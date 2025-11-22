Principal
Vicepresidente Félix Ulloa recibe credenciales de 12 nuevos embajadores
Este viernes, el Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, continuó con la recepción de cartas credenciales de doce nuevos Embajadores concurrentes en el país, en representación del Presidente Nayib Bukele. Acto que simboliza la voluntad del Gobierno de El Salvador de avanzar en una agenda bilateral con aliados confiables.
Con el Embajador de la República Checa, Tomáš Hart, conversó sobre la importancia de transformar los intereses comunes en nuevas oportunidades de cooperación bilateral. Abordaron la evolución de El Salvador en seguridad y economía, subrayando la necesidad de actualizar la alerta de viaje conforme al clima de paz que vive el país y destacaron la relevancia de realizar un intercambio de experiencias en temas de economía digital, ratificando su compromiso de estrechar lazos a favor del desarrollo económico de ambos pueblos.
Con el Embajador de la República Socialista de Vietnam, Nguyen Van Hai, el Vicepresidente Ulloa reafirmó el compromiso de fortalecer la relación bilateral y destacó que, tras lograr el “milagro de la seguridad”, El Salvador entra en una etapa centrada en el impulso económico, lo que permite abrir nuevas oportunidades de cooperación. Asimismo, subrayó que el país es un punto estratégico para acercar a Vietnam al comercio centroamericano y al corredor del Pacífico.
En el encuentro con el Embajador de la República Eslovaca, Milan Cigáň, conversaron sobre el fortalecimiento de las relaciones bilaterales mediante el intercambio de consultas políticas que se realizan actualmente para crear nuevas oportunidades de cooperación en áreas de interés común. Además, reiteraron la importancia de promover la paz y fomentar el diálogo entre las naciones. El Embajador extendió una invitación al Vicemandatario para realizar una visita oficial a dicho país europeo, con el fin de explorar nuevas vías de colaboración y estrechar los lazos comerciales y diplomáticos.
En el encuentro con el Embajador de la República Portuguesa, Paulo Carlos Ferreira, subrayaron que El Salvador es hoy un referente en fintech, economía digital y turismo, proyectándose al cierre del 2025, superar los cuatro millones de visitantes. Ambos coincidieron, que el turismo constituye un punto de convergencia para fortalecer los lazos de amistad, especialmente en un contexto donde Portugal ve con renovada atención a Centroamérica y reconoce la estabilidad y liderazgo que el país ha alcanzado en la región, reafirmando el compromiso de fortalecer la agenda de cooperación conjunta.
En este segundo acto oficial acompaño la Viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira.
Pandillero de la 18 es capturado al arribar en vuelo comercial desde México
Ismael Alexander Hernández Rivera, alias Saiper, es un pandillero de la 18S que venía en un vuelo comercial desde México.
Equipos policiales fueron notificados por la oficina de atención ciudadana de la terminal aeroportuaria.
Es miembro de la clica Tiny Locos Sureños del distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste.
Posee varios tatuajes de su pandilla.
Condena ejemplar para pandillera de la MS por varios casos de extorsión
Una pandillera de la MS fue condenada a 245 años de cárcel por los delitos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Se trata de Claudia Margarita Juárez, quien era parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos.
Recibió la pena por parte del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, jueza dos.
Juárez fue hallada culpable de cobrar extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en el municipio de La Paz Este.
Tambien, Manuel Antonio Martínez Mena, alias ‘Yegua’, fue condenado a 240 años de prisión por el delito de extorsión agravada.
Juárez y Mena operaban como parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13.
El tribunal dio por acreditados 24 casos de extorsión, ocurridos entre 2018 y 2019, mediante los cuales las víctimas fueron obligadas a entregar sumas de dinero bajo amenazas.
12 años de prisión para extorsionista de la pandilla 18
Irvin Esteban Rivera Martínez, pandillero del Barrio 18, ha sido condenado a 12 años de cárcel por extorsionar a un empresario de San Salvador.
Según la investigación, por llamada telefónica, los pandilleros le exigieron una fuerte cantidad de dinero a cambio de no atentar contra su vida.
A pesar del temor, la víctima interpuso la denuncia. Las autoridades identificaron a Rivera Martínez logrando su captura momentos después de recibir el dinero de la renta.
Este pandillero también es procesado por otros delitos cuyas condenas se sumarán a la obtenida por este hecho.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.