Principal
Procesado por intentar asesinar a madre e hijo es condenado a 36 años de cárcel
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 36 años de prisión a Kevin Geovanni Ventura, de 23 años, por el delito de homicidio tentado (intento) en perjuicio de una madre y su hijo.
Fue el 29 de diciembre de 2024 cuando Ventura llegó a la vivienda de las víctimas, ubicada en una colonia de Soyapango, municipio de San Salvador Este.
«La madre e hijo se encontraban durmiendo en habitaciones separadas. El imputado ingresó por la puerta trasera del inmueble y, utilizando una almádana, golpeó en la cabeza al joven, quien intentó defenderse», reveló la investigación fiscal.
La madre escuchó el ruido y se levantó, esto distrajo a Ventura y el joven lesionado logró escapar para pedir auxilio a los vecinos.
«Cuando la mujer salió de su habitación, el procesado también la golpeó en la cabeza con la almádana. Los vecinos auxiliaron a las víctimas y las autoridades policiales y militares llegaron de inmediato al lugar», se detalló en la acusación.
En el fallo, el Tribunal también ordenó el pago de $300 a cada víctima, en concepto de responsabilidad civil y aseguró que se demostró que Ventura actuó con alevosía, ya que ingresó de forma sorpresiva y armado a la vivienda cuando las víctimas aún dormían.
Internacionales
Francia lanza un llamado a testigos tras encarcelar a un hombre por violar a 89 menores
La justicia francesa lanzó un llamado a testigos para encontrar posibles víctimas de un hombre de 79 años, encarcelado y acusado de violar y agredir sexualmente a 89 menores entre 1967 y 2022 en varios países, entre ellos Colombia.
El sobrino del hombre encontró en una memoria USB escritos de su tío en los que relataba «relaciones sexuales» con menores de 13 a 17 años, y se lo dió a las autoridades, indicó el fiscal de Grenoble, Étienne Manteaux, en rueda de prensa.
Las agresiones tuvieron lugar en Colombia, Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas, Portugal e India, así como en el suroeste de Francia y el territorio francés de Nueva Caledonia, en el océano Pacífico, detalló.
«Recorrió esos distintos países y, en cada uno de esos lugares donde se instala para brindar apoyo escolar, ser docente, va a conocer a jóvenes y va a mantener relaciones sexuales con esos jóvenes», según el fiscal.
El examen de la memoria USB, que el sobrino halló cuando se interrogaba sobre la «vida afectiva y sexual» de su tío y que representa «15 tomos», permitió establecer el número de 89 menores agredidos, apuntó.
De estos, unos cuarenta pudieron ser identificados y presentaron una denuncia, pero los investigadores estiman que algunas víctimas quizás no figuran en los documentos encontrados.
Por ello, el fiscal hizo público el nombre del sospechoso, Jacques Leveugle, con el objetivo de que otras posibles víctimas se den a conocer, en el marco del llamado a testigos.
«Pensábamos que internamente lograríamos identificar a todas las víctimas», pero «nos dimos cuenta de que nos topábamos con un muro», apuntó Manteaux, precisando que algunas de las 89 aparecen citadas por su nombre o por su apodo.
«El tiempo apremia», agregó el fiscal, que espera concluir la investigación este año vista la edad avanzada del acusado y para evitar eventuales prescripciones de los delitos.
En el caso de Colombia, Leveugle habría viajado al país andino entre 1996 y 2023, según el llamado a testigos publicado por las autoridades, en el que aparece con bigote y gafas.
Aunque el caso se dio a conocer ahora, el hombre fue detenido y encarcelado en 2024, acusado de violaciones y agresiones sexuales agravadas.
El acusado también indicó en sus «memorias» haber matado «voluntariamente a dos personas», explicó el representante del ministerio público.
Durante la investigación, reconoció haber asfixiado con una almohada a su madre, enferma de cáncer en fase terminal, en la década de 1970, y posteriormente a su tía, de 92 años, en la década de 1990, agregó.
Sobre su tía, el acusado indicó que la mató cuando este tenía previsto ir al sur de Francia, porque la mujer «le suplicaba que no se marchase».
Principal
Enjuician a 45 pandilleros que delinquían en La Libertad
Una estructura de 45 pandilleros de la MS13 que delinquía en La Libertad Centro es enjuiciada en el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Los imputados – 17 son reos ausentes- son miembros de la MS-13 del grupo Zapotitanes Criminales Locos Salvatruchos que delinquía en La Libertad, a quienes se les procesa por diversos delitos cometidos entre, 2013 al 2019 en diferentes zonas de La Libertad Centro.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentará abundante prueba documental, pericial y testimonial con la cual espera que el Tribunal imponga penas ejemplares de prisión.
De acuerdo con las investigaciones del ministerio público, los pandilleros son procesados por 7 homicidios agravados, 3 casos de privaciones de libertad y agrupaciones ilícitas.
Entre los crímenes cometidos por los procesados está el asesinato de dos víctimas a quienes las acusaban de ser integrantes de la pandilla contraria. Este asesinato sucedió en el 2013 en colonia Ciudad Obrera de Ciudad Arce, La Libertad Centro.
Hace unos días el mismo tribunal condenó a 139 años de prisión a pandilleros de la MS por los delitos de homicidio agravado, desaparición de personas agravada, desaparición de personas, robo agravado, robo de vehículos automotores y agrupaciones ilícitas.
Los condenados fueron identificados como José Fernando Bernabé Orellana, Kevin Alexander Martínez Mena, Julio César Hernández Rivera, Miguel Ángel Hernández Leiva y José Alejandro Hernández Leiva.
Los pandilleros asesinaron a dos víctimas en enero de 2022. De acuerdo con la investigación, las víctimas harían un viaje a Bernabé Orellana hacia Guatemala. Sin embargo, el imputado canceló el traslado y les solicitó que lo llevaran hacia un rancho en playa San Diego, La Libertad.
«Al llegar al lugar, los otros pandilleros los interceptaron, los golpearon y ahorcaron a una de las víctimas en las vigas del rancho. A la segunda víctima, quien era propietaria del vehículo automotor, la obligaron a firmar un contrato de compraventa y posteriormente le quitaron la vida», detalló el ministerio público.
Luego, trasladaron los cuerpos a un lugar conocido como la Curva de la Media Luna, en el distrito de Rosario de Mora, donde los rociaron con gasolina y les prendieron fuego a los cadáveres.
Internacionales
Fiscalía de Ecuador detiene a alcalde de Guayaquil por presunto lavado de activos
El Ministerio Público indicó en su cuenta de la red social X que el funcionario fue arrestado en horas de la madrugada durante un operativo ejecutado de manera conjunta con la Policía Nacional en la provincia costera de Guayas (suroeste), cuya capital es Guayaquil.
La Fiscalía precisó que la acción forma parte del caso denominado «Goleada», dentro del cual se ejecutaron órdenes de detención con fines de formulación de cargos contra un total de 11 personas investigadas. Entre los detenidos figuran Antonio y Xavier Álvarez, hermanos del alcalde.
Asimismo, el organismo difundió imágenes de la detención del alcalde de Guayaquil, así como otras evidencias incautadas durante el operativo, entre ellas teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Añadió que el operativo se encuentra en desarrollo, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial sobre los resultados de las diligencias y el avance del proceso judicial.
Medios locales difundieron que Álvarez fue trasladado inicialmente al Cuartel Modelo de Guayaquil y posteriormente llevado a Quito, la capital del país, donde se prevé la realización de la audiencia correspondiente.
Aquiles Álvarez también es investigado en otro caso denominado «Triple A», por supuesto tráfico de combustibles.