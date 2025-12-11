xAI y El Salvador son pioneros en el primer programa nacional de educación en IA del mundo

Hoy, xAI anunció una alianza pionera con el Gobierno de El Salvador para lanzar el primer programa educativo nacional del mundo impulsado por IA. Durante los próximos dos años, se implementará Grok en más de 5000 escuelas públicas, ofreciendo aprendizaje personalizado a más de un millón de estudiantes y empoderando a miles de docentes como colaboradores en la educación.

Esta iniciativa creará tutorías adaptativas y alineadas con el currículo, que se ajustan al ritmo, las preferencias y el nivel de dominio de cada estudiante, garantizando así que todos los niños, desde centros urbanos hasta comunidades rurales, reciban una educación de primer nivel adaptada a sus necesidades. Al desarrollar este sistema en conjunto con El Salvador, generaremos nuevas metodologías, conjuntos de datos y marcos para guiar el uso responsable de la IA en las aulas de todo el mundo, con un enfoque en los contextos locales, la seguridad y un impacto centrado en el ser humano.

En xAI, nuestra misión es impulsar el descubrimiento científico y profundizar nuestra comprensión colectiva del universo. Esta colaboración materializa este propósito al aprovechar las capacidades innovadoras de Grok para acelerar el aprendizaje a gran escala, reducir las brechas educativas y fomentar la innovación que beneficia a la humanidad. Es un paso hacia el acceso universal a la IA avanzada, reimaginando cómo las naciones construyen conocimiento para las generaciones futuras.

Antes esto el presidente Nayib Bukele se refirió:»El Salvador no se limita a esperar a que el futuro suceda; lo construimos. Desde establecer el estándar mundial en seguridad hasta ser pionero en la educación impulsada por IA, El Salvador demuestra que las naciones pueden alcanzar la cima mediante políticas audaces y una visión estratégica. Con xAI como líder en modelos de vanguardia y El Salvador como banco de pruebas para la innovación, esta alianza está destinada a ofrecer algo extraordinario para toda la humanidad».

Mientras tanto, Elon Musk indicó que: «Al asociarnos con el presidente Bukele para llevar Grok a todos los estudiantes de El Salvador, ponemos la IA más avanzada directamente en manos de toda una generación. El Salvador no espera el futuro de la educación; lo construye con xAI. Estamos genuinamente entusiasmados de trabajar de la mano con El Salvador para liberar todo el potencial de la IA en la educación e inspirar el cambio global».

Para los gobiernos interesados ​​en proyectos transformadores, comuníquese con global-government@x.ai .

