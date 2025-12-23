Jetset
Las hermana de Lionel que vende bikinis y se casará con un técnico del Inter Miami
Mientras el mundo del fútbol sigue cada paso de Lionel Messi, Rosario se prepara para un evento más íntimo para el capitán de la Selección argentina: el casamiento de su hermana menor, María Sol Messi.
La ceremonia será el próximo 3 de enero y reunirá a toda la familia en la ciudad natal del futbolista.
María Sol, de 32 años, está en pareja desde hace años con Julián “Tuli” Arellano, integrante del cuerpo técnico de las divisiones formativas del Inter Miami.
Diseñadora de indumentaria y emprendedora, María Sol siempre mantuvo un perfil bajo, aunque con una fuerte impronta creativa. Durante un tiempo vivió en España, pero luego regresó a la Argentina para desarrollar sus proyectos propios.
Uno de los primeros fue su participación en The Messi Store, la marca de indumentaria de su hermano, donde trabajó como brand manager junto a Virginia Hilfiger, hermana del reconocido diseñador Tommy Hilfiger.
“Lo que intento hacer en The Messi Store es canalizar la visión de la marca y ser el vínculo entre las ideas, el trabajo que realizamos y la forma en que el propio Leo, como embajador de la marca, piensa y se viste”, explicó en una entrevista en Yahoo Sports.
“Me esforcé mucho para poder trabajar en este proyecto, que es tan especial para mi familia y para mí”, aseguró.
Impulsó su propio camino en la industria textil. Actualmente, dirige Bikinis Río, una marca independiente de trajes de baño con colecciones propias que logró instalarse con fuerza en redes sociales.
Una de sus principales clientas es su cuñada, Antonela Roccuzzo, quien en varias oportunidades lució bikinis diseñados por ella y los compartió en sus redes sociales.
Suele mostrarse como una tía muy presente de Thiago, Mateo y Ciro, los hijos de Lionel y Antonela. “Mis sobrinos son mi debilidad”, contó en una entrevista en 2022 por eltrece, en la que también dejó ver su timidez frente a las cámaras y su preferencia por mantenerse lejos de la exposición mediática. “Me da vergüenza, yo no soy de la tele, me da mucha vergüenza”, agregó.
El gesto de María Sol Messi tras la conquista del Mundial de Qatar 2022
Fanática de Newell’s, como gran parte de la familia, también protagonizó un gesto tras el Mundial de Qatar 2022. En 2023 se tatuó la Copa del Mundo junto a la fecha de la final, y cumplió una promesa luego de la consagración de la Selección argentina.
La foto fue compartida por el tatuador Maxi Carreras en su cuenta de Instagram, quien ya elaboró diseños para Messi y su entorno en alguna oportunidad.
Carreras, quien se encuentra en Rosario, escribió en su cuenta de Instagram: “Hoy se pasó María Sol Messi a cumplir su promesa”.
Acompaña la historia con la foto del tatuaje de la hermana de Lionel, donde se puede ver el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y debajo la fecha “18-12-22″, el día que se jugó la final entre Argentina y Francia en el Lusail Stadium de Qatar.
Jetset
El GOAT Cristiano Ronaldo dirá Siiuuu en el tramo final de Rápidos y Furiosos
Es oficial: Cristiano Ronaldo será parte de la franquicia «Rápidos y Furiosos» y ya forma parte de las filmaciones, según las postales que algunos miembros del elenco de la cinta han publicado en estos días.
Uno de ellos es Tyrese Gibson, quien da vida a Roman Pierce, uno de los personajes que más tiempo ha estado a lo largo de la franquicia. La postal muestra a Ronaldo junto a los miembros del elenco.
“¡Bienvenidos a la FAMILIA! @Cristiano ¡¡El BAILE GLOBAL ACABA DE ALCANZAR NUEVAS ALTURAS!!!”, publicó Gibson, en una foto donde se reúnen el propio Cristiano Ronaldo junto a él y acompañados de Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham y Michelle Rodríguez.
Previo a esta fotografía, el propio Vin Diesel, protagonista de la franquicia, había publicado una fotografía posando junto a Cristiano Ronaldo y detallando que formaría parte de la saga. Sin embargo, la foto de Gibson muestra al portugués ya en el set de grabación.
Esta sería la primera vez que Cristiano Ronaldo incursiona en el cine, llegando a una de las sagas cinematográficas más exitosas y que también a reunido a otras grandes figuras como Gal Gadot, John Cena, entre otros.
Jetset
Ya no hay boletos de la residencia de Shakira en El Salvador
Salvadoreños y extranjeros agotaron los boletos para las tres presentaciones de Shakira en El Salvador en menos de 24 horas.
Los fans de la cantante colombiana respondieron de forma masiva a la venta de entradas, logrando un lleno total en cada una de las fechas programadas.
La rápida venta confirma el impacto y la vigencia de la artista, así como la relevancia del país como destino para espectáculos de gran magnitud.
El evento promete reunir a miles de fanáticos y generar un importante movimiento turístico y económico en El Salvador.
Jetset
Warner Bros Discovery rechaza la contraoferta de Paramount y favorece a Netflix
En un comunicado, Warner Bros Discovery afirmó que su consejo de administración determinó por unanimidad que la oferta hostil de Paramount «no responde a los intereses de WBD».
Desde que se inició la guerra de ofertas en septiembre, esta fue la sexta puja de Paramount por WBD, la icónica empresa de Hollywood que también es propietaria de CNN.
«Confiamos en que nuestra fusión con Netflix representa un valor superior y más seguro para nuestros accionistas», señaló el texto de WBD.
Netflix sorprendió a la industria del entretenimiento el 5 de diciembre al anunciar que había cerrado un acuerdo para comprar WBD por casi 83,000 millones de dólares.