«Show de toritos pintos» deja una docena de quemados en Zacatecoluca

Como parte de las actividades tradicionales de las fiestas patronales, la noche de martes tuvo lugar la «quema de toritos pintos» en el distrito de Zacatecoluca, pero la celebración terminó en desastre al salirse de control una serie de cohetes.

Durante el show, al menos doce personas resultaron afectadas, con quemaduras de distintos grados, ya que fue necesario trasladar a algunos pacientes al Hospital Santa Teresa, para atender oportunamente sus lesiones.

Ante la emergencia, Comandos de Salvamento brindó atención prehospitalaria a las 12 personas afectadas, de las cuales fue necesario trasladar al hospital a dos víctimas, para un manejo adecuado de sus quemaduras por la severidad.

Entre los quemados se encuentran menores de edad, siendo el más joven un niño de 9 años, quien estaba acompañado por su abuelo durante las festividades.

Este es el segundo incidente de este tipo registrado en Zacatecoluca en menos de dos semanas, luego de que el pasado 19 de diciembre seis personas resultaran lesionadas en un festejo similar.

Por ello, los cuerpos de socorro conscientizaron a la población a tomar medidas extremas cuando se trata de presenciar o manipular pólvora, por su alto grado de peligrosidad ante un accidente como el ocurrido anoche.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...