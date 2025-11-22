Principal
Suchitlán vuelve a recibir turistas mientras pescadores retoman sus labores en un lago totalmente recuperado
Tras el retorno de pescadores del lago de Suchitoto para retomar con normalidad sus faenas diarias, los turistas también han vuelto a recorrer con confianza las aguas y paisajes del lago de Suchitlán, el cuerpo de agua más grande de El Salvador, con 135 millones de metros cuadrados, casi cinco veces más extenso que el lago de Coatepeque.
Este renovado dinamismo turístico y productivo ha sido posible gracias a la amplia campaña de limpieza impulsada por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, que logró en pocos meses controlar la proliferación de lechuga acuática que había afectado el ecosistema, la pesca artesanal y la llegada de visitantes.
De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, la batalla contra la vegetación invasora se realizó con éxito debido al trabajo interinstitucional para el retiro de miles de toneladas de plantas que cubrían grandes extensiones del embalse.
La recuperación del lago ha generado un impacto inmediato en la economía local: la pesca artesanal se desarrolla sin contratiempos, mientras que los turistas han comenzado a regresar para disfrutar de recorridos en lancha, actividades recreativas, observación de fauna y el entorno natural que caracteriza a este destino de la zona central del país.
Habitantes, lancheros y pescadores aseguran que el lago Suchitlán está retomando su papel como motor económico de la zona, impulsado ahora tanto por la actividad turística como por la productividad agrícola y pesquera que dependen directamente de su salud y conservación.
Pandillero de la 18 es capturado al arribar en vuelo comercial desde México
Ismael Alexander Hernández Rivera, alias Saiper, es un pandillero de la 18S que venía en un vuelo comercial desde México.
Equipos policiales fueron notificados por la oficina de atención ciudadana de la terminal aeroportuaria.
Es miembro de la clica Tiny Locos Sureños del distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste.
Posee varios tatuajes de su pandilla.
Condena ejemplar para pandillera de la MS por varios casos de extorsión
Una pandillera de la MS fue condenada a 245 años de cárcel por los delitos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Se trata de Claudia Margarita Juárez, quien era parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos.
Recibió la pena por parte del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, jueza dos.
Juárez fue hallada culpable de cobrar extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en el municipio de La Paz Este.
Tambien, Manuel Antonio Martínez Mena, alias ‘Yegua’, fue condenado a 240 años de prisión por el delito de extorsión agravada.
Juárez y Mena operaban como parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13.
El tribunal dio por acreditados 24 casos de extorsión, ocurridos entre 2018 y 2019, mediante los cuales las víctimas fueron obligadas a entregar sumas de dinero bajo amenazas.
12 años de prisión para extorsionista de la pandilla 18
Irvin Esteban Rivera Martínez, pandillero del Barrio 18, ha sido condenado a 12 años de cárcel por extorsionar a un empresario de San Salvador.
Según la investigación, por llamada telefónica, los pandilleros le exigieron una fuerte cantidad de dinero a cambio de no atentar contra su vida.
A pesar del temor, la víctima interpuso la denuncia. Las autoridades identificaron a Rivera Martínez logrando su captura momentos después de recibir el dinero de la renta.
Este pandillero también es procesado por otros delitos cuyas condenas se sumarán a la obtenida por este hecho.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.