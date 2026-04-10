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El Salvador y Estados Unidos serán anfitriones de maniobras y ejercicio militar multinacional en 2026
Estados Unidos y El Salvador serán coanfitriones del ejercicio multinacional CENTAM Guardian 26, que tendrá lugar del 16 al 27 de abril de 2026 en diferentes ubicaciones del territorio salvadoreño, según informó este martes la Embajada de Estados Unidos en El Salvador mediante un comunicado distribuido a Infobae.
El evento reunirá a fuerzas militares y de seguridad de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Belice, República Dominicana, además de El Salvador y Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la capacidad regional frente a amenazas transnacionales, desastres naturales y crisis humanitarias.
Esta edición, que da continuidad a la serie anual iniciada en 2022, busca potenciar la interoperabilidad y la respuesta conjunta en situaciones complejas, según la embajada.
El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, explicó que se busca consolidar una “asociación con propósito” para que aliados y socios puedan avanzar juntos ante las amenazas regionales: “El Comando Sur utiliza todo el espectro de capacidades habilitadoras para lograrlo, incluyendo ejercicios conjuntos de entrenamiento”, afirmó en el comunicado consular.
“El enfoque del Comando Sur de Estados Unidos siempre ha buscado fomentar y empoderar a nuestros aliados y socios regionales para que contribuyan a nuestra seguridad compartida. Estamos evolucionando este enfoque hacia una asociación con propósito, centrada en permitir que nuestros aliados y socios avancen junto a nosotros para contrarrestar amenazas comunes a la seguridad”, afirmó Donovan según consta en el comunicado.
Los habitantes de El Salvador podrán observar un mayor despliegue de seguridad y operaciones aéreas, debido a la movilización anticipada de helicópteros y aeronaves militares destinadas al traslado logístico de personal y equipos.
Este movimiento podría comenzar antes del inicio oficial de la actividad, en el marco de la preparación y posicionamiento de los recursos involucrados.
CENTAM Guardian 26 respalda de manera directa las líneas estratégicas del Comando Sur de Estados Unidos, enfocadas en el fortalecimiento de alianzas regionales y en la preparación de equipos con capacidad de reacción frente a diferentes desafíos de seguridad.
El Comando Sur de los Estados Unidos y el Ministerio de Defensa de Guatemala organizaron conjuntamente CENTAM GUARDIAN 2025 entre el 12 y el 23 de mayo en distintos puntos de Guatemala. El evento reunió a efectivos de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras y los Estados Unidos, ratificando la cooperación militar regional; la actividad, según SOUTHCOM, se realiza anualmente desde 2018.
El aumento de operaciones, visible por la presencia de helicópteros y aviones militares movilizando personal y suministros en Guatemala, responde a la necesidad de ubicar equipos en el terreno previo al inicio oficial del ejercicio, según el comando organizador.
Durante dos semanas, las fuerzas participantes trabajaron en fortalecer la capacidad conjunta para enfrentar amenazas transnacionales, catástrofes naturales y crisis humanitarias, alineando el ejercicio con los objetivos estratégicos de SOUTHCOM y la política exterior denominada “América Primero” por la Casa Blanca.
Internacionales
Intento de suprimir feriado del 1º de mayo enfurece a sindicatos e izquierda en Francia
Los sindicatos y los partidos de izquierda franceses cargaron este viernes contra la propuesta de autorizar a los empleados, especialmente del comercio de proximidad, a trabajar el 1º de mayo, día feriado y símbolo en Francia de la lucha sindical.
La legislación laboral establece que «el 1º de mayo es día festivo y no laborable», aunque prevé que un panadero o un florista puedan abrir ese día pero sin sus empleados, so pena de multas de hasta 1,500 euros ($1,750).
Los legisladores de centro y derecha, con el apoyo del gobierno, buscan cambiar la ley para permitir trabajar ese día a los empleados de los comercios de proximidad y de salas culturales, si lo deciden de forma «voluntaria». Recibirían el doble de salario.
«No queremos tocar la conquista del 1º de mayo», sino «dar seguridad al marco existente», aseguró esta semana el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, que anunció el objetivo de aplicar el cambio, si se aprueba, desde este año.
Según los sindicatos, esta ley permitiría que al menos 1,4 millones de empleados más trabajen el 1º de mayo. Sus opositores consideran además que no se respetará la cuestión del voluntariado, ya que los empleados se sentirán obligados a trabajar.
«El voluntariado no existe», criticó Natalie Huyghe, empleada de jardinería de 57 años y afiliada al sindicato CGT. «Si esto funciona, se va a extender a todos los sectores», abundó Hadjia Djebbar, de 62 años, durante una protesta cerca del Parlamento.
La proposición de ley ya fue adoptada una primera vez en el Senado y, este viernes, superó un nuevo trámite en la Asamblea Nacional (Cámara Baja), no sin polémica.
Ante la posibilidad de que no llegara a votarse por las 140 enmiendas presentadas, los partidarios del cambio decidieron de forma táctica rechazar su ley sin debate para así acelerar el trámite parlamentario de cara a su adopción antes de finales de mes.
«Es una puñalada en la espalda de millones de trabajadores y trabajadoras», denunció la líder del sindicato CGT, Sophie Binet.
Su par de la CFDT, Marylise Léon, criticó en la televisión TF1 la «cantinela de que los franceses trabajarían menos que los demás». «Eso no es verdad. En Francia hay 11 días festivos. En otros países de Europa, hay 14, 15», agregó.
Esta tradicional fiesta nació el 1º de mayo de 1886 con el llamado a la huelga de sindicatos estadounidenses para exigir una jornada laboral máxima de ocho horas diarias. Durante este movimiento murieron varios huelguistas y policías.
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Restricciones en Ormuz mantienen al alza los precios del petróleo
El estrecho de Ormuz está cerrado e Irán debe abrirlo sin condiciones, dijo el jueves el director ejecutivo de la petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos (EUA). Según Sultan Ahmed Al Jaber, miembro del Gabinete Federal de los EAU, ministro de Industria y Tecnología Avanzada y director general de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC).
Al Jaber agregó que Teherán debe pagar por los daños que sus ataques han causado a diferentes centrales petroleras de EUA. Entre las afectadas en esta guerra con Estados Unidos e Israel está ADNOC.
«Se estima que 230 buques están cargados de petróleo y listos para zarpar. Estos, y todos los que les sigan, deben poder navegar libremente por este corredor sin restricciones. Ningún país tiene derecho legítimo a determinar quién puede pasar y en qué condiciones. Los productores de energía deben poder restablecerse a gran escala, de forma rápida y segura. En ADNOC, hemos cargado petróleo y ampliaremos la producción dentro de las limitaciones impuestas por los daños sufridos», agregó Al Jaber en una publicación en Linkedin.
El estrecho de Ormuz se encuentra cerrado desde el 28 de febrero, que Israel y Estados Unidos lanzaron ataques coordinados contra Irán que provocaron la muerte del ayatolá Alí Jamenei. El régimen iraní respondió propagando bombardeos con drones en los países del Golfo.
Después de 40 días de guerra, Estados Unidos e Irán anunciaron este martes una tregua de dos semanas con varias condicionantes. Una de ellas, abrir el estrecho de Ormuz.
Pero, un día después, el presidente Donald Trump afirmó que sopesa crear «una empresa conjunta» con Teherán para cobrar a embarcaciones que crucen el estrecho. Otros reportes de prensa recogen que Irán exigiría un dólar por barril de petróleo que transite por la zona. Sin embargo, ayer declaró que «más le vale» a Irán no cobrar tasas a los petroleros.
«La instrumentalización de esta vía marítima vital, en cualquier forma, es inaceptable. Esto sentaría un peligroso precedente para el mundo, socavando el principio de libertad de navegación que sustenta el comercio mundial y, en última instancia, la estabilidad de la economía global», mencionó Al Jaber.
Bajo esta misma idea se pronunció ayer el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, quien rechazó la idea de un peaje en el estrecho de Ormuz, por considerar que la libertad de navegación es «un bien común de la humanidad».
En la misma línea, la Unión Europea (UE) pidió garantizar la libertad de navegación y dijo que no debe haber «pago ni peaje».
Teherán aceptó reabrir temporalmente el paso, una victoria reivindicada por el presidente estadounidense, pero exige su control en su plan.
Según una fuente diplomática iraní, el nuevo mecanismo prevé una tasa de paso organizada en colaboración con Omán.
La Armada de los Guardianes de la Revolución iraníes indicó ayer que los buques que atraviesen el estrecho deberán seguir dos rutas alternativas, cercanas a las costas iraníes, alegando la posibilidad de que haya «minas» en la ruta habitual, más alejada de la costa.
Los barcos deberán pasar cerca de la isla de Larak, que la revista marítima de referencia Lloyd’s List apodó el «puesto de peaje de Teherán».
En tanto, el precio del barril de petróleo volvió a oscilar este jueves en torno a los $100, umbral que llegó a rebasar, y las principales bolsas operaron con pérdidas por la prudencia de los inversores sobre la tregua entre Estados Unidos e Irán.
Tras haber superado durante la jornada el umbral simbólico de los $100, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en mayo, terminó finalmente a $97.87, un alza del 3.67 %.
El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, avanzó un 1.24 % hasta los $95.92.
Internacionales
Rodríguez promete a Venezuela aumento salarial el 1.° de mayo
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió el miércoles un «incremento responsable» de salarios, carcomidos por años de inflación y una dramática retracción de la economía en la última década.
El salario mínimo en Venezuela equivale actualmente a 27 centavos de dólar frente a una inflación anual que supera el 600 %. Y aunque el ingreso puede llegar a 150 dólares con bonos estatales, sigue siendo insuficiente frente a los 645 dólares que, según estimaciones privadas, cuesta la canasta básica alimentaria familiar.
«Anuncio que el 1.° de mayo haremos un incremento y este incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable», dijo Rodríguez durante una alocución transmitida por la televisión estatal.
En tanto «Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino», prometió.
«Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo tanto en el área de los hidrocarburos como de la minería, que generan ingresos inmediatos», indicó acompañada por miembros de su gabinete.
Este jueves más de 2,000 trabajadores y jubilados marcharon hacia el Palacio de Miraflores (sede presidencial) como rechazo a la promesa de aumento salarial hecha por Rodríguez.
Agentes policiales antimotines dispuestos en varios puntos de la ruta frenaban con escudos y reprimían con gases lacrimógenos a la multitud que avanzaba al grito de consignas.
«Basta ya del engaño, del aumento de los salarios. Quieren poner como salario un aumento de los bonos que da el gobierno. Eso es totalmente inaudito», dijo a la AFP Mauricio Ramos, un profesor universitario jubilado de 71 años.