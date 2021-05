La foto de Kim Kardashian en traje de baño con la que impactó en Instagram

La empresaria e influencer Kim Kardashian volvió a sorprender en redes sociales al compartir una fotografía en un pequeño traje de baño mientras se está ejercitando.

Entre la oscuridad y con un gran flash que contrasta su espectacular cuerpo, se ve a la socialité con maquillaje y una larga peluca rubioplateada haciendo ejercicio con sus brazos en una dorsalera, usando sólo un pequeño bikini negro unido por los costados, dejando al aire su abdomen.

En menos de una hora, la también modelo obtuvo más de un millón y medio de “me gusta” en su publicación en la que no escribió ningún comentario, cuando en otras fotos que tienen más de tres días recibe menos de esa cantidad de reacciones. La imagen tiene más de 11 mil comentarios, entre ellos el de su hermana Khloe Kardashian, quien escribió: “Bien, ahora sólo estás jugando con mis emociones”.

Kim Kardashian vuelve a sorprender en redes sociales al mostrar su cuerpo en traje de baño (Foto: Instagram / @kimkardashian)

La mayor de las hermanas del Clan Kardashian-Jenner volvió a comprobar que a sus 40 años sigue manteniendo la figura que la hizo llegar a ser modelo, pero el comentario de su hermana llamó la atención por la situación que atravesó hace algunas semanas. Khloé tuvo que enfrentarse a las críticas hacia su físico porque una de sus fotos sin edición fue publicada accidentalmente.

Hace un mes, un integrante del equipo de asistentes de la Kardashian de 38 años publicó por error y sin permiso una foto de la también influencer a su cuenta de Instagram. A los pocos minutos, la imagen ya había recorrido internet porque se mostraba a la Kardashian sin ningún tipo de retoque.

No faltó mucho tiempo para que el staff de la familia eliminara la publicación y pidiera a las personas que la estaban difundiendo que también lo hicieran. Khloé Kardashian comentó la publicación de su hermana por “herir” sus sentimientos (Foto: Instagram / @khloekardashian)

“La foto editada en color fue tomada a Khloé durante una reunión familiar privada y publicada en las redes sociales sin permiso por error de un asistente”, dijo Tracy Romulus, directora de marketing de KKW Brands, en un comunicado.

La instántantea se viralizó en las redes sociales y muchos usuarios debieron eliminarla por amenazas por parte del staff de Khloé Kardashian, que calificaron la imagen de “hermosa”, pero dijeron que querían que desapareciera porque no estaba autorizada.

Las integrantes del Clan han sido criticadas por subir a sus redes sociales fotografías de sus cuerpos que, según las críticas, llegan a parecer irreales. Un hecho recordado fue cuando Kim Kardashian afirmó que las imágenes tomadas por los paparazzi durante un viaje a México en abril de 2017 fueron editadas por los fotógrafos para perjudicarla.

Sin embargo, a pesar de afirmar que había estado alterando sus propias fotos, la estrella de 40 años insistió durante una aparición en The View que los paparazzi eran los culpables de retocar las imágenes para hacerla verse “mucho peor” de lo que realmente estaba.

Kim Kardashian ha sido socialité desde que tenía 19 años, posteriormente se convirtió en modelo de diferentes marcas cuando triunfó al lado de su familia con el reality Keep it Up With the Kardashians. También, sacó su propia marca de fragancias, cosméticos y vestimenta, siendo ella la modelo principal.