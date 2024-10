Yailin La Más Viral: ¿cómo quedaron sus ojos tras operarse?

Yailin La Más Viral se caracteriza por hacer cambios a su cuerpo y ahora ha causado revuelo por someterse a una operación conocida como keratopigmentación para tener un nuevo color de ojos.

La información fue publicada el viernes de esta semana por Primer Impacto, que acompañó a la artista a someterse a este procedimiento, en el que le cambiaron el color de su iris.

El color que lleva la famosa es conocido como Miami gris, según los datos que compartieron en el programa de Univision. Además de esto, indicaron que la operación duró una hora y costó $12.000 dólares.

Luego de este cambio, la intérprete de ‘Narcisista’ se ha mostrado muy feliz por lo que se hizo.

“Déjame ver, con esto se ve más”, decía mientras se iluminaba el rostro en una transmisión que hizo en su cuenta en Instagram.

“No son ni azules ni nada de eso, son gris, van a aclarar, van a seguir aclarando y aclarando”, comentó.

La famosa dijo que eligió este color porque no le gustaba el color azul para sus ojos.

Los usuarios en las redes sociales no dudaron en reaccionar a esta transformación de la Chivirika, algunos para aplaudir esta nueva operación y otros para criticarla, porque consideran que desde hace tiempo luce muy cambiada.

“No soy quién y de hecho no debería, pero, Yailin eres preciosa cómo estás, no es necesario que te hagas más cosas (tus ojos negros se te veían preciosos). Todo en exceso es malo, hermosa, si querías un cambio en tus ojos, ahí muchos pupilentes de todos colores”, escribió una usuaria.

Otro mensaje que se leyó fue: “Esta muchacha no aprecia nada de lo que Dios le ha brindado”, “Los veo bonito cada quien con su vida lo que le parezca. A mí en lo particular me daría miedo por qué dios mío. No tendré efectos secundarios. Bueno, ojalá y no”.

Yailin La Más Viral es una figura que se ha hecho mediática en los últimos años, sobre todo por las escandalosas relaciones que tuvo con famosos como Anuel AA y Tekashi 6ix9ine.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...