FOTOS | Alexa Dellanos deja ver sus prominentes encantos en ajustado enterizo blanco sin ropa interior

A los casi 25 millones de millones de seguidores de Instagram de Bella Throne les fascina lo bien que luce actualmente y ella lo demuestra con toda clase de modelitos que hacen suspirar a propios y extraños.

Hace unos días, la actriz, cantante, bailarina y modelo estadounidense enloqueció la famosa red social al aparecer en una foto donde se comparó con Jessica Rabbit debido a que utilizó un ajustado minivestido con el que exhibió sus caderas y muslos “latinos”.

“If Jessica Rabbit was a Latina 💃🏻 I got them Latina hips and thighs 😍😍”, escribió en la postal que hasta el momento acumula más de 1.8 millones de likes y una cascada de excelentes comentarios.

“No eres latina, pero sí una mamacita 😍”, “¡Dios mío! Que ricura🔥🔥” y “Tienes un cuerpo hermoso 💚♥️”, fueron algunos de los halagos que le dejaron a la ex chica Disney.

Previamente, Bella Thorne alborotó las hormonas a través de una sesión fotográfica en la que modeló junto a la actriz porno Abella Danger, en la que ambas lucieron sus curvas con medias y atrevida lencería.