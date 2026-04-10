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Karol G aparece en Playboy y dice sentir presión sobre sus comentarios acerca de ICE
La cantante colombiana Karol G expresó su deseo de poder pronunciarse con mayor libertad sobre las acciones que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha estado llevando a cabo en el país. Sin embargo, señaló que ha sido advertida de que hacerlo podría acarrear represalias.
«La gente dice: ‘Es mejor que no lo hagas’… ¿Por qué?, porque si dices algo, tal vez recibas una llamada el día siguiente: ‘Oye, te retiramos la visa’. Te conviertes en carnada de algunas personas que quieren demostrar su poder», dijo Carolina Giraldo Navarro, conocida por su nombre artístico Karol G, en una entrevista con la revista Playboy.
La cantante, que hará historia este domingo como la primera cantante latina en encabezar el Festival de Coachella en Indio, California, admitió que si dijera la frase popular «ICE Out», su equipo «la mataría», pero que aún así estaría dispuesta a hacerlo.
«Para ser honesta, es algo que sobrepasa los límites de lo que debo hacer para protegerme. Pero, al fin y al cabo, ¿cuál es mi papel si estoy en esta situación?», dijo la intérprete de ‘Bichota’.
Pero también cuestionó el verdadero impacto que algo así podría tener. «¿Qué impacto real tiene decir ‘ICE Out’ en comparación con otra cosa que pueda tener un impacto real en mi comunidad?», afirmó.
En la entrevista, Karol G también habló sobre su decisión de posar en la revista para adultos.
«¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero (…) Porque crecí inspirada por la belleza de las mujeres en la revista, y ahora tengo la oportunidad de ser esa hermosa y sexy mamacita de la revista. ¿Por qué no?», dijo.
No obstante, confesó que a la única persona que le pidió opinión sobre si debía hacerlo o no fue a su amiga y compatriota, la actriz Sofía Vergara.
«‘Mijita, con ese cuerpo, ¿cómo no? Cuando llegas a esta edad, te dices: ‘Carajo, ¿por qué no posé esa vez? ¡Debí haber posado más en tanga!’ (…) ‘Solo una cosa: no enseñes el coño’», recordó.
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Los Hermanos Flores arriban a Los Ángeles para conquistar Coachella 2026
Los aplausos de las personas en la sala de espera irrumpieron la pasividad en la puerta de embarque 17 del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Los altavoces anunciaron que ese vuelo llevaría a los integrantes de la orquesta Hermanos Flores rumbo a Los Ángeles, California. Minutos después, la emoción se apoderó del lugar con la llegada de Nory Flores, la indiscutible estrella de la orquesta y un ícono de la música salvadoreña.
Diario El Salvador se encuentra realizando una amplia cobertura de la histórica participación de los Hermanos Flores en Coachella, gracias al apoyo del Sistema Fedecrédito.
Toda la algarabía tenía un motivo importante. Los Hermanos Flores partieron a las 7:00 a. m. de este jueves rumbo a California para participar en el festival Coachella 2026, uno de los más importantes del mundo, que reúne a artistas mainstream de diversos géneros.
«Agradecemos a los Hermanos Flores y a Nory Flores por representarnos dignamente en un festival tan importante como Coachella, donde se presentan los artistas más importantes del mundo», reiteró, al menos en tres ocasiones, el piloto durante el vuelo de la aerolínea Volaris de esa mañana, seguido de los aplausos de los pasajeros.
Las atenciones y el cariño hacia Nory Flores y su equipo, integrado por compañeros de orquesta, familiares, productores, estilistas y equipo de comunicación y relaciones públicas, se hicieron sentir en todo momento.
«Me emocioné de ver a Nory Flores porque la he admirado desde siempre y es un orgullo que nos represente con su orquesta en un festival tan importante», comentó Andrea, una joven que logró tomarse una fotografía en la sala de espera con la cantante.
El carisma, la personalidad y el peso de la trayectoria de una artista como Nory Flores se hicieron sentir en todo momento durante el viaje hacia Los Ángeles. Para agradecer la bienvenida y el cariño de los pasajeros, la cantante tomó el micrófono de la cabina del avión para agradecer y hasta se atrevió a cantar un fragmento de uno de sus éxitos, para sorpresa de los presentes.
Nory Flores también dedicó unos minutos para enviar un saludo a los seguidores de Diario El Salvador y compartir un poco sobre sus expectativas.
«Los nervios van subiendo poco a poco, pero cada vez nos sentimos mejor y listos para dar lo mejor que tenemos y representar muy bien a El Salvador», comentó la famosa intérprete de «Salvadoreñas».
Los Hermanos Flores se presentarán en Coachella el 11 y 18 de abril, en Indio, California. Durante este evento figuran como cabezas de cartel Justin Bieber, Karol G y Sabrina Carpenter.
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El arte contemporáneo de El Salvador destaca en Türkiye
El Salvador reafirmó su presencia en el escenario artístico global al participar en la 12° Feria Internacional de Arte Contemporáneo – Art Ankara, celebrada recientemente en el Centro de Congresos y Exposiciones ATO. Este encuentro se consolida como uno de los espacios más relevantes para el intercambio cultural a nivel regional, logrando atraer en su edición 2026 a una audiencia masiva de más de 88,000 visitantes y la participación de 1,500 artistas provenientes de 45 países.
La representación salvadoreña, coordinada por la Embajada de El Salvador en Türkiye, se materializó en un stand dedicado a exhibir la riqueza estética y simbólica del país. La muestra estuvo protagonizada por las creaciones de dos figuras emblemáticas de la plástica nacional: los maestros Fernando Llort y Miguel Ángel Ramírez. A través de una cuidada selección de 16 piezas de Llort, que incluyeron pinturas, serigrafías y litografías, y 9 obras de Ramírez, entre pinturas y litografías, el público internacional pudo apreciar la identidad visual y el colorido que caracterizan al arte salvadoreño.
Más allá de la exhibición de piezas, la feria ofreció un entorno dinámico de aprendizaje y difusión con una agenda que integró 33 charlas, 34 talleres y 39 conciertos. Este marco permitió que el arte salvadoreño dialogara con las tendencias contemporáneas del mundo, facilitando un espacio de visibilidad para el talento nacional ante coleccionistas, galerías y especialistas de diversos continentes.
El embajador de El Salvador en Türkiye, Héctor Jaime, destacó que «la participación en el ARTANKARA representó una valiosa oportunidad para fortalecer el posicionamiento de El Salvador como un país creativo, dinámico y con una identidad cultural vibrante. Asimismo, permitió estrechar vínculos culturales y promover el talento salvadoreño en escenarios internacionales de alto nivel».
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La biodiversidad salvadoreña se toma la capital japonesa
La Embajada de El Salvador en Japón inauguró recientemente la exposición artística titulada «Nueva Esperanza: Vida Silvestre de El Salvador», una muestra que traslada los paisajes y la esencia natural del país centroamericano al corazón de la metrópoli nipona. La exhibición, protagonizada por la artista Ruriko Escobar, busca estrechar los lazos culturales entre ambas naciones y fortalecer la identidad de la diáspora salvadoreña residente en el país asiático.
La colección se compone de una serie de pinturas al óleo sobre tela y madera que capturan con detalle la flora y fauna representativas de El Salvador. Entre las piezas destacan representaciones de aves exóticas, flores de pascua y escenas cotidianas de la naturaleza, como el dinamismo de los cusucos y el colorido de los marañones, elementos que transportan al espectador a los ecosistemas salvadoreños.
La autora de las obras, Ruriko Escobar, posee una conexión profunda con El Salvador, país donde residió entre 1976 y 1984. Durante su estancia, Escobar no solo se integró a la vida nacional, sino que formó su familia antes de regresar a Japón. Desde su retorno, y junto a su hija Sakurako, se ha dedicado a difundir la riqueza histórica y cultural salvadoreña, labor que le ha permitido obtener galardones en cuatro exhibiciones previas en territorio japonés.
El evento no solo se limitó a la apreciación visual. Para ofrecer una experiencia sensorial completa, la jornada incluyó una degustación de gastronomía tradicional, permitiendo que los asistentes profundizaran en el patrimonio culinario de la nación.
A la inauguración asistieron miembros destacados de la comunidad salvadoreña, integrantes del cuerpo diplomático acreditado en Japón y funcionarios de organismos culturales y políticos locales. Este encuentro sirvió como plataforma para reavivar el sentido de arraigo entre los salvadoreños en el exterior, a la vez que proyecta una imagen positiva del país ante el público internacional.