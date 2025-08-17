Internacionales
Rusia comenzará a diseñar una misión espacial y planea volver a visitar Venus antes de 2036
La misión forma parte del nuevo programa espacial nacional del país. El trabajo preliminar de diseño comenzará en enero de 2026, coincidiendo con el inicio del proyecto espacial nacional, declaró Oleg Korablev, jefe del Departamento de Física Planetaria en el Instituto de Investigación Espacial (IKI) de la Academia de Ciencias de Rusia, según la agencia de noticias TASS.
Se espera que la fase de diseño preliminar dure dos años. Los preparativos ya han comenzado en colaboración con la Asociación Lavochkin, una empresa rusa de la industria espacial, e incluyen múltiples reuniones de coordinación para agilizar el progreso, afirmó Korablev.
El científico señaló que la fecha de lanzamiento de la misión se determinará una vez finalizada la etapa de diseño. «Pero definitivamente se llevará a cabo dentro del período de planificación actual, a más tardar en 2036», afirmó.
La misión Venera-D está prevista para incluir un módulo de aterrizaje, un globo sonda y una nave espacial orbital. A principios de este año, el director científico y académico de IKI, Lev Zeleny, afirmó que el lanzamiento es improbable antes de 2034 o 2035.
Internacionales
Muere la conductora Alejandra Gómez el día de su cumpleaños 43
El mundo del entretenimiento y la televisión se encuentra de luto luego de que el pasado 14 de agosto se dio a conocer el fallecimiento de una querida exconductora de un programa matutino.
La noticia fue revelada en vivo en la cadena de televisión en la que la exconductora laboraba y trascendió que la presentadora había fallecido cuatro días antes, es decir el 10 de agosto.
Y aunque el show no reveló detalles acerca del fallecimiento, medios han filtrado que la policía ya investiga si la comunicadora se lanzó desde un decimosegundo piso.
Muere famosa conductora de programa matutino tras caer de 12 pisos
Se trata de la periodista Alejandra Gómez y exconductora del programa matutino ‘Mañana Exprés’ (de la cadena colombiana RCN) quienes lamentaron dar a conocer la noticia.
“Desde Canal RCN lamentamos el fallecimiento de la periodista Alejandra Gómez, quien hizo parte del informativo Mañana Express” escribieron en las redes sociales.
“Estamos muy consternados, una mujer sencilla, inquieta y guerrera; du vida se apagó el 10 de agosto, el día de su cumpleaños”, dijeron conmovidos sus compañeros.
María Rojas informó a ‘La Red Viral’ que la presentadora se encontraba atravesando por un divorcio.
“Había estado pasando por un momento emocional un poco fuerte, como ya lo había dicho; y pues a veces uno cuando se siente mal, uno no piensa bien las cosas y toma decisiones“, declaró.
Policía investiga muerte de Alejandra Gómez, tras caer de un decimosegundo piso
El medio colombiano Q’hubo Bogotá, dio a conocer nuevos detalles del trágico accidente en el que murió la presentadora.
Dicho medio informó que una noche antes de su cumpleaños, Alejandra cenó con su madre en su departamento ubicado en el piso 12 de un edificio del barrio Marly, en Chapinero.
Y tras marcharse del lugar, la madre de la conductora se enteró a las 4:00 horas de la madrugada que su hija había fallecido.
De acuerdo con el medio, vecinos la vieron caer y la muerte fue instantánea.
Por lo que la policía ya investiga si se trató de un accidente o la mujer se lanzó al vacío.
Internacionales
Erin se convierte en un huracán «catastrófico» con categoría 5 en el Atlántico
l huracán Erin se intensificó rápidamente este sábado hasta convertirse en un «catastrófico» categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos cercanos a los 260 kilómetros por hora mientras avanza por el Atlántico, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU.
El ciclón, que ganó fuerza a primera hora de la mañana, se encontraba por la tarde a unos 220 kilómetros (135 millas) al noreste de Anguila y a 285 kilómetros (175 millas) de Puerto Rico, mientras continúa su recorrido en dirección oeste a una velocidad de 24 kilómetros por hora (15 millas por hora).
De momento, Erin no se encuentra cerca de tierra, pero las autoridades han instado a la población de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, así como de Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas a seguir de cerca el progreso del sistema.
Según el último boletín del NHC, de este sábado por la tarde, están ya bajo aviso por tormenta tropical las islas San Martín, San Bartolomé y Turcas y Caicos.
La autoridad indica que Erin tendrá «fluctuaciones en intensidad» entre la noche del sábado y la noche del domingo, y espera un «debilitamiento lento» a partir del lunes.
«Se esperan oleajes y corrientes submarinas mortales en todas las playas de la costa este de EE.UU. a partir del lunes, que se alargarán la ayor parte de la próxima semana», agrega.
Según la trayectoria pronosticada, se espera que durante el fin de semana el centro del huracán se mueva justo al norte de las Islas de Sotavento Septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, donde se espera que las bandas exteriores de la tormenta descarguen fuertes precipitaciones en los próximos días, estima el NHC.
Estas lluvias, con acumulados de entre 50 y 100 milímetros (2 a 4 pulgadas), pueden provocar inundaciones repentinas, urbanas y deslizamientos de tierra.
El NHC advirtió además que el oleaje generado por Erin afectará durante el fin de semana a las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española y Turcas y Caicos.
La tormenta tropical Erin surgió el lunes pasado y se convirtió en huracán el viernes tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter.
Internacionales
Detienen a mujer que dejó a su bebé con su hijo de 5 años para irse a una fiesta
Una verdadera tragedia sucedió al interior de un domicilio en un popular barrio de Río de Janeiro, donde una bebé, de solo ocho meses de edad, falleció por asfixia, mientras se encontraba bajo el cuidado de su hermanito, de cinco años.
La bebé le fue encargada al menor por su madre, Vanuza Moura, de 23 años de edad, quien se encontraba en una fiesta de música funk mientras que los pequeños se encontraban en la casa, sin vigilancia alguna.
De acuerdo con la Policía de Río de Janeiro, Moura habría salido de su casa alrededor de las 2:30 horas del pasado 10 de agosto para ir a una fiesta musical, regresando seis horas más tarde y notando que la bebé no respondía, por lo que la llevó a un hospital al que llegó sin vida.
Las primeras indagatorias sugieren que la pequeñita murió ahogada mientras bebía leche de la mamila que su mamá había dejado para que su hermanito le diera de comer.
Los vecinos que hablaron con las autoridades locales señalan que no era la primera vez que Vanuza dejaba solos a los niños para irse de fiesta, solo que en esta ocasión las cosas no salieron como ella esperaba.