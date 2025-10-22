Jetset
Kylie Jenner roba miradas con vestido de látex
La empresaria y modelo Kylie Jenner celebró el décimo aniversario de su marca Kylie Cosmetics con un exclusivo evento pop-up en Los Ángeles, al que asistieron sus hermanas, amigos cercanos y reconocidas figuras del mundo del maquillaje y las redes sociales.
Durante la gala, Jenner acaparó miradas al lucir una peluca rosa brillante, un vestido de látex ajustado y su característico maquillaje impecable. Entre los momentos más destacados estuvo la presencia de su hija, Stormi Webster, quien la acompañó con un adorable conjunto rosa con el logotipo King Kylie.
El evento conmemoró los diez años desde el lanzamiento de Kylie Cosmetics, marca que revolucionó la industria con sus famosos lip kits. Los asistentes pudieron conocer la nueva colección King Kylie, además de productos icónicos que han definido la trayectoria de la firma, según destacó Harper’s Bazaar.
Entre los invitados estuvieron Kris Jenner, Kim, Khloé y Kendall Kardashian, así como Hailey Bieber y los maquillistas Patrick Starrr y Patrick Ta.
“Nunca superaremos esta noche. Gracias a todos los que vinieron a celebrar con nosotros. 10 años de Kylie Cosmetics”, escribió Jenner en sus redes sociales.
Con esta celebración, la empresaria reafirma su posición como una de las figuras más influyentes de la industria de la belleza, consolidando una década de innovación, estilo y éxito global.
Jetset
Fallece Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit
Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, falleció, este sábado, a los 48 años de edad, confirmó la propia banda por medio de sus redes sociales.
Trascendió que algunos medios ligados al espectáculo hicieron primero público el deceso del artista, y fue en las redes sociales de la banda que se confirmó la triste noticia que ha dejado en shock a millones de fanáticos alrededor del mundo.
“Hoy perdimos a nuestro hermano, a nuestro compañero de banda y nuestro latido. Sam Rivers no era solo nuestro bajista, era magia pura, el pulso debajo de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”, reza parte del texto publicado por la agrupación en redes sociales.
Por el momento no se han revelado mayores detalles acerca del triste suceso, sin embargo, Rivers había sido diagnosticado hace algunos años con una enfermedad hepática que lo obligó a alejarse de los escenarios por varios períodos.
No obstante, no se sabe si su fallecimiento está ligado directamente al padecimiento que sufría. Se espera que a medida pasen las horas se conozcan más detalles.
“Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre. Descansa tranquilo, hermano, tu música nunca termina”, añadió la banda.
Jetset
Korn agota en minutos las entradas para su concierto en México
La reconocida banda de nu metal Korn confirmó su vigencia tras agotar en menos de cinco minutos los boletos para su concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, programado para el 19 de mayo de 2026.
El evento forma parte de su gira “Latin America World Tour 2026”, que incluirá presentaciones en distintos países de la región.
Actualmente, las entradas solo pueden encontrarse en plataformas de reventa, luego de que se agotaran rápidamente en el sitio oficial de boletería.
Jetset
Vinicius enfrenta acusación tras fiesta masiva en Río de Janeiro
El futbolista Vinicius se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades brasileñas tras organizar una fiesta que perturbó la tranquilidad de sus vecinos.
Según los denunciantes, el delantero realizó una celebración en su residencia que reunió a aproximadamente 500 personas y se extendió por dos días, con motivo de su cumpleaños.
El caso está siendo tratado por el 9º Juzgado Especial Penal de Río de Janeiro, que evaluará las posibles responsabilidades del jugador por los disturbios ocasionados a la comunidad.