Varios lesionados y una fallecida dejan siniestros viales en diferentes partes del país
Continúa la racha de accidentes de tránsito. Una mujer fue atropellada en cantón el Cerrito, Nahuizalco, Sonsonate Norte. Fue auxiliada y trasladada pero llegó sin vida al hospital Nacional Jorge Mazzini.
Mientras que otra mujer fue atropellada carretera Panamericana, a la altura del encuentro Lourdes, carril hacia Santa Tecla. El tráfico se complicó en la zona.
Otro accidente de tránsito se registró en la carretera de Santa Ana hacia San Salvador, sobre el puente Río Sucio, cantón Flor Amarilla. En el hecho se vieron involucrados una rastra cañera y dos vehículos particulares. Socorristas brindaron asistencia en el lugar a un hombre con trauma en la cabeza y una mujer que presentó crisis nerviosa. El Paso ya se encuentra habilitado a esta hora.
Simultaneamente, una motociclista resultó lesionada al sufrir un accidente de tránsito en la Juan Pablo II, San Salvador, en las cercanías de la Puma Concepción. Un equipo del Sistema de Emergencias Médicas brindó asistencia ala víctima.
Las autoridades hacen un llamado a automovilistas conducir con precaución para evitar siniestros viales y muertes en carretera
Organismo de Mejora Regulatoria lanza el Diagramador SV para agilizar procesos
El Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) presentó ayer el Diagramador SV, una herramienta que incorpora inteligencia artificial, y que permitirá al Estado mapear, analizar y rediseñar trámites y procesos administrativos de manera más ágil, estandarizada y eficiente.
«Diagramador SV es una herramienta que se integra a la plataforma SÍMEJORA, que es la que contiene todos los trámites de la administración pública, ahí hay información de requisitos, costos, plazos de trámites, entonces la nueva herramienta va a ayudar a elaborar sus diagramas de flujos, es decir, su proceso de trámites paso a paso», dijo la directora ejecutiva, Mariana Gómez.
En este sentido, destacó que esta innovación representa un paso firme hacia la modernización, al incorporar tecnología avanzada como aliada estratégica para la toma de decisiones públicas basadas en datos, evidencia y eficiencia operativa.
A su vez indicó que este avance consolida el rol del OMR como institución rectora de la mejora regulatoria, impulsando herramientas prácticas que facilitan el trabajo técnico de las instituciones y fortalecen la coordinación interinstitucional.
«Este módulo no solo moderniza la forma en que analizamos los procesos del Estado, sino que demuestra que estamos trabajando para colocarnos a la vanguardia en el uso de Inteligencia Artificial aplicada a la gestión pública, con un impacto directo en la competitividad del país y en la calidad de los servicios que recibe la población», añadió.
El módulo de diagramación inteligente de SÍMEJORA permite generar y estandarizar diagramas de procesos de forma guiada, identificar cuellos de botella, duplicidades y oportunidades de mejora, así como documentar de manera clara los flujos administrativos, facilitando su evaluación y rediseño bajo criterios técnicos y regulatorios.
Bad Bunny visibilizó la economía latina en el show de medio tiempo del Super Bowl
El medio tiempo del Super Bowl 2026 no solo marcó un hito musical con Bad Bunny al frente, también dejó una lectura social que llamó la atención, porque el escenario se transformó en una postal viva de la economía latina de «barrio»
Lejos de logotipos corporativos y marcas globales, el show apostó por taquerías, barberías, puestos ambulantes y oficios que forman parte del día a día de millones de personas dentro y fuera de EE. UU.
Durante la presentación aparecieron referencias a vendedores de cocos, tiendas de esquina, barberías, albañiles y locales de compra de oro y plata, donde cada elemento aportó a una narrativa clara sobre la cultura latina y su excepcional mano de obra en la economía de cada país.
Estos micronegocios representan una forma de autoempleo con baja inversión, márgenes ajustados y un fuerte vínculo comunitario. La barbería y la tienda de barrio, por ejemplo, funcionan como espacios de confianza, puntos de encuentro y, en muchos casos, como el primer paso económico de familias migrantes.
La presencia de albañiles destacó el papel de trabajadores esenciales en la construcción de las ciudades, frecuentemente invisibilizados pese a su peso en la economía productiva. En paralelo, los locales de compra de oro y plata aludieron a negocios que suelen funcionar como salvavidas financiero en momentos de crisis.
La taquería Villa’s Tacos, de Los Ángeles, fue otro de los momentos clave, el negocio, fundado por Víctor Villa, hijo de migrantes michoacanos, tuvo apenas unos segundos en pantalla, pero el impacto fue inmediato, y al día siguiente, las filas superaban la hora de espera.
Francia lanza un llamado a testigos tras encarcelar a un hombre por violar a 89 menores
La justicia francesa lanzó un llamado a testigos para encontrar posibles víctimas de un hombre de 79 años, encarcelado y acusado de violar y agredir sexualmente a 89 menores entre 1967 y 2022 en varios países, entre ellos Colombia.
El sobrino del hombre encontró en una memoria USB escritos de su tío en los que relataba «relaciones sexuales» con menores de 13 a 17 años, y se lo dió a las autoridades, indicó el fiscal de Grenoble, Étienne Manteaux, en rueda de prensa.
Las agresiones tuvieron lugar en Colombia, Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas, Portugal e India, así como en el suroeste de Francia y el territorio francés de Nueva Caledonia, en el océano Pacífico, detalló.
«Recorrió esos distintos países y, en cada uno de esos lugares donde se instala para brindar apoyo escolar, ser docente, va a conocer a jóvenes y va a mantener relaciones sexuales con esos jóvenes», según el fiscal.
El examen de la memoria USB, que el sobrino halló cuando se interrogaba sobre la «vida afectiva y sexual» de su tío y que representa «15 tomos», permitió establecer el número de 89 menores agredidos, apuntó.
De estos, unos cuarenta pudieron ser identificados y presentaron una denuncia, pero los investigadores estiman que algunas víctimas quizás no figuran en los documentos encontrados.
Por ello, el fiscal hizo público el nombre del sospechoso, Jacques Leveugle, con el objetivo de que otras posibles víctimas se den a conocer, en el marco del llamado a testigos.
«Pensábamos que internamente lograríamos identificar a todas las víctimas», pero «nos dimos cuenta de que nos topábamos con un muro», apuntó Manteaux, precisando que algunas de las 89 aparecen citadas por su nombre o por su apodo.
«El tiempo apremia», agregó el fiscal, que espera concluir la investigación este año vista la edad avanzada del acusado y para evitar eventuales prescripciones de los delitos.
En el caso de Colombia, Leveugle habría viajado al país andino entre 1996 y 2023, según el llamado a testigos publicado por las autoridades, en el que aparece con bigote y gafas.
Aunque el caso se dio a conocer ahora, el hombre fue detenido y encarcelado en 2024, acusado de violaciones y agresiones sexuales agravadas.
El acusado también indicó en sus «memorias» haber matado «voluntariamente a dos personas», explicó el representante del ministerio público.
Durante la investigación, reconoció haber asfixiado con una almohada a su madre, enferma de cáncer en fase terminal, en la década de 1970, y posteriormente a su tía, de 92 años, en la década de 1990, agregó.
Sobre su tía, el acusado indicó que la mató cuando este tenía previsto ir al sur de Francia, porque la mujer «le suplicaba que no se marchase».