Aumento de tiendas denota que «se empiezan a sanar las heridas de la delincuencia»

DoctorSV lidera descargas en iPhone y Android en El Salvador
La aplicación DoctorSV figura como la más descargada en El Salvador tanto en dispositivos iPhone como en Android, de acuerdo con publicaciones compartidas por la cuenta BlackMaps, que retoma datos de plataformas de análisis de tiendas digitales.
En su más reciente mapa regional, BlackMaps señala que DoctorSV ocupa el primer lugar en descargas dentro del ecosistema iPhone en el país. La gráfica cita como fuente a Appfigures, empresa especializada en el monitoreo y estimación de rendimiento de aplicaciones móviles en mercados internacionales.
Este resultado se suma a reportes anteriores en los que la aplicación también aparecía como líder en descargas en dispositivos Android (más de 500,000) en El Salvador, según métricas divulgadas previamente sobre el comportamiento de la tienda Google Play en la región.
El comparativo latinoamericano muestra contrastes entre países, donde predominan aplicaciones de entretenimiento, streaming o redes sociales. En el caso salvadoreño, destaca una plataforma enfocada en servicios de salud digital.
DoctorSV es una aplicación de telemedicina promovida por el Gobierno que ofrece atención médica gratuita las 24 horas del día, los siete días de la semana, mediante consultas por videollamada y apoyo de herramientas de inteligencia artificial para la evaluación inicial de síntomas.
Según datos oficiales difundidos por las autoridades de Salud, la plataforma registra entre 10,000 y 11,000 consultas programadas diariamente. Además de la orientación médica, los usuarios pueden recibir indicaciones para realizarse exámenes en laboratorios clínicos y retirar medicamentos en farmacias con cobertura nacional.
La seguridad impulsó el crecimiento de las tiendas de barrio en un 23 %
Implantadas en la idiosincrasia del país, las tiendas de barrio constituyen un elemento comercial fundamental para la vida de las comunidades que, además de acercar pro ductos de primera necesidad, se convierten en puntos de reunión y, en la actualidad, han evolucionado hacia la oferta de servicios.
Su relevancia y evolución fue analizada en un reciente estudio realizado por la empresa Distribución Dinámica, el cual encontró un florecimiento de este sector que supone un crecimiento del 23 % en la última década.
El presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Paul Steiner, afirmó que este auge está directamente relacionado con la estrategia de seguridad em prendida por el presidente Nayib Bukele, y la consecuente ampliación de la matriz productiva derivada de estas acciones.
«La seguridad que el presidente Nayib Buke le ha ido creando, a través del Plan Control Territorial (PCT), hace que la gente se sienta más se gura de invertir sus ahorros en poner su propio negocio», declaró el funcionario.
El informe revela, con datos cerrados has ta 2025, que existen en El Salvador un total de 85,265 tiendas de barrio; cabe mencionar que en este monto también se incluyen pequeños negocios como tortillerías, ventas de frescos, comedores, librerías, entre otros detallistas con un 18 % de representatividad.
«Hay una gran utilidad dentro del sistema neurálgico que ofrecen las tiendas de barrio; son parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestro día a día», apuntó el funcionario, al tiempo que señaló que su peso en la economía nacional ronda los $5,000 millones anuales.
«Estudios de mercado independientes nos dicen que las tiendas de barrio venden aproximadamente $3,000 millones al año, más los $2,000 millones que les venden las distribuidoras. Estamos hablando de un canal que vale $5,000 millones anuales», enfatizó.
El presidente de Conamype también señaló que en la actualidad algunos de es tos negocios se han convertido en corresponsales financieros o han evolucionado en otro tipo de servicios.
En este sentido, el director de Distribución Dinámica, Roberto Santiváñez, indicó que en el desglose destaca que en el departamento de San Salvador existen 23,427 tiendas; en la zona paracentral se registran 28,850; en el occidente 18,739; y en el oriente del territorio 14,249.
Además, el 85 % de estos negocios pertenece a mujeres, según detalla el estudio de Distribución Dinámica.
A su vez, indicó que existen casos dignos de un análisis aparte, como lo que ocurre en las colonias Popotlán y Valle Verde, del distrito de Apopa, San Salvador Oeste, que registra un alza de 375 %.
Ese mismo dinamismo se refleja en la residencial San Ramón y la colonia La Campanera, de Soyapango, San Salvador Este, cuyo repunte asciende al 193 %; o el distrito de Colón, La Libertad Oeste, con un 115 %, todas zonas que el pasado estaban marcadas por la violencia.
Santiváñez refirió que, previo a la implementación del régimen de excepción, aprobado por la Asamblea Legislativa desde 2022, la actividad económica contenida en estos comercios detallistas se encontraba diezmada por el accionar de las pandillas mediante las extorsiones.
«La extorsión venía generando cierres de tiendas, cierres de las rutas de las diferentes distribuidoras; en lugar de abrir rutas, cerraban rutas, y así cada año iban reduciéndose los de tallistas», mencionó Santiváñez.
El experto también refirió que, con un panorama seguro en la actualidad, las tiendas se encuentran en una fase de crecimiento en la que requieren más acceso a financiamiento, implementación de tecnología, capacitación en materia financiera y conexión a internet.
Real Madrid-City y PSG-Chelsea, duelos más destacados de los octavos de Champions
Real Madrid contra Manchester City y Paris Saint Germain frente al Chelsea son los dos duelos estelares de los octavos de final de la Liga de Campeones, cuyo sorteo se llevó a cabo este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).
El resto de emparejamientos son: Galatasaray-Liverpool, Atalanta-Bayern Múnich, Newcastle-Barcelona, Atlético de Madrid-Tottenham, Bodo/Glimt-Sporting Lisboa y Bayer Leverkusen-Arsenal.
Los partidos de ida se disputarán el 10 y 11 de marzo y los de vuelta el 17 y 18 del mismo mes.
Con seis equipos ingleses en el bombo (de un total de 16 participantes) y tres españoles, era fácil predecir que habría algún enfrentamiento entre clubes de estos dos de los más poderosos campeonatos en Europa y finalmente los tres representantes de LaLiga tendrán rivales de la todopoderosa Premier League.
En la fase de liguilla ya hubo 10 partidos con equipos de estas dos ligas y en sólo una ocasión, el representante español derrotó al inglés: fue en la primera jornada cuando el Barça se impuso 2-1 en la cancha del Newcastle, precisamente su rival en octavos.
El club azulgrana tuvo suerte, ya que el otro rival que le podría haber tocado era el Chelsea y, además, quedó en la parte baja del cuadro, a priori mucho menos potente que la parte superior.
El rival del Barcelona en cuartos podría ser el Atlético de Madrid o el Tottenham y el rival en semifinales el Arsenal, que fue el equipo que acabó primero en la liguilla, con un pleno de ocho victorias.
Real Madrid y City volverán a enfrentarse por octava ocasión desde 2012. En el último precedente, también en la liguilla de este año, el equipo de Pep Guardiola venció por 2-1 en el Bernabéu, aunque fue el equipo blanco el que superó al inglés en las dos últimas eliminatorias que disputaron: en el play off de la temporada pasada y en cuartos de final de 2024, temporada en la que el Real Madrid ganó su 15º título continental.
Al vencedor le esperará en cuartos el ganador de la eliminatoria entre Atalanta y Bayern.
El vigente campeón, Paris Saint Germain, se verá las caras con el Chelsea, el club que ya derrotó a los franceses en la final del pasado Mundial de Clubes, evitando que el PSG hiciera una temporada perfecta y ganase siete títulos.
El vencedor del duelo se enfrentará en cuatos a Galatasaray o Liverpool.
Programa de los octavos de final de la Liga de Campeones:
Real Madrid (ESP) – Manchester City (ENG)
Bodo/Glimt (NOR) – Sporting (POR)
Paris Saint-Germain (FRA) – Chelsea (ENG)
Newcastle United (ENG) – Barcelona (ESP)
Galatasaray (TUR) – Liverpool (ENG)
Atlético Madrid (ESP) – Tottenham Hotspur (ENG)
Atalanta (ITA) – Bayern Munich (GER)
Bayer Leverkusen (GER) – Arsenal (ENG)