Jetset
Iker Casillas disfruta su estadía en las playas de El Salvador
El exarquero del Real Madrid y campeón del mundo con la selección de España, Iker Casillas, continúa disfrutando su estadía en El Salvador.
A través de sus redes sociales, el exguardameta compartió imágenes y videos desde las playas de La Libertad, donde se le ve relajándose bajo el sol y disfrutando de la piscina de un hotel en El Zonte.
Casillas también publicó un video del paisaje costero y las olas de la zona, acompañado por una canción de la Orquesta Platinum, destacando el ambiente cálido y la belleza natural del litoral salvadoreño.
Jetset
VIDEO | Miss Mundo Chile canta death metal en pleno certamen de belleza
Jetset
Bizarrap anuncia colaboración con Daddy Yankee tras su regreso a la música
El productor argentino Bizarrap confirmó en sus redes sociales una nueva colaboración con Daddy Yankee, luego del regreso del puertorriqueño a la música. La publicación en Instagram incluyó la frase: «@daddyyankee || BZRP Music Session #0/66», etiquetando al reconocido artista, conocido como el “Big Boss”.
Usuarios en redes sociales especulan que esta colaboración podría estar orientada al reguetón cristiano, un género que Daddy Yankee estaría impulsando tras su reciente acercamiento a la fe y su participación en actividades religiosas.
Hasta el momento, no se ha confirmado si el artista continuará su labor como pastor o si seguirá difundiendo su mensaje religioso a través de la música. La fecha de lanzamiento de esta nueva sesión de Bizarrap aún no ha sido revelada.
Jetset
David Beckham es nombrado “Sir” por el rey Carlos III en una emotiva ceremonia en el Castillo de Windsor
El exfutbolista inglés David Beckham recibió oficialmente el título de caballero del Reino Unido, un reconocimiento otorgado por el rey Carlos III en honor a su destacada carrera deportiva y su compromiso con causas sociales.
El legendario exjugador del Manchester United, Real Madrid y la selección de Inglaterra, David Beckham, fue investido este martes 4 de noviembre como caballero del Reino Unido en una solemne ceremonia presidida por el rey Carlos III en el Castillo de Windsor.
Con 50 años recién cumplidos, Beckham recibió el título de “Sir David Beckham” por sus aportaciones al fútbol británico y su labor filantrópica, que incluye su trabajo como embajador de UNICEF y su colaboración con The King’s Foundation, la organización fundada por el monarca en 1990 para promover la educación y el desarrollo sostenible.
El reconocimiento había sido anunciado en la Lista de Honores de Cumpleaños del Rey en junio de 2025, pero fue formalizado durante esta ceremonia privada y emotiva, que simboliza el respeto y admiración hacia uno de los íconos más influyentes del deporte británico.
Beckham, acompañado de su esposa Victoria Beckham y sus hijos, expresó su gratitud por el nombramiento, destacando que el título representa “un honor que llevará con orgullo y responsabilidad, en nombre de todos los que lo han apoyado a lo largo de su vida”.
Con este reconocimiento, el exfutbolista se une a una distinguida lista de personalidades del Reino Unido que han recibido el título de “Sir” por su contribución al deporte y la sociedad.