Montero- decídete por un hombre porque el ejemplo que le das a tu hija es horrible, el ir de cama en cama”, dijo Laura Bozzo.