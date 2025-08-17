Rusia comenzará a diseñar una misión espacial y planea volver a visitar Venus antes de 2036

El mundo del entretenimiento y la televisión se encuentra de luto luego de que el pasado 14 de agosto se dio a conocer el fallecimiento de una querida exconductora de un programa matutino.

La noticia fue revelada en vivo en la cadena de televisión en la que la exconductora laboraba y trascendió que la presentadora había fallecido cuatro días antes, es decir el 10 de agosto.

Y aunque el show no reveló detalles acerca del fallecimiento, medios han filtrado que la policía ya investiga si la comunicadora se lanzó desde un decimosegundo piso.

Muere famosa conductora de programa matutino tras caer de 12 pisos

Se trata de la periodista Alejandra Gómez y exconductora del programa matutino ‘Mañana Exprés’ (de la cadena colombiana RCN) quienes lamentaron dar a conocer la noticia.

“Desde Canal RCN lamentamos el fallecimiento de la periodista Alejandra Gómez, quien hizo parte del informativo Mañana Express” escribieron en las redes sociales.

“Estamos muy consternados, una mujer sencilla, inquieta y guerrera; du vida se apagó el 10 de agosto, el día de su cumpleaños”, dijeron conmovidos sus compañeros.

María Rojas informó a ‘La Red Viral’ que la presentadora se encontraba atravesando por un divorcio.

“Había estado pasando por un momento emocional un poco fuerte, como ya lo había dicho; y pues a veces uno cuando se siente mal, uno no piensa bien las cosas y toma decisiones“, declaró.

Policía investiga muerte de Alejandra Gómez, tras caer de un decimosegundo piso

El medio colombiano Q’hubo Bogotá, dio a conocer nuevos detalles del trágico accidente en el que murió la presentadora.

Dicho medio informó que una noche antes de su cumpleaños, Alejandra cenó con su madre en su departamento ubicado en el piso 12 de un edificio del barrio Marly, en Chapinero.

Y tras marcharse del lugar, la madre de la conductora se enteró a las 4:00 horas de la madrugada que su hija había fallecido.

De acuerdo con el medio, vecinos la vieron caer y la muerte fue instantánea.

Por lo que la policía ya investiga si se trató de un accidente o la mujer se lanzó al vacío.

