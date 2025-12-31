Principal
Arrestan a sujeto que atacó a un hombre tras discutir por una mujer mientras departían
La Policía Nacional Civil (PNC) arrestó a un sujeto que atacó a un hombre tras discutir por una mujer mientras ingerían bebidas alcohólicas, la tarde del martes.
Se trata de Oseas Romero Vásquez, de 39 años de edad, quien lesionó de gravedad con un machete en varias partes del cuerpo a su víctima.
El hecho se registró en el caserío Isletas, del distrito de Yamabal, en el municipio de Morazán Sur, pero debido a que Vásquez huyó del lugar manejando un vehículo tras el suceso, fue detenido en el caserío San Pablo del cantón Joya del Matazano, en el distrito de Chilanga –del mismo municipio–, donde “equipos policiales fueron alertados y lo ubicaron”.
Autoridades detallaron que “los dos hombres estaban ingiriendo bebidas embriagantes e iniciaron una discusión por una mujer”, un hecho al cual Vásquez reaccionó de la peor manera y atacó a su víctima “con un machete”.
Oficiales de la PNC precisaron que la víctima “fue trasladada hacia un centro asistencial, donde su condición es reservada”.
Vásquez será remitido en los próximos días por los cargos de Intento de H. y conducción peligrosa.
Internacionales
Choque de trenes deja al menos 40 turistas heridos y un muerto en Perú
Un trágico accidente ferroviario tuvo lugar en las últimas horas en Perú, donde dos trenes turísticos chocaron de manera frontal en una vía férrea de una sola línea cuando se dirigían a Machu Pichu y a Ollantaytambo.
Como consecuencia del choque, una persona perdió la vida en el instante y otras 40 personas más resultaron lesionadas, donde la mayoría presentó golpes de gravedad, por lo que fueron trasladados a un centro asistencial en Cusco.
Debido al siniestro, el servicio ferroviario que se dirige al principal sitio turístico del país, Machu Pichu, quedó suspendido hasta nuevo aviso, mientras que las autoridades realizan las investigaciones necesarias para determinar la causa del choque y deducir responsabilidades.
Este accidente ha generado conmoción entre la comunidad internacional, ya que de momento se desconoce la nacionalidad de la persona fallecida y del resto de lesionados.
Principal
Conductor de rastra pierde el control del volante y vuelca en Acajutla
Una rastra volcó sobre el kilómetro 80 de la carretera que conduce hacia Acajutla, en el distrito de Acajutla, del municipio de Sonsonate Oeste, en el departamento de Sonsonate, la noche del martes.
Pese a lo aparatoso del siniestro, el hecho, afortunadamente, solo dejó cuantiosas pérdidas materiales.
“Solo se reportan daños materiales”, afirmó Protección Civil luego que elementos del Equipo Táctico Operativo junto al Cuerpo de Bomberos EL Salvador (CBES) atendieron la emergencia.Referencia geográfica
Tras remover el automotor pesado, “autoridades realizaron remoción de escombros” para luego habilitar el paso.
Oficiales de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) también llegaron al lugar para indagar cómo sucedieron los hechos y deducir responsabilidades
Principal
Fortalecen sistema de salud con inversión en vanguardia tecnológica
Durante este año 2025, el sistema de salud pública del país se ha fortalecido mediante acciones que promueven el avance científico con la compra de tecnología de vanguardia para brindar una atención más digna a la población.
Por ello, se renovó el centro quirúrgico del Hospital Zacamil, con nuevos quirófanos y la incorporación del sistema quirúrgico VERSIUS, convirtiendo a El Salvador en el primer país de Centroamérica en contar con esta tecnología.
También, se entregaron nuevos servicios de emergencia para adultos y pediatría en el Hospital de Santa Ana, beneficiando a más de 1 millón de habitantes de la zona occidental.
Por su parte, se aperturó la primera clínica de neurodesarrollo de la red pública en el Hospital Saldaña, enfocada en el desarrollo cognitivo, emocional y social de la niñez salvadoreña, confirmando la apuesta por el desarrollo integral de la niñez.
Además, se inauguró el servicio de quimioterapia ambulatoria en el Hospital Regional de San Miguel, acercando los tratamientos a los derechohabientes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
De esta manera, el país avanza hacia un sistema de salud público que ofrece condiciones dignas y equitativas con el sistema de salud privado, beneficiando a la población en general.