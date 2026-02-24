Principal
Tiendas de barrio reciben impulso histórico con nueva estrategia de apoyo y financiamiento de hasta $10,000
Las tiendas de barrio, consideradas el corazón económico de miles de comunidades en El Salvador, reciben un impulso sin precedentes con la nueva Estrategia de apoyo para tiendas de colonias y barrios, presentada por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE).
El presidente de la institución, Paul Steiner, destacó que este sector ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. De acuerdo con el censo concluido en 2023, existen cerca de 60,000 tiendas y comercios de barrio en el país, lo que representa un incremento del 25 % respecto a 2018.
Las cifras reflejan la importancia del rubro: las tiendas de barrio generan aproximadamente $3,000 millones en ventas anuales, mientras que las distribuidoras suman otros $2,000 millones, consolidando un canal económico de $5,000 millones que dinamiza comunidades enteras.
La estrategia busca resolver uno de los principales desafíos de estos negocios: los quiebres de inventario y la falta de capital de trabajo. Para ello, se anunció la Línea de Financiamiento “Mi Tienda”, impulsada junto al Banco de Fomento Agropecuario (BFA), que permitirá acceder a créditos de hasta $10,000 con aprobación en un plazo de hasta 72 horas.
Además del financiamiento, el plan incluye diagnóstico sectorial, inclusión financiera, comunicación directa y formación empresarial, brindando herramientas prácticas para que los tenderos puedan mejorar su administración, modernizar sus métodos de cobro y aumentar su rentabilidad.
Un dato clave es que casi el 70 % de estas tiendas son lideradas por mujeres, quienes no solo sostienen a sus familias, sino que también generan empleo y fortalecen la economía local.
Con esta estrategia, las tiendas de barrio no solo se consolidan como puntos de abastecimiento esenciales, sino como motores de desarrollo comunitario y crecimiento económico sostenible.
Multan con $200 a propietario de vehículo por circular en sentido contrario y con documentos vencidos
El propietario de un vehículo con placas P 703 212 fue sancionado por conducir en sentido contrario en el sector de la Ceiba de Guadalupe, sobre la carretera Panamericana, informó el Viceministerio de Transporte (VMT).
De acuerdo con las autoridades, la infracción corresponde a la falta TO70, que implica una multa de $150.
Además, el propietario del vehículo también fue sancionado con una multa de $50 por contar con la tarjeta de circulación vencida, lo que constituye la falta TO5, según explicó el VMT.
Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito, para prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial de la población salvadoreña.
Bomberos trabajan para extinguir incendio estructural en La Unión
Equipos del Cuerpo de Bomberos trabajan en las labores de extinción de un incendio registrado en las instalaciones de la empresa Nauterra, ubicadas en el Puerto de CORSAIN, en el departamento de La Unión.
«El Cuerpo de Bomberos junto a instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil atienden incendio estructural en bodegas», publicó el Protección Civil en su cuenta oficial de X.
Se conoció que el personal que se encontraba en el lugar fue evacuado de forma segura, sin que se reporten personas lesionadas hasta el momento.
Las autoridades continúan en la zona realizando maniobras para controlar el siniestro y evitar su propagación.
Incendios en maleza aumentan un 87 % en lo que va del 2026, según Protección Civil
El incremento de incendios continúa generando preocupación entre las autoridades, ya que las estadísticas oficiales reflejan un aumento significativo en comparación con el año anterior.
El subdirector de la Dirección General de Protección Civil, Fermín Pérez, informó que se ha registrado un incremento del 87 % en incendios en maleza en lo que va de 2026, una cifra que calificó como alarmante.
«Hemos tenido un aumento del 87% en la atención de incendios en maleza en comparación al año anterior, una cifra realmente alta», señaló el funcionario durante una entrevista que brindó a canal 10 la madrugada de este martes.
Ante el aumento sostenido de emergencias, las autoridades mantienen vigente la Alerta Amarilla a nivel nacional.
«El país continúa en Alerta Amarilla debido al incremento de incendios en maleza, forestales, estructurales, entre otros que estamos atendiendo», explicó Pérez. Solo ayer, se reportaron 59 incendios, la cifra más alta registrada en los últimos días, detalló el funcionario.
Entre el 1 de enero y el 23 de febrero de 2026, Protección Civil ha atendido un total de 1,713 incendios en diferentes categorías, de los cuales 1,203 corresponden a incendios en maleza, 108 a incendios forestales, 199 a incendios estructurales, 129 a incendios en basureros y 74 incendios en vehículos.
El subdirector también reiteró el llamado a la población a tomar medidas de prevención, especialmente durante la época seca, cuando la vegetación es más vulnerable.
«Es recomendable no encender fuego en lugares donde hay bastante maleza, ya que este se propaga más rápido y se incendia con mayor facilidad», advirtió.
Asimismo, aseguró que la institución cuenta con equipos tácticos de emergencia y delegados territoriales a nivel municipal, departamental y regional para garantizar la coordinación y respuesta oportuna ante los incendios, con el objetivo de reducir riesgos y proteger a la población.