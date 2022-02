FOTOS: Katy Perry sin sostén y una camisa transparente

Yuliett Torres se ha convertido poco a poco en la fantasía de millones de usuarios de redes sociales alrededor del mundo. Su belleza es indiscutible y la joven siempre encuentra la manera para complacerlos.

En esta oportunidad, la originaria de Guadalajara, México, alborotó Instagram al compartir una serie de postales en las que se dejó admirar sentada en una piscina, con las piernas entreabiertas y los brazos levantados, mientras exhibe sus impactantes encantos con un minibikini negro que solo cubre lo indispensable.

“Wanna play in the sun? 🌞 New content you know where. Nuevo contenido ya saben en dónde…💙”, tituló la modelo fitness las imágenes que de inmediato han recibido cientos de elogios y más de 120,000 mil corazoncitos rojos.

Por si no fuera suficiente, Yuliett Torres también presumió al máximo sus torneadas piernas y figura, a través de ocho fotografías donde aparece usando un ajustado vestido de impresionante abertura a los costados, que al parecer modeló sin ropa interior.