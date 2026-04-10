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Restricciones en Ormuz mantienen al alza los precios del petróleo
El estrecho de Ormuz está cerrado e Irán debe abrirlo sin condiciones, dijo el jueves el director ejecutivo de la petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos (EUA). Según Sultan Ahmed Al Jaber, miembro del Gabinete Federal de los EAU, ministro de Industria y Tecnología Avanzada y director general de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC).
Al Jaber agregó que Teherán debe pagar por los daños que sus ataques han causado a diferentes centrales petroleras de EUA. Entre las afectadas en esta guerra con Estados Unidos e Israel está ADNOC.
«Se estima que 230 buques están cargados de petróleo y listos para zarpar. Estos, y todos los que les sigan, deben poder navegar libremente por este corredor sin restricciones. Ningún país tiene derecho legítimo a determinar quién puede pasar y en qué condiciones. Los productores de energía deben poder restablecerse a gran escala, de forma rápida y segura. En ADNOC, hemos cargado petróleo y ampliaremos la producción dentro de las limitaciones impuestas por los daños sufridos», agregó Al Jaber en una publicación en Linkedin.
El estrecho de Ormuz se encuentra cerrado desde el 28 de febrero, que Israel y Estados Unidos lanzaron ataques coordinados contra Irán que provocaron la muerte del ayatolá Alí Jamenei. El régimen iraní respondió propagando bombardeos con drones en los países del Golfo.
Después de 40 días de guerra, Estados Unidos e Irán anunciaron este martes una tregua de dos semanas con varias condicionantes. Una de ellas, abrir el estrecho de Ormuz.
Pero, un día después, el presidente Donald Trump afirmó que sopesa crear «una empresa conjunta» con Teherán para cobrar a embarcaciones que crucen el estrecho. Otros reportes de prensa recogen que Irán exigiría un dólar por barril de petróleo que transite por la zona. Sin embargo, ayer declaró que «más le vale» a Irán no cobrar tasas a los petroleros.
«La instrumentalización de esta vía marítima vital, en cualquier forma, es inaceptable. Esto sentaría un peligroso precedente para el mundo, socavando el principio de libertad de navegación que sustenta el comercio mundial y, en última instancia, la estabilidad de la economía global», mencionó Al Jaber.
Bajo esta misma idea se pronunció ayer el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, quien rechazó la idea de un peaje en el estrecho de Ormuz, por considerar que la libertad de navegación es «un bien común de la humanidad».
En la misma línea, la Unión Europea (UE) pidió garantizar la libertad de navegación y dijo que no debe haber «pago ni peaje».
Teherán aceptó reabrir temporalmente el paso, una victoria reivindicada por el presidente estadounidense, pero exige su control en su plan.
Según una fuente diplomática iraní, el nuevo mecanismo prevé una tasa de paso organizada en colaboración con Omán.
La Armada de los Guardianes de la Revolución iraníes indicó ayer que los buques que atraviesen el estrecho deberán seguir dos rutas alternativas, cercanas a las costas iraníes, alegando la posibilidad de que haya «minas» en la ruta habitual, más alejada de la costa.
Los barcos deberán pasar cerca de la isla de Larak, que la revista marítima de referencia Lloyd’s List apodó el «puesto de peaje de Teherán».
En tanto, el precio del barril de petróleo volvió a oscilar este jueves en torno a los $100, umbral que llegó a rebasar, y las principales bolsas operaron con pérdidas por la prudencia de los inversores sobre la tregua entre Estados Unidos e Irán.
Tras haber superado durante la jornada el umbral simbólico de los $100, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en mayo, terminó finalmente a $97.87, un alza del 3.67 %.
El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, avanzó un 1.24 % hasta los $95.92.
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Capturan en El Salvador a pandillero de la MS-13 detenido previamente en EE. UU.
Las autoridades de seguridad de El Salvador reportaron la captura de Elvis Saúl Flores Sánchez, identificado como miembro activo de la estructura criminal MS-13.
De acuerdo con el ministro Gustavo Villatoro, la detención fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Policía Nacional Civil (PNC) y autoridades mexicanas, lo que permitió ubicar al sospechoso y proceder con su captura.
El funcionario también detalló que Flores Sánchez había sido previamente detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles, California, en Estados Unidos.
Tras su captura, el sujeto ya se encuentra en territorio salvadoreño, donde enfrentará los procesos judiciales correspondientes por los delitos que se le atribuyen.
«Ahora que se encuentra en territorio salvadoreño, nos encargaremos de que pague por cada uno de los delitos que ha cometido», destacó el funcionario, quien añadió: «Contamos con todas las herramientas necesarias para poder detectarlos y asegurarnos de que lleguen a su único destino: la cárcel».
Jetset
El sector hostelero de París espera una lluvia de millones con la nueva gira de Céline Dion
Los fans de Céline Dion no son los únicos entusiasmados con la nueva gira de la megaestrella en París: hoteles, restaurantes y tiendas esperan un impulso de varios millones de euros gracias a los asistentes a los conciertos en la capital francesa.
La cantante canadiense de 58 años anunció en marzo que volvía a los escenarios con 16 conciertos tras una larga pausa motivada por una rara enfermedad, que rompió con su actuación desde la Torre Eiffel durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París-2024.
La Torre Eiffel se iluminó en marzo para homenajear el regreso de la cantante –que interpreta temas tanto en francés como en inglés– y, con la ciudad cubierta de vallas publicitarias y carteles, los comercios parisinos esperan que la gira sea una importante máquina de hacer dinero.
Su gira prevista en septiembre y octubre podría aportar entre 300 y 500 millones de euros adicionales ($351 a $585 millones) a la ciudad, afirmó a AFP Alexandra Dublanche, presidenta de Choose Paris Region, la organización que promueve el área metropolitana de París.
Esta cifra incluye la venta de entradas, las reservas de hotel y restaurantes, el gasto en comercios y más, explicó Dublanche, añadiendo que los visitantes internacionales tienden a gastar más que los viajeros nacionales.
Cuando Taylor Swift ofreció cuatro conciertos en París en 2024, la ciudad registró un impacto económico de unos 150 a 180 millones de euros, agregó.
Las últimas entradas para los conciertos de Dion, que lucha contra el síndrome de la persona rígida, salieron a la venta el viernes y se espera que asistan alrededor de medio millón de fans, un tercio de ellos procedentes del extranjero, según Dublanche.
Los beneficios económicos podrían alcanzar incluso los 1,200 millones de euros si se tienen en cuenta los transportes, así como todos los gastos y la logística asociados al equipo de apoyo de Dion y a los fans, según el analista de la consultora MKG Vanguelis Panayotis.
«Los grandes eventos musicales impulsan los viajes», aseguró Vanessa Heydorff, directora general para Francia de Booking.com. Este sitio de reservas de hoteles registró un aumento del 49% de las búsquedas en París alrededor de las fechas de los conciertos de Dion.
Arthur Lemoine, director ejecutivo de los grandes almacenes de lujo Galeries Lafayette, dijo que vieron un aumento de clientes durante los conciertos de Taylor Swift y espera un movimiento similar cuando Dion esté en la ciudad.
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Agresores sexuales reciben 10 y 16 años de prisión
Dos hombres fueron condenados a penas de 10 y 16 años por el delito de agresión sexual en menor o incapaz agravada continuada, informó la Fiscalía General de la República.
La pena de 16 años la recibió José Luis Henríquez García quien fue señalado de cometer los abusos cuando la víctima tenía siete años en el distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
El caso fue judicializado en 2024 y las investigaciones fiscales determinaron que el sujeto, quien es familiar de la víctima, aprovechaba las condiciones de vulnerabilidad de ella para cometer las agresiones sexuales, detalló la Fiscalía.
La condena contra el agresor fue impuesta por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, quien además ordenó que el imputado pague $3,000 en concepto de responsabilidad civil.
El segundo condenado es Mauricio Antonio Carpio Alfaro, quien recibió 10 años de prisión. La sentencia fue dictada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en presencia del imputado.
La investigación fiscal determinó que Carpio Alfaro era el conductor de un mototaxi que prestaba sus servicios de transporte en el distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este y ahí conoció a la víctima de 14 años.
«Cuando el sujeto transportaba a la víctima la agredió en reiteradas ocasiones», explicó la Fiscalía
En ambos casos, la Fiscalía presentó en el desarrollo de la vista pública abundante prueba documental, pericial y testimonial que permitió demostrar la participación de los imputados en el delito.
Las autoridades de Seguridad han reiterado que no permitirán ningún tipo de violencia o agresión contra personas inocentes y aseguran que todo aquel que decida cometer estos delitos será llevado ante la justicia.
«Seguiremos protegiendo a los más vulnerables y castigando con toda la fuerza del Estado a los depredadores sexuales. Nuestra misión es construir un nuevo país, donde las leyes se respeten», ha dicho el fiscal general, Rodolfo Delgado.
Igualmente, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro asegura: «No vamos a tolerar este conjunto de crímenes relacionados contra la vida, la integridad física, contra los grupos vulnerables, tercera edad, niños, mujeres y libertad sexual».