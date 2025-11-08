Jetset
Colaboración de Bizzarrap y Daddy Yankee rompe récords en YouTube
La “BZRP Music Session #66” ha roto varios récords en la plataforma de videos YouTube, con apenas 48 horas de haber sido publicada.
La colaboración entre Bizzarrap y Daddy Yankee alcanzó más de 16,530,000 en la plataforma de videos YouTube.
La producción marca el regreso de Daddy Yankee desde que se retiró en el año 2023.
Mientras que Bizarrap tenía un año en completo silencio desde su última sesión y hoy se consolida como uno de los productores más relevantes de la música latina.
Iker Casillas disfruta su estadía en las playas de El Salvador
El exarquero del Real Madrid y campeón del mundo con la selección de España, Iker Casillas, continúa disfrutando su estadía en El Salvador.
A través de sus redes sociales, el exguardameta compartió imágenes y videos desde las playas de La Libertad, donde se le ve relajándose bajo el sol y disfrutando de la piscina de un hotel en El Zonte.
Casillas también publicó un video del paisaje costero y las olas de la zona, acompañado por una canción de la Orquesta Platinum, destacando el ambiente cálido y la belleza natural del litoral salvadoreño.
VIDEO | Miss Mundo Chile canta death metal en pleno certamen de belleza
Bizarrap anuncia colaboración con Daddy Yankee tras su regreso a la música
El productor argentino Bizarrap confirmó en sus redes sociales una nueva colaboración con Daddy Yankee, luego del regreso del puertorriqueño a la música. La publicación en Instagram incluyó la frase: «@daddyyankee || BZRP Music Session #0/66», etiquetando al reconocido artista, conocido como el “Big Boss”.
Usuarios en redes sociales especulan que esta colaboración podría estar orientada al reguetón cristiano, un género que Daddy Yankee estaría impulsando tras su reciente acercamiento a la fe y su participación en actividades religiosas.
Hasta el momento, no se ha confirmado si el artista continuará su labor como pastor o si seguirá difundiendo su mensaje religioso a través de la música. La fecha de lanzamiento de esta nueva sesión de Bizarrap aún no ha sido revelada.