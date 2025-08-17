Principal
San Salvador registra el mayor acumulado de lluvias en agosto
El país registró el mayor acumulado de lluvias en lo que va de agosto, ya que en la Dirección General del Observatorio de Amenazas (DOA) del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) se reportaron 85.4 milímetros (mm), mientras que en la estación de El Boquerón hubo 72.6 mm.
En lo que va de agosto, los mayores acumulados de lluvia han dejado variables desde los 6.2 mm hasta los 64.5 mm. Las zonas donde más lluvias hubo fueron San Salvador, Santa Tecla y la cordillera de El Bálsamo, informó ayer el titular de esa cartera de Estado, Fernando López.
«Agosto ha tenido un acumulado máximo de más de 300 milímetros en la zona de San Salvador, por lo que ha distribuido la lluvia en todo el país, con énfasis en las zonas central y norte. Los suelos están cargándose de humedad, pues tenemos sobre todo en la zona norte de Chalatenango, Cabañas y en la costa de Sonsonate, donde ya se está viendo cómo los suelos se están cargando de humedad», dijo el ministro.
Asimismo, se detalló que la época de canícula ya pasó, por lo que en los próximos días habrá varias situaciones atmosféricas, como vientos que vienen del Este y que arrastran mucha humedad en el suelo. También las zonas tropicales tienen variaciones en la presión de las nubes, lo que significa que en la noche las temperaturas serán más altas y habrá lluvia.
«La canícula ha terminado de acuerdo con las perspectivas climáticas que nosotros tenemos y ya hemos finalizado el período canicular, qué significa esto, que habrá un régimen de lluvias más constantes, no tormentas como la que tuvimos anoche [viernes] o como la que vamos a tener este día [ayer], pero sí las lluvias típicas que suceden en la tarde y que contribuyen a la humedad acumulada en los suelos», detalló.
Además, dijo que las probabilidades de la formación de sistemas ciclónicos son bajas; sin embargo, por el océano Pacífico, el país está siendo afectado por el huracán Erin. En septiembre se prevé una lluvia tipo temporal que durará más de dos días, lo que acumularía desde 300 hasta 500 mm. Las proyecciones para los próximos días son que en el oriente comenzarán las lluvias por las tardes, se desplazarán por la zona central, pasarán por el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) hasta llegar al occidente.
López pide a la población no cruzar ríos y quebradas —aunque el nivel del agua parezca bajo—, no permanecer debajo de árboles, postes del tendido eléctrico o vallas publicitarias; también que desconecte aparatos electrónicos y asegure las instalaciones de gas.
La fuerte tormenta del pasado viernes, que duró 45 minutos, causó inundaciones en viviendas, calles, centros comerciales y negocios, por lo que el Sistema de Protección Civil se activó y la alcaldía de San Salvador Centro se trasladó a las casas que resultaron afectadas.
De acuerdo con las autoridades, esto fue debido a la basura acumulada en cunetas, tragantes, y también a las toneladas de desechos sólidos que terminan en las quebradas, por lo que cuatro ríos se desbordaron.
En la comunidad Tutunichapa 1 se evacuó a 130 familias luego de que un muro que separaba a la quebrada con las casas se desplomó debido a la basura acumulada y a las aguas lluvias.
«Tuvimos gran cantidad de aguas lluvias en poco tiempo; hubo colapso de drenajes, desbordamientos de ríos, inundaciones en varios sectores, como lo vimos en el Paseo General Escalón y el bulevar Tutunichapa. Ya los equipos están trabajando de forma coordinada para apoyar a las familias y hacer obras de reconstrucción», informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Añadió que hubo 294 árboles caídos, 28 derrumbes, 169 vías obstruidas y afectaciones en el AMSS, oriente y occidente.
Mientras que el titular de Salud, Francisco Alabi, detalló que el Sistema Integrado de Salud brindó 21 atenciones directas en la comunidad Tutunichapa 1, 17 atenciones por accidentes de tránsito, dos por inmersión, tres en derrumbes y nueve en sitios de inundaciones. También, 70 asistencias médicas en los cuatro albergues.
Cien jóvenes reciben becas universitarias financiadas con los ahorros legislativos
La Asamblea Legislativa entregó ayer 100 becas universitarias «Dagoberto Gutiérrez» a jóvenes de diferentes partes del país, quienes podrán continuar con sus estudios superiores. El evento se llevó a cabo en el Centro Cívico Cultural Legislativo (CCCL), en San Salvador, y fue presidido por el presidente Ernesto Castro.
«Nos sentimos satisfechos por impulsar este proyecto porque representa un cambio histórico para nuestro país, y estamos orgullosos de los 150 jóvenes de la primera convocatoria, quienes ya se encuentran cursando las diversas carreras que eligieron. Tenemos mucha fe de que este grupo integrado por 100 futuros profesionales nos dará más alegrías», manifestó el funcionario.
Para seleccionar a los beneficiarios se priorizan parámetros como la condición económica, el rendimiento académico y que residan en zonas que antes de la implementación del Plan Control Territorial fueron afectadas por las pandillas.
Álvaro Leonel Pérez Salvador, proveniente de Olocuilta, La Paz Oeste, en el departamento de La Paz, es un joven que expresó que la beca es una oportunidad que le permitirá llegar a ser un profesional integral, asegurando que su discapacidad de movilidad no es un obstáculo para seguir adelante.
«La beca ha sido de gran ayuda para mí ya que no cuento con el dinero para estudiar, y me motiva a seguir la meta y ser el primer graduado de mi familia. Me siento muy agradecido porque nos dieron la oportunidad de sacar la carrera. Eso me impulsa a ser mejor cada día y es un ejemplo para que las personas recuerden que las barreras las pone uno mismo y que, si queremos, lo podemos lograr», dijo el joven.
Castro afirmó que en la Asamblea Legislativa están haciendo cambios que aseguren el uso de los fondos para programas o proyectos como estos, con los cuales se ayuda a seguir construyendo el desarrollo que promueve el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
«Nosotros hicimos una disminución desde 2021 hasta 2024 de $18 millones en salarios y remuneraciones; y en el presupuesto general se ejecutó una reducción de $11 millones. Parte de estos recursos, los destinamos a apoyar a los jóvenes que no tienen la posibilidad de estudiar. Este tipo de oportunidades les cambiará la vida», indicó.
Castro destacó que muchos de los jóvenes provienen de familias en las que ellos serán los primeros profesionales, ya que, en el pasado, la falta de oportunidades y la incidencia de las pandillas le impedían a la población liberar todo su potencial.
Arsenal triunfa en Old Trafford, Chelsea empieza con tropiezo
El Arsenal marcó pronto y pudo resistir después los ataques del Manchester United, ganando 1-0 en Old Trafford este domingo en la primera jornada de la Premier League, en la que el campeón mundial Chelsea decepcionó con un 0-0 ante el Crystal Palace.
Un saque de esquina lanzado por Declan Rice y rematado de cabeza en el segundo palo por el italiano Riccardo Calafiori (minuto 13), después de una intervención fallida del arquero turco del United Altay Bayindir, fue suficiente para que los tres puntos fueran para el Arsenal.
Es el tanto 31 marcado en un córner por el equipo de Mikel Arteta desde el inicio de la temporada 2023-2024, lo que le confirma como un especialista en ese tipo de acciones.
El principal fichaje ofensivo del Arsenal, el sueco Viktor Gyökeres, tuvo un mal estreno en la Premier League, sin ningún tiro y solo acertando en cuatro pases en una hora de partido, un balance muy pobre para el hombre llamado a liderar el ataque de los Gunners.
El Manchester United dio una imagen mejor que la de gran parte de la última temporada, que fue muy decepcionante y en la que terminó decimoquinto, pero no fue suficiente para evitar la derrota ante su público.
El guardameta visitante, el español David Raya, fue el protagonista del partido con sus intervenciones salvadoras.
«No fue nuestro mejor día con el balón. Defensivamente no hicimos nuestro mejor partido, así que ha sido una dura lucha. Luchamos hasta el final defendiendo ese gol que habíamos logrado, es lo que hay que destacar hoy», valoró Raya.
Estuvo especialmente acertado ante un tiro peligroso de Matheus Cunha en el 38 y en un remate de cabeza de Bryan Mbeumo en el 73.
En el 30, a Raya le salvó el poste, en un disparo de Patrick Dorgu.
«Estoy muy orgulloso de mis jugadores. Fueron valientes y lo intentaron todo. Felicidades por este partido. Merecimos un resultado diferente», aseguró el técnico del United, el portugués Ruben Amorim.
Crystal Palace vuelve a sorprender
El otro partido destacado del domingo fue el derbi londinense en el que Chelsea y Crystal Palace empataron a cero.
Era el primer partido oficial para el Chelsea desde que el pasado mes conquistara el Mundial de Clubes en Estados Unidos.
El Crystal Palace se confirma como un equipo incómodo para los grandes, una semana después de haber ganado en la tanda de penales al Liverpool en la Community Shield (Supercopa de Inglaterra).
En la recta final de la pasada temporada, el Palace ya consiguió empates meritorios ante Liverpool y Arsenal, ganó al Tottenham días antes de que ese equipo se llevara la Europa League y conquistó la Copa de Inglaterra dejando con la miel en los labios al Manchester City.
En el partido de este domingo en Stamford Bridge, el Chelsea monopolizó el balón (71% de posesión), dispuso de numerosos saques de esquina (11) y constantes ocasiones, pero sin la puntería necesaria, ya que de los 19 tiros a los que tuvo que hacer frente el arquero Dean Henderson apenas tres iban entre los tres palos.
El Crystal Palace hizo daño al contragolpe y llegó a marcar de falta por medio de Eberechi Eze en el 13, pero el árbitro invalidó el tanto porque uno de sus compañeros de equipo se había incrustado en el muro del equipo rival, algo no autorizado.
El entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, dio entrada al extremo brasileño Estevao (18 años) y a Liam Delap en la segunda mitad, pero estas dos caras nuevas del equipo no dieron la pólvora que el equipo necesitaba.
El también brasileño Andrey Santos, de regreso al Chelsea tras una cesión en el Estrasburgo, falló una clara ocasión en el descuento final (90+3).
«Globalmente, la actitud fue muy buena, lo intentamos hasta el final. Poco a poco iremos mejor», prometió Maresca ante el micrófono de Sky Sports.
En otro partido de este domingo, el Nottingham Forest comenzó bien el campeonato, con una victoria 3-1 ante el Brentford, gracias a un doblete de Chris Wood.
Mucho calor y probabilidades de lluvias para este domingo en El Salvador
Para este domingo, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) prevé un día de bastante calor, pero también con cielo nublado y probabilidades de lluvias en distintos puntos del país. Se espera que las tormentas inicien en horas de la tarde y aumenten intensidad durante la noche, algunas con fuertes de vientos y actividad eléctrica.
El Marn indicó que durante la tarde se esperan lluvias en la zona montañosa norte y cordillera volcánica, con énfasis en la cordillera Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo y Tecapa-Chinameca, las cuales se desplazarían al norte de los departamentos de Chalatenango, Cabañas, San Miguel y Morazán.
«Por la noche, las lluvias y tormentas que se formaron en la zona norte, se vendrán desplazando hacia el resto del país, con énfasis en la zona central y oriental, movilizándose luego, hacia el occidente y sector de costa», agregó el informe.
Pese a las lluvias y nubosidad, se tendrá un ambiente bastante caluroso, con temperaturas máximas entre los 34 y 35 grados Celsius, especialmente en los departamentos de La Unión y La Libertad.
La velocidad del viento para este día rondará entre los 8 a 15 km/h, y probabilidades de ráfagas ocasionales de hasta 40 km/h en zonas altas y montañosas.