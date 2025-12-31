Arrestan a sujeto que atacó a un hombre tras discutir por una mujer mientras departían

Durante este año 2025, el sistema de salud pública del país se ha fortalecido mediante acciones que promueven el avance científico con la compra de tecnología de vanguardia para brindar una atención más digna a la población.

Por ello, se renovó el centro quirúrgico del Hospital Zacamil, con nuevos quirófanos y la incorporación del sistema quirúrgico VERSIUS, convirtiendo a El Salvador en el primer país de Centroamérica en contar con esta tecnología.

También, se entregaron nuevos servicios de emergencia para adultos y pediatría en el Hospital de Santa Ana, beneficiando a más de 1 millón de habitantes de la zona occidental.

Por su parte, se aperturó la primera clínica de neurodesarrollo de la red pública en el Hospital Saldaña, enfocada en el desarrollo cognitivo, emocional y social de la niñez salvadoreña, confirmando la apuesta por el desarrollo integral de la niñez.

Además, se inauguró el servicio de quimioterapia ambulatoria en el Hospital Regional de San Miguel, acercando los tratamientos a los derechohabientes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

De esta manera, el país avanza hacia un sistema de salud público que ofrece condiciones dignas y equitativas con el sistema de salud privado, beneficiando a la población en general.

