Colaboración de Bizzarrap y Daddy Yankee rompe récords en YouTube

Ignacia Fernández, participante del certamen Miss Mundo Chile, sorprendió al público y al jurado durante la competencia de talentos de la semifinal, tras interpretar una canción de su banda de death metal progresivo, Decessus.

Acostumbrado a presentaciones de canto clásico, danza o discursos motivacionales, el evento se llenó de energía cuando Fernández, vestida con un elegante traje brillante, combinó los característicos guturales del metal con una interpretación intensa y llena de emoción.

La actuación generó asombro y aplausos entre los asistentes, posicionándola entre las favoritas del público.

Según explicó la concursante, su propósito era romper estereotipos y demostrar que la feminidad también puede expresar fuerza y rebeldía.

“El arte no tiene etiquetas, y las mujeres podemos ser poderosas en cualquier escenario”, afirmó Fernández.

Su participación abrió el debate sobre la diversidad de talentos que pueden mostrarse en los certámenes de belleza y el papel de la autenticidad en este tipo de concursos.