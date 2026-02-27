Internacionales -deportes
Real Madrid-City y PSG-Chelsea, duelos más destacados de los octavos de Champions
Real Madrid contra Manchester City y Paris Saint Germain frente al Chelsea son los dos duelos estelares de los octavos de final de la Liga de Campeones, cuyo sorteo se llevó a cabo este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).
El resto de emparejamientos son: Galatasaray-Liverpool, Atalanta-Bayern Múnich, Newcastle-Barcelona, Atlético de Madrid-Tottenham, Bodo/Glimt-Sporting Lisboa y Bayer Leverkusen-Arsenal.
Los partidos de ida se disputarán el 10 y 11 de marzo y los de vuelta el 17 y 18 del mismo mes.
Con seis equipos ingleses en el bombo (de un total de 16 participantes) y tres españoles, era fácil predecir que habría algún enfrentamiento entre clubes de estos dos de los más poderosos campeonatos en Europa y finalmente los tres representantes de LaLiga tendrán rivales de la todopoderosa Premier League.
En la fase de liguilla ya hubo 10 partidos con equipos de estas dos ligas y en sólo una ocasión, el representante español derrotó al inglés: fue en la primera jornada cuando el Barça se impuso 2-1 en la cancha del Newcastle, precisamente su rival en octavos.
El club azulgrana tuvo suerte, ya que el otro rival que le podría haber tocado era el Chelsea y, además, quedó en la parte baja del cuadro, a priori mucho menos potente que la parte superior.
El rival del Barcelona en cuartos podría ser el Atlético de Madrid o el Tottenham y el rival en semifinales el Arsenal, que fue el equipo que acabó primero en la liguilla, con un pleno de ocho victorias.
Real Madrid y City volverán a enfrentarse por octava ocasión desde 2012. En el último precedente, también en la liguilla de este año, el equipo de Pep Guardiola venció por 2-1 en el Bernabéu, aunque fue el equipo blanco el que superó al inglés en las dos últimas eliminatorias que disputaron: en el play off de la temporada pasada y en cuartos de final de 2024, temporada en la que el Real Madrid ganó su 15º título continental.
Al vencedor le esperará en cuartos el ganador de la eliminatoria entre Atalanta y Bayern.
El vigente campeón, Paris Saint Germain, se verá las caras con el Chelsea, el club que ya derrotó a los franceses en la final del pasado Mundial de Clubes, evitando que el PSG hiciera una temporada perfecta y ganase siete títulos.
El vencedor del duelo se enfrentará en cuatos a Galatasaray o Liverpool.
Programa de los octavos de final de la Liga de Campeones:
Real Madrid (ESP) – Manchester City (ENG)
Bodo/Glimt (NOR) – Sporting (POR)
Paris Saint-Germain (FRA) – Chelsea (ENG)
Newcastle United (ENG) – Barcelona (ESP)
Galatasaray (TUR) – Liverpool (ENG)
Atlético Madrid (ESP) – Tottenham Hotspur (ENG)
Atalanta (ITA) – Bayern Munich (GER)
Bayer Leverkusen (GER) – Arsenal (ENG)
Internacionales -deportes
Despido de Amorim podría costar al Manchester United 21,5 millones de dólares
Manchester United podría tener que pagar hasta 16 millones de libras (21,5 millones de dólares) para finiquitar el contrato de su antiguo entrenador, el portugués Ruben Amorim, y sus asistentes, cesados en enero por los malos resultados, informó el club en una declaración bursátil.
«Se contabilizará en la cuenta de resultados del segundo semestre del ejercicio que finaliza el 30 de junio de 2026 una provisión de 15,9 millones de libras esterlinas (21,5 M EUR), que representa el importe máximo potencial de futuros pagos de liquidación», comunicó la entidad en un documento publicado el jueves para los inversores de la Bolsa de Nueva York, en la que cotiza el club inglés.
Esa cifra se alcanzará en función de unas condiciones que el club no ha especificado.
El Manchester United es uno de los pocos clubes que cotizan en bolsa, lo que le impone obligaciones de transparencia financiera que permiten la publicación de estas cifras que, en el caso de sus rivales, permanecen protegidas bajo el secreto empresarial.
El club ya anunció en 2024 haber desembolsado 10,4 millones de libras (14 M EUR) para finiquitar el contrato del predecesor de Amorim, el neerlandés Erik ten Hag, y de sus asistentes.
Para contratar al portugués en 2024, el United tuvo que pagar 6,3 millones de libras (8,5 millones de dólares) al Sporting de Lisboa.
Lastrado por años de decepcionantes resultados deportivos, el United lleva a cabo desde 2024 una profunda reestructuración, impulsada por el accionista minoritario Jim Ratcliffe, que ha supuesto la supresión de unos 450 puestos.
Estos drásticos recortes han permitido al club registrar un beneficio de 32,6 millones de libras (44 millones de dólares) en el primer semestre del año fiscal 2026 (julio-diciembre de 2025), cuando un año antes las pérdidas fueron de 3,9 millones de libras (5,25 millones de dólares).
En lo deportivo, la destitución de Amorim a principios de enero, tras un discreto mandato de 14 meses, provocó una reacción en los jugadores que, bajo la batuta de Michael Carrick, han escalado hasta la cuarta plaza de la Premier League, con la esperanza de clasificarse para la Liga de Campeones la próxima temporada.
Internacionales -deportes
Messi estalla contra el arbitraje en la goleada recibida ante el LAFC
El futbolista argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami CF, mostró su enojo tras caer 3-0 ante Los Angeles FC en la Major League Soccer 2026.
Al finalizar el encuentro, Messi se dirigió directamente hacia el árbitro canadiense Pierre-Luc Lauzière para reclamar decisiones que consideró determinantes en el desarrollo del partido.
Las imágenes del argentino reclamando al central se viralizaron rápidamente y generaron amplio debate en redes sociales.
Durante varios pasajes del encuentro, el argentino recibió fuertes entradas y reclamó infracciones que no fueron sancionadas, situación que incrementó su molestia con el criterio arbitral.
También el uruguayo Luis Suárez protestó algunas decisiones, en un compromiso que se tornó físico y con constantes interrupciones en la mitad del campo.
Tras el pitazo final, Suárez intervino para contener a su compañero y evitar que el reclamo escalara a una posible sanción disciplinaria.
Inter Miami arranca la MLS 2026 con una dura derrota y con su máxima figura en el centro de la polémica. Messi dejó claro que la competitividad sigue intacta.
Internacionales -deportes
El Barcelona vuelve a liderar LaLiga tras vencer 3-0 al Levante
El Barcelona goleó 3-0 a un Levante amenazado por el descenso y quedó como líder de LaLiga española de fútbol, gracias a los tantos de Marc Bernal, Frenkie De Jong y el suplente Fermín López.
El campeón de la temporada pasada suma 61 puntos en 25 partidos, uno más que el Real Madrid, tras la derrota de su rival ante el Osasuna el sábado.
El Barça había caído al segundo puesto tras la derrota por 2-1 ante el Girona la semana pasada, pero el domingo se aseguró de que el tropiezo del Real no fuera en vano y apenas sufrió ante un Levante que es penúltimo con 18 puntos.
El Levante creó peligro en el primer minuto, pero el disparo de Carlos Álvarez fue débil y fue atrapado cómodamente por el portero Joan García.
El Barcelona respondió rápidamente. En el minuto 4, Eric García se internó por la izquierda y envió un centro raso al área, donde Bernal, de 18 años, se deslizó para rematar a bocajarro.
«Creo que hemos conseguido controlar el partido de forma eficaz y lo hemos hecho muy bien en todos los aspectos», dijo Bernal a Movistar Plus.
«Estoy muy contento con los tres puntos y por haber ayudado al equipo con un gol. Es cierto que ellos tuvieron una ocasión al principio, pero mi gol nos ayudó a tranquilizarnos y a ganar confianza».
Robert Lewandowski desperdició un rebote poco después, mientras que el Levante estuvo a punto de empatar en el minuto 14, cuando Iván Romero habilitó a Jon Ander Olasagasti en un contraataque, pero García realizó una gran parada en el uno contra uno.
De Jong aumentó la ventaja en el minuto 32, apareciendo sin marca para rematar un centro de Joao Cancelo desde la izquierda.
El Barcelona dominó la posesión tras el descanso, pero al principio le faltó precisión. Lewandowski y Raphinha fallaron ocasiones claras, y el portero del Levante, Mathew Ryan, detuvo un disparo de Jules Koundé con una gran parada.
López sentenció el partido en el minuto 81, con un disparo con la izquierda desde el borde del área que entró por el poste, completando así una tarde espectacular del Barcelona.
Ryan evitó que el marcador más abultado en el tiempo añadido, con dos paradas consecutivas que frustraron un remate de cabeza de Raphinha y otro de López a bocajarro.