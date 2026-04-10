Karol G aparece en Playboy y dice sentir presión sobre sus comentarios acerca de ICE

Los aplausos de las personas en la sala de espera irrumpieron la pasividad en la puerta de embarque 17 del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Los altavoces anunciaron que ese vuelo llevaría a los integrantes de la orquesta Hermanos Flores rumbo a Los Ángeles, California. Minutos después, la emoción se apoderó del lugar con la llegada de Nory Flores, la indiscutible estrella de la orquesta y un ícono de la música salvadoreña.

Diario El Salvador se encuentra realizando una amplia cobertura de la histórica participación de los Hermanos Flores en Coachella, gracias al apoyo del Sistema Fedecrédito.

Toda la algarabía tenía un motivo importante. Los Hermanos Flores partieron a las 7:00 a. m. de este jueves rumbo a California para participar en el festival Coachella 2026, uno de los más importantes del mundo, que reúne a artistas mainstream de diversos géneros.

«Agradecemos a los Hermanos Flores y a Nory Flores por representarnos dignamente en un festival tan importante como Coachella, donde se presentan los artistas más importantes del mundo», reiteró, al menos en tres ocasiones, el piloto durante el vuelo de la aerolínea Volaris de esa mañana, seguido de los aplausos de los pasajeros.

Las atenciones y el cariño hacia Nory Flores y su equipo, integrado por compañeros de orquesta, familiares, productores, estilistas y equipo de comunicación y relaciones públicas, se hicieron sentir en todo momento.

«Me emocioné de ver a Nory Flores porque la he admirado desde siempre y es un orgullo que nos represente con su orquesta en un festival tan importante», comentó Andrea, una joven que logró tomarse una fotografía en la sala de espera con la cantante.

El carisma, la personalidad y el peso de la trayectoria de una artista como Nory Flores se hicieron sentir en todo momento durante el viaje hacia Los Ángeles. Para agradecer la bienvenida y el cariño de los pasajeros, la cantante tomó el micrófono de la cabina del avión para agradecer y hasta se atrevió a cantar un fragmento de uno de sus éxitos, para sorpresa de los presentes.

Nory Flores también dedicó unos minutos para enviar un saludo a los seguidores de Diario El Salvador y compartir un poco sobre sus expectativas.

«Los nervios van subiendo poco a poco, pero cada vez nos sentimos mejor y listos para dar lo mejor que tenemos y representar muy bien a El Salvador», comentó la famosa intérprete de «Salvadoreñas».

Los Hermanos Flores se presentarán en Coachella el 11 y 18 de abril, en Indio, California. Durante este evento figuran como cabezas de cartel Justin Bieber, Karol G y Sabrina Carpenter.

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