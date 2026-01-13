Jetset
Warner Bros Discovery resta importancia a demanda de Paramount Skydance
Warner Bros. Discovery (WBD) restó importancia a la demanda presentada en su contra por Paramount Skydance (PSKY), en la que esa empresa le exige información sobre la oferta de compra que le hizo Netflix carece de fundamento.
WBD ha dicho que PSKY «busca distraer con una demanda sin fundamento y ataques a una junta directiva que ha generado un valor para los accionistas sin precedentes».
Paramount Skydance presentó una demanda en Estados Unidos contra Warner Bros Discovery (WBD) para obligar al grupo de cine y televisión a revelar información a los accionistas que considera necesaria para evaluar su oferta de compra.
«A pesar de sus múltiples oportunidades, Paramount Skydance sigue proponiendo una transacción que nuestra junta directiva concluyó por unanimidad que no es superior al acuerdo de fusión con Netflix», explica.
Paramount Skydance presentó la demanda ante el Tribunal de Equidad del estado de Delaware, especializado en asuntos empresariales y financieros.
Esta acción legal se emprende antes de la junta de accionistas de WBD, donde se les pedirá que voten sobre la propuesta de adquisición por parte de Netflix en una fecha aún por determinar.
Paramount Skydance valora la totalidad de WBD en 108,000 millones de dólares, mientras que Netflix valora a WBD, excluyendo Global Networks, en 82,700 millones de dólares, en ambos casos con deuda incluida.
Bob Weir, guitarrista y fundador de la banda Grateful Dead, murió a los 78 años
Nacido en los años 1960, Grateful Dead es uno de los grupos más emblemáticos de la contracultura que se destacó por incorporar en su música elementos de blues, country y jazz.
«Falleció apaciblemente, rodeado de sus seres queridos, después de vencer valientemente al cáncer como solo Bobby podía hacerlo. Lamentablemente, sucumbió a problemas pulmonares subyacentes», indicó la familia en un comunicado publicado en su página web personal y su cuenta de Instagram.
No se precisó el lugar ni la fecha de su muerte.
Su cáncer había sido diagnosticado en julio pasado y pese al tratamiento, Weir celebró el mes siguiente sus 60 años de carrera con tres conciertos consecutivos en su ciudad natal de San Francisco.
Grateful Dead fue fundado en pleno hervidero cultural en esa ciudad californiana por Bob Weir junto con Jerry Garcia, Bill Kreutzmann, Ron McKernan y Phil Lesh.
Más que por sus éxitos como «Truckin» o «Casey Jones», fueron sus conciertos, siempre originales, lo que consolidó su reputación. Sus fans son conocidos como «Deadheads».
Varios de esos seguidores se convirtieron después en grandes personalidades, como el fallecido fundador de Apple, Steve Jobs, o el exvicepresidente estadounidense Al Gore.
«Durante más de 60 años, Bobby recorrió las carreteras. Guitarrista, cantante, narrador y miembro fundador de Grateful Dead, Bobby permanecerá para siempre como una figura icónica cuyo talento artístico único revolucionó la música estadounidense», dijo su familia.
Grateful Dead se convirtió en la primera formación de rock occidental en presentarse al pie de las pirámides de Egipto, a finales de los años 1970. En 1994, el grupo ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll.
Sin embargo, la banda se disolvió un año después, en 1995, tras la muerte del guitarrista principal Jerry Garcia.
Los Grateful Dead, sin embargo, se reunían regularmente para conciertos. Apenas unas semanas después de una gira de despedida en 2015, algunos miembros del grupo, entre ellos Bob Weir, anunciaron su regreso bajo el nombre «Dead and Company».
Bill Kreutzmann, de 79 años, es ahora el único fundador vivo de Grateful Dead. El bajista Phil Lesh falleció en 2024 a los 84 años mientras que Ron McKernan, que padecía problemas de salud y adicción al alcohol, murió en 1973 a los 27 años.
Mickey Rourke no acepta trabajar por menos de $200,000 dólares por día
l actor y exboxeador Mickey Rourke fue desalojado de la casa en la que vivía alquilado por incumplimiento de pago. Esta noticia ha generado muchos comentarios sobre la situación económica de Rourke, quien hace años participó en muchas películas de acción y que incluso fue nominado a un premio Oscar por su trabajo en ‘The Wrestler’ (2008).
Lo mediático que ha sido el desalojo también ha hecho que se le ofrezca trabajo, pero la representante Kimberly Hines reveló a ‘TMZ’ que el actor no acepta los proyectos porque no cumple con sus requisitos. Explican que se le ha ofrecido películas independientes, sesiones de fotos, apariciones en vivo y firmas de autógrafos.
Hines le dijo a ‘TMZ’ que Rourke ha rechazado estas ofertas porque él quiere que se le pague $200,000 dólares por día. También aspira a que las ofertas de películas sean para proyectos con cineastas y actores de primer nivel, no está dispuesto a películas independientes con poco presupuesto.
En la misma conversación, la representante confirmó que el actor vivió durante unos días en un hotel de West Hollywood, al mismo tiempo que era desalojado. Ahora, consiguió un apartamento en Los Ángeles para que pueda vivir, pero Hines dice que tendrá que aceptar trabajos pronto para poder mantenerlo.
Hay que recordar que esta misma representante estuvo relacionada con la campaña de GoFundMe que se creó para ayudarlo y la que él criticó en redes sociales, alegando que no había aprobado que se creara.
“Esto es muy vergonzoso… No den dinero, y si lo dieron, recupérenlo. Es realmente humillante. Dicen que llega a los 100.000 dólares. No aceptaría ni un céntimo de caridad de nada”, dijo el actor en un video para Instagram.
Luego del video, Hines le explicó a ‘Deadline’: “Mi asistente lo inició para ayudar a Mickey, un gesto amable, ya que lo estaban obligando a irse de su casa. No fue con mala intención. El dinero no se ha ido a ninguna parte. Si Mickey decide que no lo quiere, se lo devolveremos a sus fans“.
Fallece en accidente aéreo el cantante de rancheras y corridos Yeison Jiménez
El artista de música popular, Yeison Jiménez, de 34 años, falleció tras un accidente aéreo ocurrido en una zona rural del departamento de Boyacá, Colombia.
De acuerdo con información de medios locales, la avioneta no logró tomar altura y se estrelló poco después del despegue, incendiándose en el lugar.
El accidente ocurrió cuando Jiménez se dirigía a Medellín para cumplir con una presentación artística. En el hecho perdieron la vida seis personas.
Entre sus canciones más reconocidas se encuentran Aventurero, Vete, Mi venganza y Ya no mi amor