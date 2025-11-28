Se cumplen 11 años de fallecido de Roberto Gómez Bolaños

El Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO) anunció oficialmente la realización de GAMER CIFCO 2, que se llevará a cabo del 10 al 14 de diciembre en Fenadesal. Este evento, considerado uno de los encuentros de videojuegos y entretenimiento digital más grandes del país, regresará con una propuesta más amplia, inmersiva y llena de experiencias para todas las edades.

Tras el éxito de su primera edición, GAMER CIFCO reafirma su posición como un espacio que reúne a jugadores, familias, creadores de contenido, entusiastas de la cultura pop y comunidades gamer, convirtiéndose en un punto de encuentro para miles de personas que disfrutan del gaming y la tecnología.

Horarios oficiales del evento: Miércoles 11 de diciembre: Gran apertura de 6:00 pm a 11:00 pm. Jueves 12 al domingo 14 de diciembre: Apertura de 3:00 pm a 11:00 pm. Estos horarios han sido diseñados para brindar mayor accesibilidad y comodidad, asegurando que cada visitante pueda disfrutar la feria en su totalidad.

Una feria ampliada y con nuevas experiencias GAMER CIFCO 2 presentará una producción renovada, con más áreas temáticas, atracciones interactivas y espacios diseñados especialmente para los miles de asistentes que se esperan durante los cinco días de evento. Zonas temáticas gratuitas: DK Jungle Adéntrate en la selva y descubre una ciudad perdida habitada por famosos primates del mundo gamer.

Un espacio vibrante, lleno de detalles, cultura y aventuras selváticas. Hollow Forest Una sección de Hollownest llega al bosque: descansa en una banca, explora sus rincones y vive un ambiente único, lleno de luz y personajes memorables. Super World Acompaña al fontanero más famoso y sus amigos en un viaje por el espacio.

Minijuegos, colores y destellos te esperan en esta galaxia llena de diversión. Kanto El hogar de los mejores entrenadores. Gastronomía, coleccionables y experiencias únicas te esperan para que completes tu recorrido. ¡Atrápalos a todos! Guarida de Jinx La figura más caótica de Zaun abre las puertas de su escondite. Descubre sus inventos, su locura y las sorpresas que esconde su guarida secreta. Gamer Zone ¿Listo para demostrar tus habilidades? Conviértete en el rey de la cancha, domina la pista o conviértete en el luchador invencible. Retas, competencias y juegos para todos. Calabozo de Ganon La trifuerza corre peligro.

Entra al oscuro calabozo de Ganon y descubre los secretos y desafíos que te esperan en su interior. Atracciones destacadas: • Tren de The Last of Us • Pruebas de Kratos • FCIFCO25 • Mario Kart Cada atracción ha sido diseñada para ofrecer experiencias inmersivas e interactivas, ideales para familias, gamers casuales y fanáticos de larga trayectoria. Un evento pensado para miles de visitantes GAMER CIFCO 2 se perfila como una de las actividades más esperadas del cierre de año.

Su convocatoria reunirá a miles de asistentes provenientes de distintos puntos del país, además de emprendedores, empresas tecnológicas, creadores de contenido, comunidades de eSports y comercios especializados. El evento dinamizará la economía creativa y fortalecerá el sector de entretenimiento y ferias masivas del país.

CIFCO reafirma su compromiso con la creación de espacios seguros, accesibles y familiares, consolidándose como una institución líder en la producción de eventos temáticos de alto nivel. Los boletos para GAMER CIFCO 2 ya están a la venta exclusivamente por medio de Smart Ticket, con precios accesibles y opciones de compra anticipada para garantizar el ingreso al evento.

