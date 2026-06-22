El éxito de Bad Bunny trasciende la música y alcanza nuevas industrias

La familia de Jorge Messi informó este jueves que el padre de Lionel Messi atraviesa una situación de salud y se encuentra bajo seguimiento médico, con una evolución favorable, tras la difusión de rumores sobre su estado.

El comunicado fue divulgado luego de que aumentaran las especulaciones en torno a la salud de Jorge Messi, de 68 años, especialmente después de que el capitán de la selección argentina rompiera en llanto tras marcar el primero de sus tres goles en la victoria 3-0 sobre Argelia, en el debut de la Albiceleste como campeona defensora en el Mundial de Norteamérica.

“En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, indicó la familia en el comunicado, sin ofrecer detalles sobre la condición médica que afecta a Jorge Messi.

Tras anotar su primer gol frente al conjunto argelino, Lionel Messi se mostró visiblemente emocionado y posteriormente explicó que atravesó momentos difíciles durante los últimos días.

“Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados”, declaró el futbolista argentino a periodistas, sin brindar mayores explicaciones.

Jorge Messi ha sido una de las principales figuras de apoyo y representante de su hijo a lo largo de su carrera profesional. Lo ha acompañado durante sus etapas en Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami, además de estar presente en los principales logros obtenidos con la selección argentina.

En el mismo comunicado, la familia expresó su inconformidad por el tratamiento que algunas personas dieron al tema.

“La familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, señala el texto.

Asimismo, hizo un llamado a actuar con responsabilidad y prudencia respecto al tema.

“Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, concluye el comunicado.

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