El Salvador y Estados Unidos serán anfitriones de maniobras y ejercicio militar multinacional en 2026

El estrecho de Ormuz está cerrado e Irán debe abrirlo sin condiciones, dijo el jueves el director ejecutivo de la petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos (EUA). Según Sultan Ahmed Al Jaber, miembro del Gabinete Federal de los EAU, ministro de Industria y Tecnología Avanzada y director general de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC).

Al Jaber agregó que Teherán debe pagar por los daños que sus ataques han causado a diferentes centrales petroleras de EUA. Entre las afectadas en esta guerra con Estados Unidos e Israel está ADNOC.

«Se estima que 230 buques están cargados de petróleo y listos para zarpar. Estos, y todos los que les sigan, deben poder navegar libremente por este corredor sin restricciones. Ningún país tiene derecho legítimo a determinar quién puede pasar y en qué condiciones. Los productores de energía deben poder restablecerse a gran escala, de forma rápida y segura. En ADNOC, hemos cargado petróleo y ampliaremos la producción dentro de las limitaciones impuestas por los daños sufridos», agregó Al Jaber en una publicación en Linkedin.

El estrecho de Ormuz se encuentra cerrado desde el 28 de febrero, que Israel y Estados Unidos lanzaron ataques coordinados contra Irán que provocaron la muerte del ayatolá Alí Jamenei. El régimen iraní respondió propagando bombardeos con drones en los países del Golfo.

Después de 40 días de guerra, Estados Unidos e Irán anunciaron este martes una tregua de dos semanas con varias condicionantes. Una de ellas, abrir el estrecho de Ormuz.

Pero, un día después, el presidente Donald Trump afirmó que sopesa crear «una empresa conjunta» con Teherán para cobrar a embarcaciones que crucen el estrecho. Otros reportes de prensa recogen que Irán exigiría un dólar por barril de petróleo que transite por la zona. Sin embargo, ayer declaró que «más le vale» a Irán no cobrar tasas a los petroleros.

«La instrumentalización de esta vía marítima vital, en cualquier forma, es inaceptable. Esto sentaría un peligroso precedente para el mundo, socavando el principio de libertad de navegación que sustenta el comercio mundial y, en última instancia, la estabilidad de la economía global», mencionó Al Jaber.

Bajo esta misma idea se pronunció ayer el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, quien rechazó la idea de un peaje en el estrecho de Ormuz, por considerar que la libertad de navegación es «un bien común de la humanidad».

En la misma línea, la Unión Europea (UE) pidió garantizar la libertad de navegación y dijo que no debe haber «pago ni peaje».

Teherán aceptó reabrir temporalmente el paso, una victoria reivindicada por el presidente estadounidense, pero exige su control en su plan.

Según una fuente diplomática iraní, el nuevo mecanismo prevé una tasa de paso organizada en colaboración con Omán.

La Armada de los Guardianes de la Revolución iraníes indicó ayer que los buques que atraviesen el estrecho deberán seguir dos rutas alternativas, cercanas a las costas iraníes, alegando la posibilidad de que haya «minas» en la ruta habitual, más alejada de la costa.

Los barcos deberán pasar cerca de la isla de Larak, que la revista marítima de referencia Lloyd’s List apodó el «puesto de peaje de Teherán».

En tanto, el precio del barril de petróleo volvió a oscilar este jueves en torno a los $100, umbral que llegó a rebasar, y las principales bolsas operaron con pérdidas por la prudencia de los inversores sobre la tregua entre Estados Unidos e Irán.

Tras haber superado durante la jornada el umbral simbólico de los $100, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en mayo, terminó finalmente a $97.87, un alza del 3.67 %.

El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, avanzó un 1.24 % hasta los $95.92.

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