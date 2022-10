Baby Megan, la hija de Michelle Galván, puso a sus papis a jugar a la Familia Adams en Halloween

Dwayne Johnson estuvo en México para el estreno mundial de la cinta “Black Adam”. En su paso por el país azteca compartió con Jordi Rosado en una entrevista en donde conocimos más del hombre, del ser humano, del hijo, del esposo y del niño que alguna vez fue.

Con Jordi se sinceró sobre todos aquellos recuerdos que al día de hoy lo motivan a ser mejor persona, a seguir trabajando para no volver a pasar necesidad, para no volver a ser desahuciados, como alguna vez lo fueron junto a su madre.

El actor y productor explicó que si bien reconoce el poder del dinero, cómo éste ayuda y permite llevar una vida menos preocupada, también afirma que éste no hace que las personas se vuelvan mejores personas.

“¿El dinero te hace las cosas más fáciles? Sí, por supuesto. No estás preocupado por las cuentas y cosas así. Mis hijos pequeños, no quiero que crezcan como yo, quiero que tengan mucho más que yo, pero la verdad es que el dinero no te hace amable, el dinero no te hace agradecido, el dinero no te hace feliz”, declaró “La Roca”.

La agencias de noticias EFE reportó que la cinta “Black Adam”, protagonizada por Dwayne Johnson y dirigida por el español Jaume Collet-Serra, recaudó alrededor de $67 millones de dólares durante su fin de semana de estreno, y aún cuando los fans estén aclamando la cinta, los críticos la han destrozado.

El filme, cuyo presupuesto estimado ronda los 200 millones de dólares, fue la primera opción en los cines estadounidenses pero su recaudación quedó lejos de otros lanzamientos recientes del mismo género como “Thor: Love and Thunder” ($144 millones de dólares) y “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” ($187 millones).