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Lionel Messi rompe récord histórico y se convierte en el máximo goleador de los Mundiales
El futbolista argentino Lionel Messi volvió a hacer historia en la Copa del Mundo al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en los Mundiales, al alcanzar los 18 goles y superar los 16 anotados por el alemán Miroslav Klose.
La marca fue alcanzada durante la victoria de Argentina por 2-0 sobre Austria en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, encuentro disputado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.
Messi abrió el marcador al minuto 39 con un remate cruzado al palo derecho que dejó sin posibilidades al guardameta Alexander Schlager. El tanto llegó después de una jugada colectiva iniciada por Facundo Medina, quien desbordó por la banda izquierda y envió un centro atrás para que el capitán argentino definiera con precisión.
El delantero rosarino tuvo la oportunidad de marcar antes, cuando al minuto 8 ejecutó un penal sancionado por una infracción sobre Lautaro Martínez. Sin embargo, el disparo se marchó desviado, convirtiéndose en su tercer penal fallado en Copas del Mundo.
Austria mantuvo una defensa ordenada durante gran parte del encuentro y contó con destacadas intervenciones de Schlager, lo que dificultó el trabajo ofensivo de la selección argentina.
El segundo gol de Messi llegó al minuto 95, tras una acción ofensiva generada por el propio jugador argentino, que encontró espacios en una defensa austriaca que había adelantado líneas en busca del empate.
Con el triunfo, Argentina consolidó su liderato en el Grupo J y aseguró su avance en el torneo. Además, Messi alcanzó cinco goles en la Copa del Mundo 2026, situándose también como líder de goleo del certamen.
La actuación del capitán argentino permitió a la Albiceleste sumar una nueva victoria tras su debut con goleada ante Argelia, fortaleciendo sus aspiraciones de defender el título mundial.
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España golea a Arabia Saudita y asume el liderato
España dejó atrás las dudas generadas tras su empate sin goles ante Cabo Verde y este domingo venció con autoridad 4-0 a Arabia Saudita, resultado que le permitió recuperar la confianza y asumir el liderato del Grupo H.
Luego de las críticas recibidas tras la igualdad registrada el pasado lunes, se esperaba una reacción del conjunto español. El técnico Luis de la Fuente realizó variantes en su alineación, una decisión que resultó clave para encontrar mayores alternativas ofensivas ante un rival que optó por replegarse y esperar, independientemente del desarrollo del encuentro.
La selección española dominó ampliamente el partido y llegó a registrar un 85 % de posesión del balón. Ese control se reflejó en el marcador durante la primera mitad con los goles de Lamine Yamal al minuto 10, tras cerrar un centro, y un doblete de Mikel Oyarzabal a los minutos 21 y 24, ambos con remates dentro del área.
Al inicio del segundo tiempo, Hassan Tambakti marcó en propia puerta al minuto 49, ampliando la ventaja para España. Tras el cuarto gol, los europeos redujeron la intensidad, realizaron cambios para preservar a algunos jugadores y comenzaron a enfocarse en su próximo compromiso ante Uruguay.
Por su parte, Arabia Saudita enfrentará a Cabo Verde en la siguiente jornada.
Con esta victoria, España alcanza los cuatro puntos y se ubica en la primera posición del Grupo E, mientras que Arabia Saudita se queda con una unidad, complicando sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.
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Ronaldinho volverá a las canchas a los 46 años: este será su nuevo equipo
El exastro brasileño Ronaldinho regresará al fútbol profesional y jugará con el Ravenna FC, equipo de la Serie C de Italia.
Según la información difundida, el brasileño tendrá como destino el Catenaccio, La Liga Italiana, donde buscará demostrar que, a sus 46 años, aún conserva el toque y la magia que lo caracterizaron durante su carrera.
El anuncio oficial será realizado el próximo 23 de junio en Miami, evento en el que también se presentará la nueva indumentaria del club italiano.
“Estoy ansioso por volver a bailar con el balón”, expresó Ronaldinho, quien se retiró del fútbol profesional en 2018 y ahora se incorporará a la pretemporada del conjunto italiano.
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Zlatan Ibrahimović critica a Iván Barton y a la FIFA tras expulsión de Miguel Almirón
El exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimović criticó al árbitro salvadoreño Iván Barton y a la FIFA tras la expulsión del paraguayo Miguel Almirón durante el partido entre Turquía y Paraguay en la Copa Mundial 2026.
La decisión arbitral se produjo luego de que Barton aplicara la denominada “Ley Prestianni”, una normativa impulsada por la FIFA que sanciona con tarjeta roja a los jugadores que se cubren la boca para dirigirse a un rival.
La medida fue aplicada por primera vez en una Copa del Mundo y generó reacciones inmediatas a nivel internacional.
Como comentarista de Fox Sports, Ibrahimović cuestionó la decisión y expresó: “¿Taparse la boca ahora es tarjeta roja? Esto ya no es fútbol. Esto es un circo dirigido por burócratas de traje que nunca han sentido el fuego del campo de juego”.
El exdelantero también criticó el rumbo que está tomando el fútbol moderno y sostuvo que las nuevas reglas están eliminando la esencia competitiva del deporte.