xAI y El Salvador son pioneros en el primer programa nacional de educación en IA del mundo
Hoy, xAI anunció una alianza pionera con el Gobierno de El Salvador para lanzar el primer programa educativo nacional del mundo impulsado por IA. Durante los próximos dos años, se implementará Grok en más de 5000 escuelas públicas, ofreciendo aprendizaje personalizado a más de un millón de estudiantes y empoderando a miles de docentes como colaboradores en la educación.
Esta iniciativa creará tutorías adaptativas y alineadas con el currículo, que se ajustan al ritmo, las preferencias y el nivel de dominio de cada estudiante, garantizando así que todos los niños, desde centros urbanos hasta comunidades rurales, reciban una educación de primer nivel adaptada a sus necesidades. Al desarrollar este sistema en conjunto con El Salvador, generaremos nuevas metodologías, conjuntos de datos y marcos para guiar el uso responsable de la IA en las aulas de todo el mundo, con un enfoque en los contextos locales, la seguridad y un impacto centrado en el ser humano.
En xAI, nuestra misión es impulsar el descubrimiento científico y profundizar nuestra comprensión colectiva del universo. Esta colaboración materializa este propósito al aprovechar las capacidades innovadoras de Grok para acelerar el aprendizaje a gran escala, reducir las brechas educativas y fomentar la innovación que beneficia a la humanidad. Es un paso hacia el acceso universal a la IA avanzada, reimaginando cómo las naciones construyen conocimiento para las generaciones futuras.
Antes esto el presidente Nayib Bukele se refirió:»El Salvador no se limita a esperar a que el futuro suceda; lo construimos. Desde establecer el estándar mundial en seguridad hasta ser pionero en la educación impulsada por IA, El Salvador demuestra que las naciones pueden alcanzar la cima mediante políticas audaces y una visión estratégica. Con xAI como líder en modelos de vanguardia y El Salvador como banco de pruebas para la innovación, esta alianza está destinada a ofrecer algo extraordinario para toda la humanidad».
Mientras tanto, Elon Musk indicó que: «Al asociarnos con el presidente Bukele para llevar Grok a todos los estudiantes de El Salvador, ponemos la IA más avanzada directamente en manos de toda una generación. El Salvador no espera el futuro de la educación; lo construye con xAI. Estamos genuinamente entusiasmados de trabajar de la mano con El Salvador para liberar todo el potencial de la IA en la educación e inspirar el cambio global».
VIDEO: Voraz incendio se desata y genera múltiples explosiones en un centro comercial en Rusia
Un voraz incendio se desató el miércoles en un importante mercado de San Petersburgo, Rusia, donde se escucharon múltiples explosiones, según testigos que se encentraban en la zona.
Las autoridades indicaron que material altamente inflamable dentro del edificio avivó las llamas, generando una densa columna de humo que fue visible desde varios kilómetros de distancia.
Alrededor de 96 bomberos y 26 unidades se desplegaron en la zona para controlar gigantescas llamas. Hasta el omento, el Ministerio de Emergencias no ha detallado las causas que ocasionaron el siniestro.
Los informes iniciales confirman que, a raíz del incidente, una persona resultó herida. Videos en redes sociales capturaron la magnitud de las llamas que arrasaron el lugar
Capturan a madre e hijo que se dedicaban a la venta de “hierba seca” en Santa Ana
La Policía Nacional Civil arrestó a una mujer y su hijo acusados de vender psicotrópicos en el municipio de Santa Ana Centro.
La señora y su hijo “fueron detenidos en la colonia IVU, en Santa Ana Centro”, detalló la fuente policial en su perfil oficial de X.
La señora capturada responde al nombre de Gloria Marlene Martínez Flores, de 55 años, explicó la PNC.
Mientras que el hijo de doña Gloria fue identificado como Roberto Carlos López Martínez, de 21 años.
A los detenidos “se les incautó más de 30 mil dólares y varias porciones de droga”, añadió la corporación policial.
“Ambos serán remitidos por el delito de posesión y tenencia de drogas y lavado de dinero”, concluyó la PNC.
Esta es la millonaria suma por la que fue subastada icónica pintura de Star Wars
La icónica pintura que presentó a Star Wars al mundo hace casi 50 años fue subastada por casi $3.9 millones, convirtiéndose en el objeto más caro de la franquicia jamás vendido.
La obra de Tom Jung fue la primera imagen promocional vista por el público antes del estreno en 1977.
La pieza que conservó por décadas el productor Gary Kurtz, muestra a Luke, Leia y Darth Vader en una composición que marcó la historia del cine y la cultura pop.
Su venta refleja el valor emocional y cultural que Star Wars mantiene alrededor del mundo.