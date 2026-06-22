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Revelan la última voluntad de Oliver Tree tras su muerte en accidente aéreo en Brasil
El equipo del cantautor estadounidense Oliver Tree informó que los restos del artista ya fueron trasladados a California y reveló uno de los deseos que dejó establecidos antes de su fallecimiento.
Una semana después de su muerte, colaboradores del músico dieron a conocer que Tree dejó instrucciones para crear una fundación destinada a promover la creatividad y las expresiones artísticas.
La información fue compartida el pasado 21 de junio a través de las redes sociales oficiales del cantante, donde también se confirmó el traslado de sus restos a California.
Según detalló su equipo, el artista contempló en su testamento la creación de la organización benéfica “Dr. Oliver Tree’s Extremely Epic Grant For Baby Geniuses”, una iniciativa orientada a respaldar proyectos relacionados con el arte y la creatividad, causas que consideraba fundamentales.
En el comunicado, sus colaboradores aseguraron que trabajarán para cumplir esta voluntad, con el objetivo de contribuir a la difusión de la alegría, el amor y el arte, valores que el músico deseaba promover.
Oliver Tree falleció el 14 de junio a los 32 años en una colisión entre dos helicópteros ocurrida en Río de Janeiro. En el accidente murieron seis personas.
Mientras las autoridades brasileñas continúan investigando las causas del hecho, el mundo de la música sigue lamentando la pérdida del intérprete, quien se encontraba realizando una gira internacional para promocionar su más reciente álbum, Love You Madly Hate You Badly.
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Padre de Lionel Messi atraviesa «una situación de salud» y familia pide privacidad
La familia de Jorge Messi informó este jueves que el padre de Lionel Messi atraviesa una situación de salud y se encuentra bajo seguimiento médico, con una evolución favorable, tras la difusión de rumores sobre su estado.
El comunicado fue divulgado luego de que aumentaran las especulaciones en torno a la salud de Jorge Messi, de 68 años, especialmente después de que el capitán de la selección argentina rompiera en llanto tras marcar el primero de sus tres goles en la victoria 3-0 sobre Argelia, en el debut de la Albiceleste como campeona defensora en el Mundial de Norteamérica.
“En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, indicó la familia en el comunicado, sin ofrecer detalles sobre la condición médica que afecta a Jorge Messi.
Tras anotar su primer gol frente al conjunto argelino, Lionel Messi se mostró visiblemente emocionado y posteriormente explicó que atravesó momentos difíciles durante los últimos días.
“Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados”, declaró el futbolista argentino a periodistas, sin brindar mayores explicaciones.
Jorge Messi ha sido una de las principales figuras de apoyo y representante de su hijo a lo largo de su carrera profesional. Lo ha acompañado durante sus etapas en Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami, además de estar presente en los principales logros obtenidos con la selección argentina.
En el mismo comunicado, la familia expresó su inconformidad por el tratamiento que algunas personas dieron al tema.
“La familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, señala el texto.
Asimismo, hizo un llamado a actuar con responsabilidad y prudencia respecto al tema.
“Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, concluye el comunicado.
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Neymar y Bruna Biancardi anuncian que esperan otra niña
Neymar Jr. y Bruna Biancardi compartieron una nueva noticia familiar al anunciar que están esperando otro hijo y revelar el sexo del bebé.
La pareja dio a conocer la información a través de las redes sociales de la modelo e influencer brasileña, donde además mostraron el momento en que descubrieron que el nuevo integrante de la familia será una niña.
Con la revelación de género, quedó confirmado que Neymar y Biancardi tendrán otra hija. En la celebración también participaron algunos de los hijos del futbolista, entre ellos Davi Lucca, su hijo mayor, y las pequeñas Mavie y Mel.
La noticia generó una amplia repercusión entre los seguidores del delantero brasileño, quienes llenaron la publicación con mensajes de felicitación para la pareja.
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Al menos seis muertos tras choque de helicópteros en Río de Janeiro; entre los pasajeros estaban Oliver Tree y Gaspar Prim
El cantante estadounidense de pop alternativo Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim figuraban en los manifiestos de uno de los dos helicópteros que colisionaron este domingo en pleno vuelo en Brasil, accidente que dejó al menos seis personas fallecidas.
De acuerdo con la información disponible, las víctimas aún no podían ser identificadas formalmente debido a las graves quemaduras sufridas tras el impacto. En el mismo helicóptero en el que viajaban Tree y Prim también se encontraban un productor musical brasileño y un cineasta argentino.
El accidente ocurrió la mañana del domingo en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río de Janeiro. Tras la colisión, ambas aeronaves se precipitaron sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos, donde se produjo un incendio que afectó al menos 20 automóviles, según informaron los bomberos.
Uno de los helicópteros transportaba a cinco personas, mientras que el otro llevaba únicamente al piloto. Las autoridades informaron que no hubo sobrevivientes.
Oliver Tree, de 32 años, es conocido por éxitos como “Life Goes On”, “Miss You” y “Alien Boy”. En los días previos al accidente había compartido publicaciones desde Brasil, donde se presentó en São Paulo como parte de una gira internacional. Por su parte, Gaspar Prim, conocido en internet como “Gaspi”, tenía 23 años y era reconocido por sus contenidos de humor y entrevistas callejeras en YouTube.
El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, confirmó previamente que entre los ocupantes de una de las aeronaves había ciudadanos extranjeros, sin proporcionar más detalles.
Testigos relataron haber escuchado una fuerte explosión en el momento del accidente. Las autoridades indicaron que los restos de las aeronaves quedaron dispersos a lo largo de varios cientos de metros, por lo que continúan las investigaciones para determinar las causas exactas de la colisión.