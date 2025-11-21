Principal
Mujer lesionada tras accidente de dos coasters de las rutas 33A y 33B
Esta mañana se registró un accidente de tránsito entre dos coaster de las rutas 33A y 33B, que dejó el saldo de una mujer lesionada.
El percance vial se registró sobre la Diagonal Universitaria, en San Salvador, en el vídeo se observa a la mujer tirada en la calle y las dos unidades detenidas.
Según los testigos, el conductor de la ruta 33B hizo una parada para que la mujer bajara de la unidad, pero el otro microbús impactó en la parte trasera y esto hizo que la mujer cayera al suelo y se llevara varios golpes.
Cuerpos de socorro atendieron la emergencia en el lugar y trasladaron a la víctima hacia un centro hospitalario, donde recibe atención médica.
Las autoridades de la PNC se encuentran en el sector realizando la respectiva investigación para determinar la causa del accidente y la responsabilidad del conductor.
Internacionales
Automovilista grababa a una persona atropellada y terminó chocando con una motocicleta
Usuarios de redes sociales viralizaron el video captado por un automovilista que grababa a una persona atropellada y terminó registrando su propio choque.
El protagonista de este curioso incidente fue identificado como Rubén Salas y circulaba por una de las calles de México, cuando observó la escena de una persona atropellada.
El automovilista sacó su teléfono, comenzó a grabar y en un instante se distrajo y chocó con una motocicleta.
El video viral que registra los dos siniestros viales dura 24 segundos y generó miles de reacciones en redes sociales
Capturan a responsable de choque donde falleció una mujer en Chinameca
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestaron al responsable de un fatal choque ocurrido en el distrito de Chinameca, departamento de San Miguel.
El mortal siniestro vial sucedió en el kilómetro 113.5 de la carretera Panamericana, distrito de Chinameca, municipio de San Miguel Oeste.
El sujeto capturado fue identificado como Cristian Geovany Hernández Urquílla, explicó la fuente policial en su perfil oficial de X.
Hernandez Urquilla no portaba licencia de conducir, agregó la fuente policial en sus perfiles oficiales en redes sociales.
En las próximas horas, Cristian Geovany será llevado ante los tribunales correspondientes para que responda por el delito de homicidio culposo.
Pick up queda debajo de camión tras aparatoso choque con furgón en Lolotique
El conductor de un vehículo tipo pick up y su acompañante se salvaron de perder la vida en un aparatoso choque en el distrito de Lolotique, municipio de San Miguel Oeste.
El pick up circulaba sobre el kilómetro 115 de la carretera Panamericana cuando impactó con la parte trasera de un furgón.
De acuerdo a la Policía Nacional Civil (PNC), el conductor del pick up y su acompañante resultaron lesionados en el fuerte choque.
“Nuestros equipos están en la zona y realizan la inspección para deducir responsabilidades”, agregó la fuente policial en su perfil de X.