FOTO | Alicia Machado se sacó la ropa y así posó frente al espejo: sexy selfie

El hermano menor de Chris Rock, Kenny, aseveró que sigue sin creer las imágenes de Will Smith golpeando a su hermano en la ceremonia de los Oscar, y pidió que el actor fuera despojado de su estatuilla dorada por las autoridades de la Academia de Hollywood.

Kenny Rock le dijo al periódico Los Angeles Times que inicialmente pensó que la acción de Smith era parte del sketch, pero se dio cuenta de que era demasiado real cuando Smith insultó al cómico luego de golpearlo frente a millones de personas que seguían la gala.

Kenny dijo que escuchó por primera vez sobre el incidente en el escenario mientras viajaba en el tren A en Brooklyn y un amigo lo contactó, pero la señal era mala y no podía verlo.

Desde entonces, ha visto el video más de 20 veces.

“Me duele verlo una y otra vez porque es un ser querido siendo atacado y no hay nada que puedas hacer al respecto”, dijo Kenny, de 42 años, al periódico.

“Mi hermano no era una amenaza para él. Simplemente no lo respetó y lo menospreció frente a millones de personas que ven el show”, dijo el hermano del actor.

Kenny Rock, que también es actor, pidió a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que tomara medidas disciplinarias contra él y que le retirara su Oscar.

El viernes pasado Smith renunció como miembro de la institución tras la agresión a Rock. “Traicioné la confianza de la Academia. Tengo el corazón roto”, dijo el actor. No obstante, la Academia continuará con el procedimiento disciplinario en contra del artista.

Smith, de 53 años, irrumpió en el escenario y bofeteó a Rock, de 57 años, por hacer una broma pesada sobre la calvicie de la esposa del actor, Jada Pinkett Smith, de 50.

Rock se encontraba presentando el premio a Mejor documental cuando hizo el desafortunado chiste que causó el enojo desmedido del actor.

El comediante bromeó diciéndole a Will Smith que esperaba con ansias una secuela de “G.I. Jane” (película protagonizada por Demi Moore en 1997), haciendo evidente referencia a la cabeza calva de su esposa. Entonces Smith se levantó de su asiento, se subió al escenario, caminó hasta Rock y lo golpeó. Después de volver a sentarse, Smith le gritó a Rock: ¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!”. El teatro Dolby de Los Ángeles se quedó en silencio y el cómico dijo: “Esa fue la mejor noche en la historia de la televisión”.

En declaraciones al citado medio, Kenny aseguró que no cree que su hermano supiera que Pinkett-Smith sufre de alopecia, un trastorno autoinmune que provoca la caída del cabello.“La broma fue graciosa. No fue muy divertida, pero sé que si él hubiese sabido que ella tenía alopecia no habría hecho una broma al respecto. Él no lo sabía”, afirmó.

Smith se disculpó con la Academia y sus compañeros nominados durante su discurso de aceptación. Un día más tarde, emitió una disculpa formal a Rock desde sus redes.

“Podría haberlo visto de manera diferente si inicialmente se hubiera disculpado cuando subió al escenario y lloró y aceptó el premio, pero no lo hizo”, dijo Kenny

“Sus disculpas no fueron genuinas”, dijo al periódico. “Creo que su publicista y las personas que trabajan para él probablemente le aconsejaron que hiciera eso”.

Kenny reveló que Smith no se ha comunicado de forma privada con su hermano.

“Debería haber sido sacado de allí. Podría haber subido y hacerle lo que quisiera a mi hermano. Podría haber sido mucho peor que lo que hizo”, concluyó.