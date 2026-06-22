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El éxito de Bad Bunny trasciende la música y alcanza nuevas industrias
El artista puertorriqueño Bad Bunny continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes del entretenimiento internacional, destacando no solo por su carrera musical, sino también por su participación en diversas disciplinas como el cine, el doblaje, la moda, la lucha libre y el activismo social.
Entre sus proyectos más recientes, Disney y Pixar confirmaron oficialmente su incorporación al universo de “Toy Story 5”. El cantante presta su voz a un nuevo personaje, un juguete llamado “pizza con anteojos”, en una participación especial dentro de la película. Esta representa su primera incursión en el universo animado de Pixar, realizando el doblaje tanto en inglés como en español.
Sin embargo, esta no es la primera experiencia de Benito Antonio Martínez Ocasio, su nombre real, en la industria cinematográfica. El artista ya ha participado en producciones de Hollywood como “Bullet Train” (“Tren Bala”) y tuvo una aparición especial en “Fast & Furious 9”, estrenada en 2021, donde interpretó a un piloto de carreras.
Además de su presencia en el cine, Bad Bunny ha ganado notoriedad en el mundo de la moda por desafiar los códigos de vestimenta tradicionales. Su estilo andrógino, el uso de vestidos, faldas, uñas pintadas y prendas de alta costura lo han convertido en un referente de la industria, llevándolo a protagonizar portadas de prestigiosas revistas y participar en eventos exclusivos como la Met Gala.
Otra de sus facetas destacadas es la lucha libre profesional. Admirador declarado de la WWE, el puertorriqueño ha participado en múltiples combates oficiales, involucrándose en historias centrales de la compañía y demostrando disciplina física y entrenamiento para desempeñarse en el cuadrilátero.
En el ámbito social, Bad Bunny también es reconocido por utilizar su plataforma internacional para expresar posiciones sobre temas políticos y defender los derechos de las minorías, especialmente en Puerto Rico. Asimismo, ha mostrado su apoyo a la comunidad LGBTQ+ y ha promovido mensajes de inclusión.
Uno de los ejemplos más representativos de esta postura fue su participación en el video musical de “Yo perreo sola”, donde cuestionó los estereotipos de género y denunció la violencia de género en la isla.
Actualmente, Bad Bunny tiene 32 años. Nació el 10 de marzo de 1994 en Bayamón, Puerto Rico, y mide 1.80 metros de estatura.
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Revelan la última voluntad de Oliver Tree tras su muerte en accidente aéreo en Brasil
El equipo del cantautor estadounidense Oliver Tree informó que los restos del artista ya fueron trasladados a California y reveló uno de los deseos que dejó establecidos antes de su fallecimiento.
Una semana después de su muerte, colaboradores del músico dieron a conocer que Tree dejó instrucciones para crear una fundación destinada a promover la creatividad y las expresiones artísticas.
La información fue compartida el pasado 21 de junio a través de las redes sociales oficiales del cantante, donde también se confirmó el traslado de sus restos a California.
Según detalló su equipo, el artista contempló en su testamento la creación de la organización benéfica “Dr. Oliver Tree’s Extremely Epic Grant For Baby Geniuses”, una iniciativa orientada a respaldar proyectos relacionados con el arte y la creatividad, causas que consideraba fundamentales.
En el comunicado, sus colaboradores aseguraron que trabajarán para cumplir esta voluntad, con el objetivo de contribuir a la difusión de la alegría, el amor y el arte, valores que el músico deseaba promover.
Oliver Tree falleció el 14 de junio a los 32 años en una colisión entre dos helicópteros ocurrida en Río de Janeiro. En el accidente murieron seis personas.
Mientras las autoridades brasileñas continúan investigando las causas del hecho, el mundo de la música sigue lamentando la pérdida del intérprete, quien se encontraba realizando una gira internacional para promocionar su más reciente álbum, Love You Madly Hate You Badly.
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Padre de Lionel Messi atraviesa «una situación de salud» y familia pide privacidad
La familia de Jorge Messi informó este jueves que el padre de Lionel Messi atraviesa una situación de salud y se encuentra bajo seguimiento médico, con una evolución favorable, tras la difusión de rumores sobre su estado.
El comunicado fue divulgado luego de que aumentaran las especulaciones en torno a la salud de Jorge Messi, de 68 años, especialmente después de que el capitán de la selección argentina rompiera en llanto tras marcar el primero de sus tres goles en la victoria 3-0 sobre Argelia, en el debut de la Albiceleste como campeona defensora en el Mundial de Norteamérica.
“En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, indicó la familia en el comunicado, sin ofrecer detalles sobre la condición médica que afecta a Jorge Messi.
Tras anotar su primer gol frente al conjunto argelino, Lionel Messi se mostró visiblemente emocionado y posteriormente explicó que atravesó momentos difíciles durante los últimos días.
“Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados”, declaró el futbolista argentino a periodistas, sin brindar mayores explicaciones.
Jorge Messi ha sido una de las principales figuras de apoyo y representante de su hijo a lo largo de su carrera profesional. Lo ha acompañado durante sus etapas en Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami, además de estar presente en los principales logros obtenidos con la selección argentina.
En el mismo comunicado, la familia expresó su inconformidad por el tratamiento que algunas personas dieron al tema.
“La familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, señala el texto.
Asimismo, hizo un llamado a actuar con responsabilidad y prudencia respecto al tema.
“Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, concluye el comunicado.
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Neymar y Bruna Biancardi anuncian que esperan otra niña
Neymar Jr. y Bruna Biancardi compartieron una nueva noticia familiar al anunciar que están esperando otro hijo y revelar el sexo del bebé.
La pareja dio a conocer la información a través de las redes sociales de la modelo e influencer brasileña, donde además mostraron el momento en que descubrieron que el nuevo integrante de la familia será una niña.
Con la revelación de género, quedó confirmado que Neymar y Biancardi tendrán otra hija. En la celebración también participaron algunos de los hijos del futbolista, entre ellos Davi Lucca, su hijo mayor, y las pequeñas Mavie y Mel.
La noticia generó una amplia repercusión entre los seguidores del delantero brasileño, quienes llenaron la publicación con mensajes de felicitación para la pareja.