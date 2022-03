Will Smith gana el Oscar al mejor actor y se disculpa por golpear Chris Rock

Este 27 de marzo se llevó a cabo la 94 entrega de los premios Oscar y una de las categorías más esperadas es la de Mejor actor, quien en esta ocasión fue otorgada a Will Smith quien destacó por su actuación en la película King Richard.

La Academia decidió entregarle Will Smith el Oscar como Mejor Actor, una categoría que sin duda fue una de las que más causó expectativas entre los críticos de cine y el público, quienes desde un inicio apostaron por Benedict Cumberbatch.

El premio le fue entregado de las manos de Samuel L. Jackson quienes de inmediato dieron la estatuilla al histrión.

Tras esto, Will Smith dedicó un emotivo mensaje para agradecer a la Academia.

“Richard Williams fue un defensor de su familia, en este momento de mi vida. Hacer esta película muestra a una de las mujeres más fuertes, delicadas y que tengo que proteger, las dos actrices que interpretaron a Venus y a Serena. He sido cauteloso en mi vida para amor a la gente, he sido llamado para proteger a la gente y para hacer un defensor de mi gente. Yo sé que hacemos lo que hacemos, que cuando se hace tienes que enfrentar el abuso, no tienes que soportar que la gente hable mal de ti y tienes que ver gente que sea irrespetuosa y estamos acostumbrados a sonreír y decir que estamos bien. Es como que quiero ser un canal del amor, quiero decir gracias a Venus y Serena, nunca pensé estar así en televisión y quiero darle el agradecimiento a toda la familia Williams».

Will Smith competía por la estatuilla junto con Benedecit Cumberbatch por su trabajo en El Poder del Perro; Andrew Garfield por Tick, tick, boom; así como Denzel Washington por La tragedia de Macbeth y Javier Bardem en Being the Ricardos. La polémica que protagonizó Will Smith con Chris Rock Will Smith protagonizó un polémico momento junto a Chris Rock después de que el comediante hiciera una broma sobre el problema de alopecia que sufre la esposa de Will, Jada Pinkett Smith. Tras esto, Will Smith no ocultó su molestia y decidió golpear a Chris Rock, algo que sin duda nadie esperaba y que en un principio se pensó era una broma. En su discurso al ganar el premio a Mejor Actor, Will Smith pidió una disculpa a la Academia por lo sucedido.

“Quiero disculparme con la Academia, mis compañeros nominados. Esto es un momento muy hermoso y no estoy llorando por haber ganado un premio, para mi no es haber ganado un premio sino haber brillado con toda la gente y haber hecho brillar a toda la gente, a todo el equipo, el elenco, a Serena, Venus. La vida hace que imites a tus personajes, ahora soy el padre loco y el amor te hace hacer cosas locas. Gracias por este honor, por este momento y gracias a nombre de Richard y toda la familia Williams, espero que la Academia me vuelva a invitar”.